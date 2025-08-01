https://sarabic.ae/20250801/رئيس-فنلندا-يعلن-استعداده-للاعتراف-بدولة-فلسطين-1103280278.html

رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين

رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين في حال تقدمت الحكومة بمقترح رسمي بهذا الشأن. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T15:36+0000

2025-08-01T15:36+0000

2025-08-01T15:36+0000

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جاء تصريحه في منشور على منصة "إكس"، أشاد فيه بالقرارات الأخيرة لفرنسا وبريطانيا وكندا التي تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، واصفًا إياها بخطوة نحو "إحياء عملية السلام".وأضاف ستاب: "إذا تلقيت اقتراحا للاعتراف بفلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه"، معربا عن استيائه من الوضع "غير الإنساني" في قطاع غزة.كما أشار إلى وجود "آراء متباينة" داخل فنلندا حول هذه القضية، إلى جانب بعض المخاوف، داعيا إلى نقاش منفتح وصادق بشأنها.من جهة أخرى، يواجه هذا التوجه معارضة من حزبي "الفنلنديون الحقيقيون" اليميني المتطرف و"الديمقراطيون المسيحيون"، اللذين يرفضان الاعتراف بدولة فلسطينية.في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، اليوم الجمعة، دعم بلاده لحل الدولتين، دون أن يفصح عما إذا كانت الحكومة تخطط للمضي قدمًا في الاعتراف بفلسطين.وأوضح أن المشاورات مع الرئيس حول السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط ستستمر حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، مثمنًا "إعلان نيويورك" حول التسوية السلمية لمسألة فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين.وأعرب عباس، في بيان له، عن "شكره وتقديره للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها الرئاسة المشتركة، فرنسا والمملكة العربية السعودية، في جميع مراحل التحضير والتنسيق وعقد هذا المؤتمر التاريخي"، متوجهًا بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطواقم الأمانة العامة، كما شكر الدول التي ترأست مجموعات العمل، وشاركت بفاعلية وقدمت أوراق العمل التي تم إدراجها والإعلان عنها.وأكد عباس أن "اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين أو إعلانها استعدادها الإيجابي للاعتراف بدولة فلسطين، يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل، ويعزز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، كما أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.

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