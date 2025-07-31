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https://sarabic.ae/20250731/في-سابقة-علمية-ولادة-طفل-من-جنين-مجمد-لأكثر-من-30-عاما-1103238379.html
في سابقة علمية... ولادة طفل من "جنين مجمد" لأكثر من 30 عاما
في سابقة علمية... ولادة طفل من "جنين مجمد" لأكثر من 30 عاما
سبوتنيك عربي
ولد طفل في ولاية أوهايو الأمريكية من جنين مجمد منذ أكثر من 30 عاما، في حالة تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا لأطول فترة تجميد تنتهي بولادة ناجحة. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T14:27+0000
2025-07-31T14:27+0000
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ورُزق الزوجان ليندسي (35 عاما) وتيم بيرس (34 عاما) بابنهما، ثاديوس دانيال بيرس، يوم السبت الماضي، وقالت ليندسي في تصريحات لمجلة "MIT Technology Review" إن التجربة بدت "كأنها فيلم خيال علمي".وحاول الزوجان ليندسي وتيم بيرس الإنجاب لمدة 7 سنوات، قبل أن يقررا تبني الجنين، الذي أنجبته ليندا آرتشرد (62 عاما) باستخدام التلقيح الاصطناعي في عام 1994.وأنجبت آرتشرد 4 أجنة آنذاك، تحول أحدها إلى ابنتها التي تبلغ من العمر حاليا 30 عاما، بينما تم تجميد الثلاثة الآخرين.وبعد طلاقها، رفضت ليندا آرتشرد التخلص من الأجنة أو التبرع بها لأغراض بحثية، وأصرّت على اختيار العائلة التي ستتبناها بنفسها.وظلت تدفع آلاف الدولارات سنويا لتخزين الأجنة، حتى وجدت وكالة "نايت لايت كريستيان أدوبشنز" التي تدير برنامج "سنوفلايكس" لتبني الأجنة.ويوفر البرنامج للمتبرعين حق اختيار العائلة، بما يشمل التفضيلات الدينية والعرقية والجنسية.واختارت ليندا آرتشرد زوجين مسيحيين قوقازيين يعيشان في أمريكا، لأنها لم تكن ترغب في إرسال الجنين إلى الخارج.وأكدت عيادة "ريجويس فيرتيليتي" في تينيسي، حيث نُفذت عملية التلقيح، أنها تلتزم بزرع أي جنين يُستلم بغض النظر عن عمره.أما بالنسبة لليندا آرتشرد، فأوضحت أنها لم تلتقِ الطفل شخصيا بعد، لكنها ترى بالفعل تشابها بينه وبين ابنتها.
https://sarabic.ae/20250228/حالة-نادرة-ولادة-طفل-بعين-واحدة-1098276844.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

في سابقة علمية... ولادة طفل من "جنين مجمد" لأكثر من 30 عاما

14:27 GMT 31.07.2025
© Photo / Unsplash/ Colin Maynardطفل
طفل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Photo / Unsplash/ Colin Maynard
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ولد طفل في ولاية أوهايو الأمريكية من جنين مجمد منذ أكثر من 30 عاما، في حالة تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا لأطول فترة تجميد تنتهي بولادة ناجحة.
ورُزق الزوجان ليندسي (35 عاما) وتيم بيرس (34 عاما) بابنهما، ثاديوس دانيال بيرس، يوم السبت الماضي، وقالت ليندسي في تصريحات لمجلة "MIT Technology Review" إن التجربة بدت "كأنها فيلم خيال علمي".
ويُعد هذا الحدث الأطول من نوعه، بعد الرقم القياسي السابق لتوأم وُلدا عام 2022 من أجنة جُمّدت في 1992.
وحاول الزوجان ليندسي وتيم بيرس الإنجاب لمدة 7 سنوات، قبل أن يقررا تبني الجنين، الذي أنجبته ليندا آرتشرد (62 عاما) باستخدام التلقيح الاصطناعي في عام 1994.
وأنجبت آرتشرد 4 أجنة آنذاك، تحول أحدها إلى ابنتها التي تبلغ من العمر حاليا 30 عاما، بينما تم تجميد الثلاثة الآخرين.
وبعد طلاقها، رفضت ليندا آرتشرد التخلص من الأجنة أو التبرع بها لأغراض بحثية، وأصرّت على اختيار العائلة التي ستتبناها بنفسها.
وظلت تدفع آلاف الدولارات سنويا لتخزين الأجنة، حتى وجدت وكالة "نايت لايت كريستيان أدوبشنز" التي تدير برنامج "سنوفلايكس" لتبني الأجنة.
ويوفر البرنامج للمتبرعين حق اختيار العائلة، بما يشمل التفضيلات الدينية والعرقية والجنسية.
طفل رضيع بين يدي والده - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
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حالة نادرة... ولادة طفل بعين واحدة
28 فبراير, 21:45 GMT
واختارت ليندا آرتشرد زوجين مسيحيين قوقازيين يعيشان في أمريكا، لأنها لم تكن ترغب في إرسال الجنين إلى الخارج.
وأكدت عيادة "ريجويس فيرتيليتي" في تينيسي، حيث نُفذت عملية التلقيح، أنها تلتزم بزرع أي جنين يُستلم بغض النظر عن عمره.
وقالت ليندسي بيرس إن هدفها وزوجها لم يكن تحقيق رقم قياسي، بل "إنجاب طفل فقط".
أما بالنسبة لليندا آرتشرد، فأوضحت أنها لم تلتقِ الطفل شخصيا بعد، لكنها ترى بالفعل تشابها بينه وبين ابنتها.
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