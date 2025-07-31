https://sarabic.ae/20250731/زيارة-ويتكوف-إلى-تل-أبيب-من-أجل-صفقة-أم-لتحسين-صورة-إسرائيل-1103233809.html

زيارة ويتكوف إلى تل أبيب... من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل؟

زيارة ويتكوف إلى تل أبيب... من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل؟

سبوتنيك عربي

نقل إعلام فرنسي رسمي عن مسؤول أمريكي، بأن المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيزور إسرائيل، اليوم الخميس، لمناقشة "الخطوات التالية" بشأن غزة. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

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زيارة ويتكوف إلى تل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل سبوتنيك عربي زيارة ويتكوف إلى تل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمريكيين مطلعين، أن ويتكوف يتوجه اليوم إلى إسرائيل "لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وأضافا أن ويتكوف قد يتوجه أيضا إلى غزة لزيارة مراكز توزيع الغذاء التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من قبل إسرائيل وواشنطن.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل قدمت للوسطاء ملاحظات على رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأخير بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية والقناة الـ12 عن مصادر قولها إن إسرائيل قدمت للوسطاء وثيقة تتضمن تعديلات مطلوبة على الرد الذي قدمته حماس.في هذا السياق، قالت المتخصصة بالشأن الأمريكي والإسرائيلي، د. أماني القرم، إنه "يجب التعامل بحذر شديد مع زيارة ويتكوف، لأنه قال قبل ذلك إنه لن يأتي للمنطقة إلا إذا كان هناك قرار حاسم حول الصفقة"، مشيرة إلى أن "النكسات المتتابعة للوصول إلى صفقة، إضافة لاجتماعه المرتقب مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اللذين يعرقلان الوصول لصفقة، يثير القلق من مثل هذه الزيارة".من جانبه، قال المحلل سياسي والمختص بالعلاقات الدولية، د. أشرف عكة، إن "هذه الزيارة جاءت بعد الحدة التي بدأت تظهر عليها الأزمة الإنسانية وتداعياتها في الإعلام الغربي".ولفت عكة إلى أن "مسألة المفاوضات ربما تتطرق إليها هذه الزيارة، لكن من زاوية صفقة شاملة، ولو في إطار إقليمي أوسع، خاصة بعد فشل مفاوضات الدوحة".

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