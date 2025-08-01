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برلمان السلفادور يقر تعديلا دستوريا يسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترات غير محدودة
برلمان السلفادور يقر تعديلا دستوريا يسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترات غير محدودة
سبوتنيك عربي
أقرّ برلمان السلفادور، الخميس، تعديلاً دستورياً يلغى القيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية، ما يسمح للرئيس الحالي نجيب بوكيلي بالترشح لعدد غير محدود من... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
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وجرى تمرير التعديل في جلسة عاجلة، حيث صوت لصالحه 57 نائباً من مؤيدي بكيلي في الجمعية التشريعية، مقابل ثلاثة أصوات فقط من المعارضة. وينص القرار على السماح بإعادة الانتخاب "دون قيود"، وإطالة مدة الولاية من خمس إلى ست سنوات، وإلغاء الجولة الثانية من الانتخابات.وكان بوكيلي، البالغ من العمر 44 عاماً ويصف نفسه بـ"الديكتاتور اللطيف"، قد تولى الحكم عام 2019، وأعيد انتخابه في 2024 بأغلبية ساحقة، بعد قرار للمحكمة العليا سمح له بتجاوز الحظر الدستوري على الترشح لولايتين متتاليتين.وقال رئيس الجمعية التشريعية، إرنستو كاسترو، من حزب "أفكار جديدة" الحاكم: "شكراً لصناعة التاريخ أيها النواب".وشملت الإصلاحات أيضاً توحيد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، مع تقليص الولاية الرئاسية الحالية سنتين لتُجرى الانتخابات العامة في مارس/آذار 2027 بدلاً من 2029.ويحظى بوكيلي بشعبية واسعة في الداخل بسبب حملته الصارمة ضد عصابات الجريمة، والتي خفّضت معدلات العنف إلى مستويات تاريخية.يُذكر أن البرلمان كان قد أقر في أبريل/نيسان 2024 تعديلاً ألغى شرط التصديق على التغييرات الدستورية في جلسة لاحقة، ما سهّل تمرير الإصلاحات الحالية.
https://sarabic.ae/20250417/الرئيس-السلفادوري-يخطط-لتوسيع-أكبر-سجن-في-العالم-لاستيعاب-المرحلين-من-الولايات-المتحدة-1099614721.html
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السلفادور, أخبار السلفادور, العالم, أخبار العالم الآن

برلمان السلفادور يقر تعديلا دستوريا يسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترات غير محدودة

04:23 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 01.08.2025)
© AP Photo / Jose DiazEl Salvador President Nayib Bukele speaks after receiving Costa Rica's highest honor from President Rodrigo Chaves at the presidential palace in San Jose, Costa Rica, Monday.
El Salvador President Nayib Bukele speaks after receiving Costa Rica's highest honor from President Rodrigo Chaves at the presidential palace in San Jose, Costa Rica, Monday. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Jose Diaz
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أقرّ برلمان السلفادور، الخميس، تعديلاً دستورياً يلغى القيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية، ما يسمح للرئيس الحالي نجيب بوكيلي بالترشح لعدد غير محدود من الفترات، وذلك وسط سيطرة شبه مطلقة لحزبه على البرلمان.
وجرى تمرير التعديل في جلسة عاجلة، حيث صوت لصالحه 57 نائباً من مؤيدي بكيلي في الجمعية التشريعية، مقابل ثلاثة أصوات فقط من المعارضة. وينص القرار على السماح بإعادة الانتخاب "دون قيود"، وإطالة مدة الولاية من خمس إلى ست سنوات، وإلغاء الجولة الثانية من الانتخابات.
في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن إيزالكو في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
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وكان بوكيلي، البالغ من العمر 44 عاماً ويصف نفسه بـ"الديكتاتور اللطيف"، قد تولى الحكم عام 2019، وأعيد انتخابه في 2024 بأغلبية ساحقة، بعد قرار للمحكمة العليا سمح له بتجاوز الحظر الدستوري على الترشح لولايتين متتاليتين.
وقال رئيس الجمعية التشريعية، إرنستو كاسترو، من حزب "أفكار جديدة" الحاكم: "شكراً لصناعة التاريخ أيها النواب".
وشملت الإصلاحات أيضاً توحيد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، مع تقليص الولاية الرئاسية الحالية سنتين لتُجرى الانتخابات العامة في مارس/آذار 2027 بدلاً من 2029.
ويحظى بوكيلي بشعبية واسعة في الداخل بسبب حملته الصارمة ضد عصابات الجريمة، والتي خفّضت معدلات العنف إلى مستويات تاريخية.
يُذكر أن البرلمان كان قد أقر في أبريل/نيسان 2024 تعديلاً ألغى شرط التصديق على التغييرات الدستورية في جلسة لاحقة، ما سهّل تمرير الإصلاحات الحالية.
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