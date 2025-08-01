https://sarabic.ae/20250801/قوى-سياسية-سودانية-تطالب-برفع-الحصار-عن-مدينة-الفاشر-1103254344.html

قوى سياسية سودانية تطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر

قوى سياسية سودانية تطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر

سبوتنيك عربي

طالبت قوى سياسية ولجان مقاومة في السودان، بكسر الحصار المفروض على مدينة الفاشر في شمال دارفور، كما دعت إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة لتوصيل الغذاء والدواء إلى... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T05:28+0000

2025-08-01T05:28+0000

2025-08-01T05:28+0000

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وحذرت القوى السياسية السودانية، في بيان مشترك، نقلته صحيفة "سودان تربيون"، يوم الخميس، من كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.وقال البيان إن "الحصار تسبب في انعدام معظم السلع الغذائية، بما في ذلك الذرة والدخن، إضافة إلى نفاد الغذاء الرئيسي للسكان خلال الأشهر الماضية".واتهم البيان "قوات الدعم السريع بتدمير المرافق الصحية والخدمية"، مطالبا "بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الدعم السريع من محيط المدينة، إلى جانب فتح ممرات إنسانية تحت إشراف دولي لتأمين وصول المواد الإغاثية والأدوية والمياه والوقود، وضمان عمل المنظمات الإنسانية دون عوائق".وشملت الجهات الموقعة على البيان كل من "حزب الأمة القومي بقيادة محمد عبد الله الدومة، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة جعفر الميرغني، والأمانة العامة للتجمع الاتحادي، التيار الوطني، والحزب الوطني الاتحادي، تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر، حركة الحقوق الشبابية، ولجان مقاومة الدروشاب".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الأمم المتحدة إن نحو 38 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة في مخيمات النزوح بالفاشر يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 11 في المئة يعانون من حالات حرجة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية