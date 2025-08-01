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لافروف: نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب
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رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين
رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين في حال تقدمت الحكومة بمقترح رسمي بهذا الشأن. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T15:36+0000
2025-08-01T15:36+0000
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جاء تصريحه في منشور على منصة "إكس"، أشاد فيه بالقرارات الأخيرة لفرنسا وبريطانيا وكندا التي تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، واصفًا إياها بخطوة نحو "إحياء عملية السلام".وأضاف ستاب: "إذا تلقيت اقتراحا للاعتراف بفلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه"، معربا عن استيائه من الوضع "غير الإنساني" في قطاع غزة.كما أشار إلى وجود "آراء متباينة" داخل فنلندا حول هذه القضية، إلى جانب بعض المخاوف، داعيا إلى نقاش منفتح وصادق بشأنها.من جهة أخرى، يواجه هذا التوجه معارضة من حزبي "الفنلنديون الحقيقيون" اليميني المتطرف و"الديمقراطيون المسيحيون"، اللذين يرفضان الاعتراف بدولة فلسطينية.في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، اليوم الجمعة، دعم بلاده لحل الدولتين، دون أن يفصح عما إذا كانت الحكومة تخطط للمضي قدمًا في الاعتراف بفلسطين.وأوضح أن المشاورات مع الرئيس حول السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط ستستمر حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، مثمنًا "إعلان نيويورك" حول التسوية السلمية لمسألة فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين.وأعرب عباس، في بيان له، عن "شكره وتقديره للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها الرئاسة المشتركة، فرنسا والمملكة العربية السعودية، في جميع مراحل التحضير والتنسيق وعقد هذا المؤتمر التاريخي"، متوجهًا بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطواقم الأمانة العامة، كما شكر الدول التي ترأست مجموعات العمل، وشاركت بفاعلية وقدمت أوراق العمل التي تم إدراجها والإعلان عنها.وأكد عباس أن "اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين أو إعلانها استعدادها الإيجابي للاعتراف بدولة فلسطين، يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل، ويعزز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، كما أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.
https://sarabic.ae/20250801/قيادي-في-حركة-فتح-لـ-سبوتنيك-خطوة-اعتراف-دول-أوروبا-بفلسطين-مهمة-لكن-تبقى-رمزية-1103279719.html
https://sarabic.ae/20250731/البرتغال-تحسم-موقفها-بشأن-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103235216.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, فنلندا, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, فنلندا, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين

15:36 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Matthias Schraderالرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب
الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
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أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين في حال تقدمت الحكومة بمقترح رسمي بهذا الشأن.
جاء تصريحه في منشور على منصة "إكس"، أشاد فيه بالقرارات الأخيرة لفرنسا وبريطانيا وكندا التي تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، واصفًا إياها بخطوة نحو "إحياء عملية السلام".
وأضاف ستاب: "إذا تلقيت اقتراحا للاعتراف بفلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه"، معربا عن استيائه من الوضع "غير الإنساني" في قطاع غزة.
كما أشار إلى وجود "آراء متباينة" داخل فنلندا حول هذه القضية، إلى جانب بعض المخاوف، داعيا إلى نقاش منفتح وصادق بشأنها.
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من جهة أخرى، يواجه هذا التوجه معارضة من حزبي "الفنلنديون الحقيقيون" اليميني المتطرف و"الديمقراطيون المسيحيون"، اللذين يرفضان الاعتراف بدولة فلسطينية.
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، اليوم الجمعة، دعم بلاده لحل الدولتين، دون أن يفصح عما إذا كانت الحكومة تخطط للمضي قدمًا في الاعتراف بفلسطين.
وأوضح أن المشاورات مع الرئيس حول السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط ستستمر حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، مثمنًا "إعلان نيويورك" حول التسوية السلمية لمسألة فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين.
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وأعرب عباس، في بيان له، عن "شكره وتقديره للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها الرئاسة المشتركة، فرنسا والمملكة العربية السعودية، في جميع مراحل التحضير والتنسيق وعقد هذا المؤتمر التاريخي"، متوجهًا بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطواقم الأمانة العامة، كما شكر الدول التي ترأست مجموعات العمل، وشاركت بفاعلية وقدمت أوراق العمل التي تم إدراجها والإعلان عنها.
وأكد عباس أن "اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين أو إعلانها استعدادها الإيجابي للاعتراف بدولة فلسطين، يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل، ويعزز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، كما أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.
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