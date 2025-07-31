https://sarabic.ae/20250731/ليبيا-توافق-بين-لجنتي-66-والاستشارية-على-تعديل-الإطار-الدستوري-استعدادا-للانتخابات-1103250659.html
ليبيا... توافق بين لجنتي "6+6" والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري استعدادا للانتخابات
ليبيا... توافق بين لجنتي "6+6" والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري استعدادا للانتخابات
سبوتنيك عربي
اختتم في طرابلس الاجتماع التشاوري بين لجنة (6 + 6) واللجنة الاستشارية، الذي استمر على مدار يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسط أجواء طغى عليها... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
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واتفقت اللجنتان في ختام الاجتماع على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية والتوصل إلى نتائج مقبولة على نطاق واسع، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الخميس.وفي هذا السياق، ثمّن أعضاء لجنة (6 + 6) توصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو/ أيار الماضي، مؤكدين التزامهم بدمجها في مسار صياغة قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، تراعي متطلبات المرحلة وتراكمات الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد.وشدد الطرفان على أن التسوية السياسية الشاملة تمثل حجر الأساس في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وتتطلب تعديل الإعلان الدستوري القائم، ومراجعة شاملة للقوانين الانتخابية لضمان النزاهة، إلى جانب تشكيل حكومة موحدة تتمتع بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيا.كما اتفق المجتمعون على ضرورة تبني ضمانات محلية ودولية كفيلة بإعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، في ظل ما تعانيه البلاد من تراجع ثقة في العملية السياسية.وتضمنت المخرجات المشتركة للمشاورات الدعوة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع عجلة المصالحة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد كشرط أساسي لإرساء بيئة انتخابية مستقرة.ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة مشاورات تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع مختلف الأطراف الفاعلة، قبيل الإعلان المرتقب عن خارطة الطريق السياسية الجديدة خلال الإحاطة القادمة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250729/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعترف-بانتخابات-هيئة-رئاسة-مجلس-الدولة-1103144903.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
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ليبيا... توافق بين لجنتي "6+6" والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري استعدادا للانتخابات
اختتم في طرابلس الاجتماع التشاوري بين لجنة (6 + 6) واللجنة الاستشارية، الذي استمر على مدار يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسط أجواء طغى عليها الحرص على إيجاد توافق وطني يمهّد الطريق نحو انتخابات شاملة تفضي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية.
واتفقت اللجنتان في ختام الاجتماع على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية والتوصل إلى نتائج مقبولة على نطاق واسع، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك
"، اليوم الخميس.
وفي هذا السياق، ثمّن أعضاء لجنة (6 + 6) توصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو/ أيار الماضي، مؤكدين التزامهم بدمجها في مسار صياغة قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، تراعي متطلبات المرحلة وتراكمات الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد.
وشدد الطرفان على أن التسوية السياسية الشاملة تمثل حجر الأساس في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات
، وتتطلب تعديل الإعلان الدستوري القائم، ومراجعة شاملة للقوانين الانتخابية لضمان النزاهة، إلى جانب تشكيل حكومة موحدة تتمتع بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيا.
كما اتفق المجتمعون على ضرورة تبني ضمانات محلية ودولية كفيلة بإعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، في ظل ما تعانيه البلاد من تراجع ثقة في العملية السياسية.
وتضمنت المخرجات المشتركة للمشاورات الدعوة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع عجلة المصالحة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد كشرط أساسي لإرساء بيئة انتخابية مستقرة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة مشاورات تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
مع مختلف الأطراف الفاعلة، قبيل الإعلان المرتقب عن خارطة الطريق السياسية الجديدة خلال الإحاطة القادمة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي.