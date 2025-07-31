https://sarabic.ae/20250731/ليبيا-حكومة-الدبيبة-تعلن-عزمها-تنفيذ-ضربات-جوية-ضد-أوكار-الخارجين-عن-القانون-1103214743.html
ليبيا.. حكومة الدبيبة تعلن عزمها تنفيذ ضربات جوية ضد "أوكار الخارجين عن القانون"
ليبيا.. حكومة الدبيبة تعلن عزمها تنفيذ ضربات جوية ضد "أوكار الخارجين عن القانون"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، أنها تعتزم "تنفيذ ضربات جوية دقيقة في مناطق محددة تستهدف أوكار الجماعات الخارجة عن القانون". 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T07:47+0000
2025-07-31T07:47+0000
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ونقلت بوابة "الوسط"، مساء أمس الأربعاء، عن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، أنها تعتزم القيام بهذه الضربات دون أن تحدد المناطق المستهدفة.وحذّرت الوزارة من التواجد "قرب أوكار هذه الجماعات"، قبيل تنفيذ ضربات ضد ما أسمته "تمركزات تلك العناصر المتورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات".وناشدت وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة، السكان في المناطق القريبة إلى الابتعاد الفوري عن "مواقع الأوكار"، وعدم تقديم أي نوع من الدعم أو الإيواء لتلك العناصر.وكانت المنطقة العسكرية للساحل الغربي في ليبيا، قد نفّذت مطلع هذا العام، ضربات في مناطق داخل مدينة الزاوية، قالت إنها للـ"قضاء على أوكار الجريمة والتهريب، مما أسفر عن تدمير عدد من الأوكار المشبوهة".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250721/عضو-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-خطوات-تشكيل-الحكومة-تمت-خارج-الأطر-الشرعية-وتفتقر-للتوافق-1102892552.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا.. حكومة الدبيبة تعلن عزمها تنفيذ ضربات جوية ضد "أوكار الخارجين عن القانون"
أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، أنها تعتزم "تنفيذ ضربات جوية دقيقة في مناطق محددة تستهدف أوكار الجماعات الخارجة عن القانون".
ونقلت بوابة
"الوسط"، مساء أمس الأربعاء، عن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، أنها تعتزم القيام بهذه الضربات دون أن تحدد المناطق المستهدفة.
وحذّرت الوزارة من التواجد "قرب أوكار هذه الجماعات"، قبيل تنفيذ ضربات ضد ما أسمته "تمركزات تلك العناصر المتورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات".
وناشدت وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة
، السكان في المناطق القريبة إلى الابتعاد الفوري عن "مواقع الأوكار"، وعدم تقديم أي نوع من الدعم أو الإيواء لتلك العناصر.
في وقت شددت على أن "سلامة المواطنين أولوية، وأن التعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية واجب وطني".
وكانت المنطقة العسكرية للساحل الغربي في ليبيا، قد نفّذت مطلع هذا العام، ضربات في مناطق داخل مدينة الزاوية، قالت إنها للـ"قضاء على أوكار الجريمة والتهريب، مما أسفر عن تدمير عدد من الأوكار المشبوهة".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين
، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.