https://sarabic.ae/20250731/لافروف-الغرب-خطط-لهزيمة-استراتيجية-لروسيا-وانتهك-مبدأ-عدم-المساس-بالحدود-1103251975.html
لافروف: الغرب خطط لهزيمة استراتيجية لروسيا وانتهك مبدأ عدم المساس بالحدود
لافروف: الغرب خطط لهزيمة استراتيجية لروسيا وانتهك مبدأ عدم المساس بالحدود
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن نية الغرب إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا عبر نظام كييف أصبحت واضحة منذ عام 2021، عقب رفض واشنطن وبروكسل المقترحات... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T23:18+0000
2025-07-31T23:18+0000
2025-07-31T23:19+0000
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأوضح لافروف، في مقال بعنوان "نصف قرن على وثيقة هلسنكي: التوقعات، الواقع، والآفاق" نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفضا في ديسمبر/كانون الأول 2021 آخر محاولة روسية للتوصل إلى اتفاق حول ضمانات أمنية، بعدما قدمت موسكو مشاريع وثائق بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الغرب اعتبر حينها أن "أحداً لا يملك حق منع توسع الناتو، بما في ذلك على حساب أوكرانيا".وأضاف الوزير: "إن كانت هناك أي شكوك، فقد زالت في ذلك الوقت، إذ كان الناتو قد أعد العدة لتوجيه هزيمة استراتيجية لروسيا بأيدي النظام الذي جاء به إلى السلطة في كييف عام 2014 عبر انقلاب دموي، رغم ضمانات برلين ووارسو وباريس".انتهاك مبدأ عدم المساس بالحدودكما اتهم وزير الخارجية الروسي، الدول الغربية بانتهاك مبدأ عدم المساس بالحدود، الذي نص عليه "اتفاق هلسنكي"، منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك عند اعترافها باستقلال سلوفينيا وكرواتيا بعد انفصالهما من جانب واحد عن يوغوسلافيا.وقال لافروف:وأشار الوزير إلى أن الدول الغربية غالباً ما كانت تلتف على مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق مصالحها الخاصة، أو تتجاهلها تماماً.وأضاف: "دول الناتو والاتحاد الأوروبي اعتبرت احترام مبادئ هلسنكي عبئاً عليها، لكنها في المقابل أجبرت الآخرين على تنفيذها بشكل انتقائي، بما يخدم مصالح الغرب، حتى وإن كان ذلك على حساب قاعدة الإجماع".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.يُذكر أن "وثيقة هلسنكي" أو البيان الختامي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وُقعت في الأول من أغسطس/آب 1975، وشكلت لاحقاً الأساس لإنشاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
https://sarabic.ae/20250731/لافروف-أوروبا-تشهد-عسكرة-بلا-ضوابط-والأمن-والتعاون-تتدخل-في-شؤون-روسيا-الداخلية-1103251682.html
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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
لافروف: الغرب خطط لهزيمة استراتيجية لروسيا وانتهك مبدأ عدم المساس بالحدود
23:18 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 23:19 GMT 31.07.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن نية الغرب إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا عبر نظام كييف أصبحت واضحة منذ عام 2021، عقب رفض واشنطن وبروكسل المقترحات الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية، لافتا إلى أن الغرب انتهك مبدأ عدم المساس بالحدود، الذي نص عليه "اتفاق هلسنكي"، منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأوضح لافروف، في مقال بعنوان "نصف قرن على وثيقة هلسنكي: التوقعات، الواقع، والآفاق" نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفضا في ديسمبر/كانون الأول 2021 آخر محاولة روسية للتوصل إلى اتفاق حول ضمانات أمنية، بعدما قدمت موسكو مشاريع وثائق بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الغرب اعتبر حينها أن "أحداً لا يملك حق منع توسع الناتو، بما في ذلك على حساب أوكرانيا".
وأضاف الوزير: "إن كانت هناك أي شكوك، فقد زالت في ذلك الوقت، إذ كان الناتو قد أعد العدة لتوجيه هزيمة استراتيجية لروسيا بأيدي النظام الذي جاء به إلى السلطة في كييف عام 2014 عبر انقلاب دموي، رغم ضمانات برلين ووارسو وباريس".
انتهاك مبدأ عدم المساس بالحدود
كما اتهم وزير الخارجية الروسي، الدول الغربية بانتهاك مبدأ عدم المساس بالحدود، الذي نص عليه "اتفاق هلسنكي"، منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك عند اعترافها باستقلال سلوفينيا وكرواتيا بعد انفصالهما من جانب واحد عن يوغوسلافيا.
"لقد تم انتهاك مبدأ عدم المساس بالحدود مع الانفصال الأحادي لسلوفينيا وكرواتيا عن يوغوسلافيا عام 1991، واعتراف ألمانيا باستقلالهما متجاهلة الانضباط الأوروبي الأطلسي، ثم تبعها لاحقاً الغرب بأكمله".
وأشار الوزير إلى أن الدول الغربية غالباً ما كانت تلتف على مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق مصالحها الخاصة، أو تتجاهلها تماماً.
وأضاف: "دول الناتو والاتحاد الأوروبي اعتبرت احترام مبادئ هلسنكي عبئاً عليها، لكنها في المقابل أجبرت الآخرين على تنفيذها بشكل انتقائي، بما يخدم مصالح الغرب، حتى وإن كان ذلك على حساب قاعدة الإجماع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
يُذكر أن "وثيقة هلسنكي" أو البيان الختامي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وُقعت في الأول من أغسطس/آب 1975، وشكلت لاحقاً الأساس لإنشاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.