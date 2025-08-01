https://sarabic.ae/20250801/بمشاركة-أكثر-من-25-دولة-موسكو-تحتضن-كامب-بوزيتيف-لبناء-قدرات-الأمن-السيبراني-في-الدول-النامية-1103263959.html

بمشاركة أكثر من 25 دولة... موسكو تحتضن "كامب بوزيتيف" لبناء قدرات الأمن السيبراني في الدول النامية

بمشاركة أكثر من 25 دولة... موسكو تحتضن "كامب بوزيتيف" لبناء قدرات الأمن السيبراني في الدول النامية

سبوتنيك عربي

تتواصل فعاليات برنامج "كامب بوزيتيف"، المقام حاليا في العاصمة الروسية موسكو، والهادف إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين في أمن المعلومات، وتعزيز قدرات الدول على... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T09:16+0000

2025-08-01T09:16+0000

2025-08-01T09:16+0000

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وينظم هذه المبادرة التعليمية العالمية، التي تستمر فعالياتها حتى 10 أغسطس/ اَب الجاري، كل من شركة "بوزيتيف تكنولوجيز" ومؤسسة "بوزيتيف إديوكيشن" بدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ومؤسسة "سايبرس" الدولية لتطوير الأمن السيبراني.وبيّن أن "المشاركين ينتمون إلى أكثر من 25 دولة، تشمل الهند، إندونيسيا، ماليزيا، فيتنام، السعودية، مصر، الإمارات، إيران، وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، أفريقيا وأمريكا اللاتينية"، مبينا أن "عملية الاختيار استندت إلى معايير أساسية، أهمها امتلاك أساس قوي في تقنية المعلومات، الحافز العالي، والقدرة على التواصل باللغة الإنجليزية".بدوره، قال كبير مسؤولي الاختراق في شركة "بوزيتيف تكنولوجيز"، دميتري سيريبريانكوف، لـ"سبوتنيك": "تشهد دول العالم اليوم اهتماما متزايدا ليس فقط بالحلول السيبرانية الروسية، بل أيضا بالمهارات المتقدمة التي طورها خبراؤنا"، وأضاف: "انطلاقا من مسؤوليتنا وخبرتنا الطويلة، أنشأنا "كامب بوزيتيف هاك" لبناء مجتمع عالمي من المتخصصين في أمن المعلومات. ومن خلال التمارين التطبيقية ودراسة الحالات الواقعية، سيتعرف المشاركون على أحدث منهجيات تحليل الثغرات وتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية في بلدانهم".وتعد "سايبرس" مؤسسة دولية تعنى بتطوير مجال الأمن السيبراني، وتسعى إلى توحيد جهود المجتمع السيبراني، والشركات، والجهات الحكومية، والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الابتكار في هذا القطاع، وتنمية الكفاءات التقنية، ومساعدة الدول على بناء منظومات سيبرانية وطنية قوية.

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, موسكو, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري