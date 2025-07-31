https://sarabic.ae/20250731/عضو-مجلس-ثوري-لحركة-فتح-لـسبوتنيك-الاعترافات-الأوروبية-بفلسطين-خطوة-استراتيجية-1103249336.html

عضو مجلس ثوري لحركة "فتح" لـ"سبوتنيك": الاعترافات الأوروبية بفلسطين خطوة استراتيجية

عضو مجلس ثوري لحركة "فتح" لـ"سبوتنيك": الاعترافات الأوروبية بفلسطين خطوة استراتيجية

سبوتنيك عربي

أشادت الدكتورة كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، بإعلان العديد من الدول الأوروبية، من بينها كندا وبريطانيا وفرنسا، نيتها الاعتراف بالدولة... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T19:33+0000

2025-07-31T19:33+0000

2025-07-31T19:33+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

أخبار الاتحاد الأوروبي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092342048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e51c3a97244a0f8336d16890ee911ef7.jpg

وقالت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن تتابع "أحجار الدومينو" الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، تعد خطوة استراتيجية ومهمة جدًا، في سبيل الحفاظ على مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.وشددت على أهمية هذه التحركات "للخروج من عباءة الموافقة الإسرائيلية على هذا التوجه، الذي يتعرض للانهيار الناجم عن السياسية الإجرامية التي تتبعها إسرائيل، وحكوماتها المتتابعة، والتي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بكافة أبعادها".وأوضحت القيادية في حركة فتح، أن هذه الخطوات تعد محاولة لإنقاذ المنظومة الدولية، القائمة على مبادئ حقوق الإنسان، والتي تنادي بحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال، والعيش بكرامة وأمان واستقرار.وصرح وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تعاني من عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن فادفول سوف يتوجه إلى إسرائيل اليوم في زيارة تستمر لمدة يومين، استبقها بالقول إن إسرائيل أصبحت "أقلية" في موقفها من القضية الفلسطينية.وأضاف وزير الخارجية الألماني: "يظل حل الدولتين المتفاوض عليه هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يوفر لشعبي البلدين حياة في سلام وأمن وكرامة".وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر 2025".وأضاف: "قرار الاعتراف بدولة فلسطين، كان مستقلًا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا"، مشيرًا إلى أن "كندا تتخذ قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين". وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".

https://sarabic.ae/20250731/وزير-الخارجية-الألماني-عملية-الاعتراف-بالدولة-الفلسطينية-يجب-أن-تبدأ-الآن-1103226956.html

https://sarabic.ae/20250731/روبيو-الاعتراف-بدولة-فلسطينية-يقوض-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-1103246811.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, حصري