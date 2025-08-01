https://sarabic.ae/20250801/بمشاركة-أكثر-من-25-دولة-موسكو-تحتضن-كامب-بوزيتيف-لبناء-قدرات-الأمن-السيبراني-في-الدول-النامية-1103263959.html
بمشاركة أكثر من 25 دولة... موسكو تحتضن "كامب بوزيتيف" لبناء قدرات الأمن السيبراني في الدول النامية
بمشاركة أكثر من 25 دولة... موسكو تحتضن "كامب بوزيتيف" لبناء قدرات الأمن السيبراني في الدول النامية
سبوتنيك عربي
تتواصل فعاليات برنامج "كامب بوزيتيف"، المقام حاليا في العاصمة الروسية موسكو، والهادف إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين في أمن المعلومات، وتعزيز قدرات الدول على... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T09:16+0000
2025-08-01T09:16+0000
2025-08-01T09:16+0000
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وينظم هذه المبادرة التعليمية العالمية، التي تستمر فعالياتها حتى 10 أغسطس/ اَب الجاري، كل من شركة "بوزيتيف تكنولوجيز" ومؤسسة "بوزيتيف إديوكيشن" بدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ومؤسسة "سايبرس" الدولية لتطوير الأمن السيبراني.وبيّن أن "المشاركين ينتمون إلى أكثر من 25 دولة، تشمل الهند، إندونيسيا، ماليزيا، فيتنام، السعودية، مصر، الإمارات، إيران، وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، أفريقيا وأمريكا اللاتينية"، مبينا أن "عملية الاختيار استندت إلى معايير أساسية، أهمها امتلاك أساس قوي في تقنية المعلومات، الحافز العالي، والقدرة على التواصل باللغة الإنجليزية".بدوره، قال كبير مسؤولي الاختراق في شركة "بوزيتيف تكنولوجيز"، دميتري سيريبريانكوف، لـ"سبوتنيك": "تشهد دول العالم اليوم اهتماما متزايدا ليس فقط بالحلول السيبرانية الروسية، بل أيضا بالمهارات المتقدمة التي طورها خبراؤنا"، وأضاف: "انطلاقا من مسؤوليتنا وخبرتنا الطويلة، أنشأنا "كامب بوزيتيف هاك" لبناء مجتمع عالمي من المتخصصين في أمن المعلومات. ومن خلال التمارين التطبيقية ودراسة الحالات الواقعية، سيتعرف المشاركون على أحدث منهجيات تحليل الثغرات وتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية في بلدانهم".وتعد "سايبرس" مؤسسة دولية تعنى بتطوير مجال الأمن السيبراني، وتسعى إلى توحيد جهود المجتمع السيبراني، والشركات، والجهات الحكومية، والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الابتكار في هذا القطاع، وتنمية الكفاءات التقنية، ومساعدة الدول على بناء منظومات سيبرانية وطنية قوية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, موسكو, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, موسكو, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
بمشاركة أكثر من 25 دولة... موسكو تحتضن "كامب بوزيتيف" لبناء قدرات الأمن السيبراني في الدول النامية
حصري
تتواصل فعاليات برنامج "كامب بوزيتيف"، المقام حاليا في العاصمة الروسية موسكو، والهادف إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين في أمن المعلومات، وتعزيز قدرات الدول على تحقيق السيادة السيبرانية وتأمين مستقبلها الرقمي.
وينظم هذه المبادرة التعليمية العالمية، التي تستمر فعالياتها حتى 10 أغسطس/ اَب الجاري، كل من شركة "بوزيتيف تكنولوجيز" ومؤسسة "بوزيتيف إديوكيشن" بدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية
، ومؤسسة "سايبرس" الدولية لتطوير الأمن السيبراني.
وقال ممثل مؤسسة "سايبرس" الدولية لتطوير الأمن السيبراني، روبن بونيتيان، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "يتضمن البرنامج تدريبا عمليا مكثفا، ودراسة حالات حقيقية، إلى جانب فعاليات ثقافية وتواصل دولي، ويشرف على البرنامج نخبة من الخبراء في مجال الأمن السيبراني، حيث يقدمون للمشاركين من مختلف دول العالم أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال".
وأضاف روبن: "تم اختيار أكثر من 90 شابا وشابة في بداية مسيرتهم المهنية من أصل 765 متقدما للبرنامج هذا العام، أي أكثر من ضعف عدد المتقدمين في العام الماضي".
وبيّن أن "المشاركين ينتمون إلى أكثر من 25 دولة، تشمل الهند، إندونيسيا، ماليزيا، فيتنام، السعودية، مصر، الإمارات، إيران، وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، أفريقيا وأمريكا اللاتينية
"، مبينا أن "عملية الاختيار استندت إلى معايير أساسية، أهمها امتلاك أساس قوي في تقنية المعلومات، الحافز العالي، والقدرة على التواصل باللغة الإنجليزية".
وتابع روبن: "يركز البرنامج على الجوانب العملية للأمن السيبراني، ويغطي موضوعات متعددة مثل: المسح الشبكي، الهندسة الاجتماعية، اختراق تطبيقات الويب، وأخلاقيات العمل المهني، كما يشمل البرنامج جولات ثقافية تهدف إلى تعريف المشاركين بتاريخ روسيا وتراثها".
بدوره، قال كبير مسؤولي الاختراق في شركة "بوزيتيف تكنولوجيز"، دميتري سيريبريانكوف، لـ"سبوتنيك": "تشهد دول العالم اليوم اهتماما متزايدا ليس فقط بالحلول السيبرانية الروسية، بل أيضا بالمهارات المتقدمة
التي طورها خبراؤنا"، وأضاف: "انطلاقا من مسؤوليتنا وخبرتنا الطويلة، أنشأنا "كامب بوزيتيف هاك" لبناء مجتمع عالمي من المتخصصين في أمن المعلومات. ومن خلال التمارين التطبيقية ودراسة الحالات الواقعية، سيتعرف المشاركون على أحدث منهجيات تحليل الثغرات وتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية في بلدانهم".
تجدر الإشارة إلى أن "كامب بوزيتيف هاك" هو برنامج دولي سنوي يعنى بتدريب المواهب الشابة في مجال الأمن السيبراني من خلال محتوى عملي متخصص. وقد أقيمت النسخة الأولى منه في موسكو خلال أغسطس/ اَب 2024، بمشاركة نحو 70 شابا من 20 دولة، منها إندونيسيا، ماليزيا، الإمارات، السعودية، وجنوب أفريقيا. وقد تم تصميم البرنامج بالشراكة بين مؤسسة "بوزيتيف إديوكيشن" وشركة "سايبر إد" الشريك الرسمي للمخيم، والتي تتعاون مع مؤسسة "سايبرس".
وتعد "سايبرس
" مؤسسة دولية تعنى بتطوير مجال الأمن السيبراني، وتسعى إلى توحيد جهود المجتمع السيبراني، والشركات، والجهات الحكومية، والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الابتكار في هذا القطاع، وتنمية الكفاءات التقنية، ومساعدة الدول على بناء منظومات سيبرانية وطنية قوية.