https://sarabic.ae/20250731/في-سابقة-علمية-ولادة-طفل-من-جنين-مجمد-لأكثر-من-30-عاما-1103238379.html

في سابقة علمية... ولادة طفل من "جنين مجمد" لأكثر من 30 عاما

في سابقة علمية... ولادة طفل من "جنين مجمد" لأكثر من 30 عاما

سبوتنيك عربي

ولد طفل في ولاية أوهايو الأمريكية من جنين مجمد منذ أكثر من 30 عاما، في حالة تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا لأطول فترة تجميد تنتهي بولادة ناجحة. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T14:27+0000

2025-07-31T14:27+0000

2025-07-31T14:27+0000

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ورُزق الزوجان ليندسي (35 عاما) وتيم بيرس (34 عاما) بابنهما، ثاديوس دانيال بيرس، يوم السبت الماضي، وقالت ليندسي في تصريحات لمجلة "MIT Technology Review" إن التجربة بدت "كأنها فيلم خيال علمي".وحاول الزوجان ليندسي وتيم بيرس الإنجاب لمدة 7 سنوات، قبل أن يقررا تبني الجنين، الذي أنجبته ليندا آرتشرد (62 عاما) باستخدام التلقيح الاصطناعي في عام 1994.وأنجبت آرتشرد 4 أجنة آنذاك، تحول أحدها إلى ابنتها التي تبلغ من العمر حاليا 30 عاما، بينما تم تجميد الثلاثة الآخرين.وبعد طلاقها، رفضت ليندا آرتشرد التخلص من الأجنة أو التبرع بها لأغراض بحثية، وأصرّت على اختيار العائلة التي ستتبناها بنفسها.وظلت تدفع آلاف الدولارات سنويا لتخزين الأجنة، حتى وجدت وكالة "نايت لايت كريستيان أدوبشنز" التي تدير برنامج "سنوفلايكس" لتبني الأجنة.ويوفر البرنامج للمتبرعين حق اختيار العائلة، بما يشمل التفضيلات الدينية والعرقية والجنسية.واختارت ليندا آرتشرد زوجين مسيحيين قوقازيين يعيشان في أمريكا، لأنها لم تكن ترغب في إرسال الجنين إلى الخارج.وأكدت عيادة "ريجويس فيرتيليتي" في تينيسي، حيث نُفذت عملية التلقيح، أنها تلتزم بزرع أي جنين يُستلم بغض النظر عن عمره.أما بالنسبة لليندا آرتشرد، فأوضحت أنها لم تلتقِ الطفل شخصيا بعد، لكنها ترى بالفعل تشابها بينه وبين ابنتها.

https://sarabic.ae/20250228/حالة-نادرة-ولادة-طفل-بعين-واحدة-1098276844.html

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