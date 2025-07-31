https://sarabic.ae/20250731/لافروف-أوروبا-تشهد-عسكرة-بلا-ضوابط-والأمن-والتعاون-تتدخل-في-شؤون-روسيا-الداخلية-1103251682.html
لافروف: أوروبا تشهد عسكرة بلا ضوابط و"الأمن والتعاون" تتدخل في شؤون روسيا الداخلية
لافروف: أوروبا تشهد عسكرة بلا ضوابط و"الأمن والتعاون" تتدخل في شؤون روسيا الداخلية
سبوتنيك عربي
حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أوروبا تشهد عملية عسكرة متسارعة وغير خاضعة للرقابة، متهماً منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتدخل في الشؤون... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T22:47+0000
2025-07-31T22:47+0000
2025-07-31T22:57+0000
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال لافروف في مقال بعنوان "نصف قرن على وثيقة هلسنكي: التوقعات، الواقع، والآفاق" نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا: "الأدوات الحقوقية التي روّجت لها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا استُخدمت، وكما يتضح اليوم، كانت تهدف بالأساس إلى التدخل السافر في الشؤون الداخلية لروسيا وغيرها من الدول الأعضاء".وأضاف الوزير أن الغرب استغل منذ البداية مناقشات المنظمة حول قضايا حقوق الإنسان لـ"إلقاء دروس وصاية، وفرض قيم نيوليبرالية، ومحاولة إنشاء طابور خامس موالٍ له في دول شرق النمسا عبر شبكة منظمات غير حكومية ووسائل إعلام".التخلي عن المهام الجوهريةوأشار لافروف إلى أن المنظمة تخلت عن مهامها الجوهرية، مثل تعزيز الحوار بين الثقافات، وضمان حرية الوصول إلى المعلومات، وحماية حقوق الأقليات الدينية والقومية، لافتاً إلى أن الدول الغربية والمؤسسات التنفيذية في المنظمة "تتجاهل حملات القضاء على اللغة والثقافة الروسيتين في أوكرانيا، وحملة كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وسحب الجنسية من رئيسها".كما انتقد الوزير:وفي السياق نفسه، أشار لافروف إلى أن "الدول الأوروبية ومولدوفا تفرض إجراءات قمعية ضد المراسلين الروس، بينما يجري تطهير الفضاء الإعلامي في أوكرانيا، في وقت تُمنع فيه وسائل إعلام روسية مثل قناة RT ووكالة سبوتنيك من العمل في فرنسا، بحجة أنها ليست وسائل إعلام بل مجرد أدوات دعاية رسمية روسية".وذكّر الوزير بأن فرنسا نفسها كانت صاحبة المبادرة في "ميثاق باريس لأوروبا الجديدة" عام 1990، الذي نصّ على التزام جميع أعضاء المنظمة بضمان حرية الوصول إلى المعلومات داخل أراضيهم ومن خارجها، مضيفاً: "يبدو أن هذا الوعد قد أصبح بدوره من الماضي وسقط ضحية لثقافة الإلغاء".إلحاق "هزيمة استراتيجية"وحول الصراع في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية الروسي، أن نية الغرب إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا عبر نظام كييف أصبحت واضحة منذ عام 2021، عقب رفض واشنطن وبروكسل المقترحات الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية.وأوضح لافروف، في مقاله، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفضا في ديسمبر/كانون الأول 2021 آخر محاولة روسية للتوصل إلى اتفاق حول ضمانات أمنية، بعدما قدمت موسكو مشاريع وثائق بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الغرب اعتبر حينها أن "أحداً لا يملك حق منع توسع الناتو، بما في ذلك على حساب أوكرانيا".وأضاف الوزير:وأشار لافروف إلى أن هذا الأمر تأكد لاحقاً من خلال اعترافات المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، والرئيس الأوكراني الأسبق بيترو بوروشينكو، الذين أقروا علناً بأن توقيعاتهم على اتفاقيات مينسك في فبراير/شباط 2015 لم تكن سوى "خدعة" لشراء الوقت من أجل تسليح "النازيين الأوكرانيين" لخوض حرب ضد روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250728/لافروف-الاتفاق-بين-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-سيؤدي-إلى-تراجع-التصنيع-في-أوروبا-1103104377.html
https://sarabic.ae/20250421/بوتين-محاولات-إلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-باءت-بالفشل-1099768872.html
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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
لافروف: أوروبا تشهد عسكرة بلا ضوابط و"الأمن والتعاون" تتدخل في شؤون روسيا الداخلية
22:47 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 22:57 GMT 31.07.2025)
حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أوروبا تشهد عملية عسكرة متسارعة وغير خاضعة للرقابة، متهماً منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.
