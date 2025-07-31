https://sarabic.ae/20250731/زيارة-ويتكوف-إلى-تل-أبيب-من-أجل-صفقة-أم-لتحسين-صورة-إسرائيل-1103233809.html
زيارة ويتكوف إلى تل أبيب... من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل؟
زيارة ويتكوف إلى تل أبيب... من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
نقل إعلام فرنسي رسمي عن مسؤول أمريكي، بأن المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيزور إسرائيل، اليوم الخميس، لمناقشة "الخطوات التالية" بشأن غزة. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
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زيارة ويتكوف إلى تل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
سبوتنيك عربي
زيارة ويتكوف إلى تل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمريكيين مطلعين، أن ويتكوف يتوجه اليوم إلى إسرائيل "لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وأضافا أن ويتكوف قد يتوجه أيضا إلى غزة لزيارة مراكز توزيع الغذاء التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من قبل إسرائيل وواشنطن.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل قدمت للوسطاء ملاحظات على رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأخير بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية والقناة الـ12 عن مصادر قولها إن إسرائيل قدمت للوسطاء وثيقة تتضمن تعديلات مطلوبة على الرد الذي قدمته حماس.في هذا السياق، قالت المتخصصة بالشأن الأمريكي والإسرائيلي، د. أماني القرم، إنه "يجب التعامل بحذر شديد مع زيارة ويتكوف، لأنه قال قبل ذلك إنه لن يأتي للمنطقة إلا إذا كان هناك قرار حاسم حول الصفقة"، مشيرة إلى أن "النكسات المتتابعة للوصول إلى صفقة، إضافة لاجتماعه المرتقب مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اللذين يعرقلان الوصول لصفقة، يثير القلق من مثل هذه الزيارة".من جانبه، قال المحلل سياسي والمختص بالعلاقات الدولية، د. أشرف عكة، إن "هذه الزيارة جاءت بعد الحدة التي بدأت تظهر عليها الأزمة الإنسانية وتداعياتها في الإعلام الغربي".ولفت عكة إلى أن "مسألة المفاوضات ربما تتطرق إليها هذه الزيارة، لكن من زاوية صفقة شاملة، ولو في إطار إقليمي أوسع، خاصة بعد فشل مفاوضات الدوحة".
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ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, аудио
ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, аудио
زيارة ويتكوف إلى تل أبيب... من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل؟
نقل إعلام فرنسي رسمي عن مسؤول أمريكي، بأن المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيزور إسرائيل، اليوم الخميس، لمناقشة "الخطوات التالية" بشأن غزة.
كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمريكيين مطلعين، أن ويتكوف يتوجه اليوم إلى إسرائيل
"لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأضافا أن ويتكوف قد يتوجه أيضا إلى غزة لزيارة مراكز توزيع الغذاء التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من قبل إسرائيل وواشنطن.
يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه "يدرس، مع حلفائه الأمريكيين، خيارات أخرى لاستعادة الرهائن من غزة".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل قدمت للوسطاء ملاحظات على رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأخير بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية والقناة الـ12 عن مصادر قولها إن إسرائيل قدمت للوسطاء وثيقة تتضمن تعديلات مطلوبة على الرد الذي قدمته حماس.
كما نقلت القناة الـ12 عن مسؤول إسرائيلي أن "السبب الحقيقي لوصول ويتكوف إلى إسرائيل هو الضغط لإتمام صفقة".
في هذا السياق، قالت المتخصصة بالشأن الأمريكي والإسرائيلي، د. أماني القرم، إنه "يجب التعامل بحذر شديد مع زيارة ويتكوف، لأنه قال قبل ذلك إنه لن يأتي للمنطقة إلا إذا كان هناك قرار حاسم حول الصفقة"، مشيرة إلى أن "النكسات المتتابعة للوصول إلى صفقة، إضافة لاجتماعه المرتقب مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
، اللذين يعرقلان الوصول لصفقة، يثير القلق من مثل هذه الزيارة".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الهدف من هذه الزيارة هو طمأنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الوضع الإنساني في غزة ليس كما يصوره الإعلام الغربي، ومن ثم فإن الأمل ضعيف في حل أمريكي إسرائيلي لحل الأزمة الإنسانية"، لافتة إلى أن "الزيارة زيارة علاقات عامة وهدفها إعلامي فقط".
من جانبه، قال المحلل سياسي والمختص بالعلاقات الدولية، د. أشرف عكة، إن "هذه الزيارة جاءت بعد الحدة التي بدأت تظهر عليها الأزمة الإنسانية وتداعياتها في الإعلام الغربي".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "إسرائيل تعيش حالة من الصدمة والأزمة دوليا، ومن ثم فإن ويتكوف يأتي كمنقذ للحليفة إسرائيل لإنقاذ صورتها ووضعها الدولي".
ولفت عكة إلى أن "مسألة المفاوضات ربما تتطرق إليها هذه الزيارة، لكن من زاوية صفقة شاملة، ولو في إطار إقليمي أوسع، خاصة بعد فشل مفاوضات الدوحة".