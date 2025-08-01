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قيادي في حركة فتح لـ "سبوتنيك": خطوة اعتراف دول أوروبا بفلسطين مهمة لكن تبقى رمزية
قيادي في حركة فتح لـ "سبوتنيك": خطوة اعتراف دول أوروبا بفلسطين مهمة لكن تبقى رمزية
سبوتنيك عربي
قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن إعلان بعض الدول الأوروبية مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، نية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خطوة تأخرت... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T15:27+0000
2025-08-01T15:27+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن اعتراف هذه الدول بفلسطين في أيلول القادم، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي في وقت تمارس فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعمليات التهويد بالضفة الغربية، وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين.ويرى أن تحرك الشعوب المتضامنة مع مأساة قطاع غزة تعتبر أهم ضاغط على موقف الحكومات، باتجاه تغيير موقف هذه الدول وغيرها من إسرائيل، ومسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومساندتها في نيل حقوقها، وإقامة دولتها المستقلة.وصرح وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، أمس الخميس، بأن إسرائيل تعاني من عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن فادفول سوف يتوجه إلى إسرائيل اليوم في زيارة تستمر لمدة يومين، استبقها بالقول إن إسرائيل أصبحت "أقلية" في موقفها من القضية الفلسطينية.وشدد على أنه "يجب أن تبدأ عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بها سيأتي في نهاية المفاوضات حول حل الدولتين".وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر 2025".وأضاف: "قرار الاعتراف بدولة فلسطين، كان مستقلًا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا"، مشيرًا إلى أن "كندا تتخذ قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين". وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20250801/حماس-زيارة-ويتكوف-إلى-غزة-استعراض-دعائي-1103265263.html
https://sarabic.ae/20250801/ويتكوف-يزور-مركزا-لتوزيع-الأغذية-في-رفح-جنوبي-غزة-فيديو-1103257010.html
https://sarabic.ae/20250801/الخارجية-الإيرانية-الاتهامات-الغربية-ضد-طهران-هدفها-تشتيت-الانتباه-عن-جرائم-غزة-1103263763.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الشرق الأوسط
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الشرق الأوسط

قيادي في حركة فتح لـ "سبوتنيك": خطوة اعتراف دول أوروبا بفلسطين مهمة لكن تبقى رمزية

15:27 GMT 01.08.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIرمضان في قطاع غزة.. جوع ومرض وحكايات عن الفقد والحزن
رمضان في قطاع غزة.. جوع ومرض وحكايات عن الفقد والحزن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن إعلان بعض الدول الأوروبية مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، نية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خطوة تأخرت كثيرًا، لكن لا يمكن التقليل من أهميتها.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن اعتراف هذه الدول بفلسطين في أيلول القادم، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي في وقت تمارس فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعمليات التهويد بالضفة الغربية، وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين.
وأوضح أن هذه الخطوات تنتصر لقيم العدالة الدولية، وحقوق الإنسان، وحق تقرير المصير للدول والشعوب، كما أنها تحكم حلقة الحصار الدولي على إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وتزيد من عزلتهما الدولية.
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ويرى أن تحرك الشعوب المتضامنة مع مأساة قطاع غزة تعتبر أهم ضاغط على موقف الحكومات، باتجاه تغيير موقف هذه الدول وغيرها من إسرائيل، ومسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومساندتها في نيل حقوقها، وإقامة دولتها المستقلة.
ويعتقد نصر الله أن هذه الخطوات تبقى رمزية؛ ما لم ترافقها إجراءات عملية تفرض على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وانسحاب قوات الاحتلال من أراضي دولة فلسطين.
وصرح وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، أمس الخميس، بأن إسرائيل تعاني من عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن فادفول سوف يتوجه إلى إسرائيل اليوم في زيارة تستمر لمدة يومين، استبقها بالقول إن إسرائيل أصبحت "أقلية" في موقفها من القضية الفلسطينية.
وشدد على أنه "يجب أن تبدأ عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بها سيأتي في نهاية المفاوضات حول حل الدولتين".
وأضاف وزير الخارجية الألماني: "يظل حل الدولتين المتفاوض عليه هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يوفر لشعبي البلدين حياة في سلام وأمن وكرامة".
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر 2025".
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وأضاف: "قرار الاعتراف بدولة فلسطين، كان مستقلًا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا"، مشيرًا إلى أن "كندا تتخذ قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".
يأتي هذا الموقف، في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحركات دبلوماسية أوروبية متباينة، حيث سبقت فرنسا، كلا من إسبانيا وأيرلندا والنرويج، في الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.
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09:11 GMT
وقال ماكرون، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين". وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".
وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".
وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
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