وقال لافروف في مقال بعنوان "نصف قرن على وثيقة هلسنكي: التوقعات، الواقع، والآفاق" نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا: "الأدوات الحقوقية التي روّجت لها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا استُخدمت، وكما يتضح اليوم، كانت تهدف بالأساس إلى التدخل السافر في الشؤون الداخلية لروسيا وغيرها من الدول الأعضاء".
وأضاف الوزير أن الغرب استغل منذ البداية مناقشات المنظمة حول قضايا حقوق الإنسان لـ"إلقاء دروس وصاية، وفرض قيم نيوليبرالية، ومحاولة إنشاء طابور خامس موالٍ له في دول شرق النمسا عبر شبكة منظمات غير حكومية ووسائل إعلام".
التخلي عن المهام الجوهرية
وأشار لافروف إلى أن المنظمة تخلت عن مهامها الجوهرية، مثل تعزيز الحوار بين الثقافات، وضمان حرية الوصول إلى المعلومات، وحماية حقوق الأقليات الدينية والقومية، لافتاً إلى أن الدول الغربية والمؤسسات التنفيذية في المنظمة "تتجاهل حملات القضاء على اللغة والثقافة الروسيتين في أوكرانيا، وحملة كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وسحب الجنسية من رئيسها".
"تجاهل منظمة الأمن والتعاون التمييز المستمر ضد السكان الناطقين بالروسية في مولدوفا ودول البلطيق، والصمت إزاء مشكلة انعدام الجنسية الجماعية في لاتفيا وإستونيا، فضلاً عن مظاهر الإسلاموفوبيا والمسيحوفوبيا، بما في ذلك حوادث حرق المصحف علناً في الدنمارك والسويد، والاضطهاد الذي تتعرض له الكنيسة الأرثوذكسية الإستونية".
وفي السياق نفسه، أشار لافروف إلى أن "الدول الأوروبية ومولدوفا تفرض إجراءات قمعية ضد المراسلين الروس، بينما يجري تطهير الفضاء الإعلامي في أوكرانيا، في وقت تُمنع فيه وسائل إعلام روسية مثل قناة RT ووكالة سبوتنيك من العمل في فرنسا، بحجة أنها ليست وسائل إعلام بل مجرد أدوات دعاية رسمية روسية".
وذكّر الوزير بأن فرنسا نفسها كانت صاحبة المبادرة في "ميثاق باريس لأوروبا الجديدة" عام 1990، الذي نصّ على التزام جميع أعضاء المنظمة بضمان حرية الوصول إلى المعلومات داخل أراضيهم ومن خارجها، مضيفاً: "يبدو أن هذا الوعد قد أصبح بدوره من الماضي وسقط ضحية لثقافة الإلغاء".
وحول الصراع في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية الروسي، أن نية الغرب إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا عبر نظام كييف أصبحت واضحة منذ عام 2021، عقب رفض واشنطن وبروكسل المقترحات الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية.
وأوضح لافروف، في مقاله، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفضا في ديسمبر/كانون الأول 2021 آخر محاولة روسية للتوصل إلى اتفاق حول ضمانات أمنية، بعدما قدمت موسكو مشاريع وثائق بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الغرب اعتبر حينها أن "أحداً لا يملك حق منع توسع الناتو، بما في ذلك على حساب أوكرانيا".
"إن كانت هناك أي شكوك، فقد زالت في ذلك الوقت، إذ كان الناتو قد أعد العدة لتوجيه هزيمة استراتيجية لروسيا بأيدي النظام الذي جاء به إلى السلطة في كييف عام 2014 عبر انقلاب دموي، رغم ضمانات برلين ووارسو وباريس".
وأشار لافروف إلى أن هذا الأمر تأكد لاحقاً من خلال اعترافات المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، والرئيس الأوكراني الأسبق بيترو بوروشينكو، الذين أقروا علناً بأن توقيعاتهم على اتفاقيات مينسك في فبراير/شباط 2015 لم تكن سوى "خدعة" لشراء الوقت من أجل تسليح "النازيين الأوكرانيين" لخوض حرب ضد روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.