https://sarabic.ae/20250801/أول-طائرة-للخطوط-التركية-تهبط-في-مطار-حلب-بعد-13-عاما-1103267290.html

أول طائرة للخطوط التركية تهبط في مطار حلب بعد 13 عاما

أول طائرة للخطوط التركية تهبط في مطار حلب بعد 13 عاما

سبوتنيك عربي

استأنفت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، رحلاتها من مدينة إسطنبول إلى حلب السورية، بعد 13 عاما من التوقف. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T10:51+0000

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وذكرت وكالة الأناضول، صباح اليوم الجمعة، أن أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية هبطت في مطار حلب الدولي بعد غياب لسنوات عديدة.وأكدت أن الخطوط الجوية التركية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسير رحلات يومية بين مدينتي إسطنبول وحلب، مشيرة إلى أن تذاكر الذهاب والعودة ستكون بسعر يبدأ من 299 دولارا، بمناسبة إعادة استئناف الرحلات. ويشار إلى أن الخطوط الجوية التركية أوقفت رحلاتها الجوية إلى حلب عام 2012.وفي السياق نفسه، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها من مطار عمان إلى مطار حلب الدولي، بداية من السادس من مايو/أيار الماضي، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك بعد توقف استمر 14 عاما.وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) وصول أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى مطار حلب الدولي بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما.بدورها، قالت وكالة الأنباء الأردنية إنه "رافق الرحلة الأولى التي هبطت بمطار حلب الدولي اليوم نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي ووفد من المعنيين، معلنة عودة الرحلات المباشرة بين عمان وحلب بعد توقف دام لسنوات".وأشار المجالي إلى أن "إضافة حلب ودمشق إلى شبكة الخطوط سيعزز من حضور الملكية بالمنطقة وسيسهم في إعادة إعمار سوريا وتطوير العلاقات الاقتصادية ونمو التبادل التجاري بين البلدين ويخدم فئات مختلفة من المسافرين، وتوفير الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم، لا سيما مع عودة الرحلات اليومية إلى دمشق في بداية العام الحالي".وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران، اعتباراً من 18 آذار/ مارس الماضي، مؤكدة جاهزيته لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.وأوضحت الهيئة أن المطار سيستقبل رحلات جوية محلية ودولية بالتزامن مع إعادة تشغيله.

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