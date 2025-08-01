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قوى سياسية سودانية تطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر
قوى سياسية سودانية تطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر
سبوتنيك عربي
طالبت قوى سياسية ولجان مقاومة في السودان، بكسر الحصار المفروض على مدينة الفاشر في شمال دارفور، كما دعت إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة لتوصيل الغذاء والدواء إلى... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T05:28+0000
2025-08-01T05:28+0000
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وحذرت القوى السياسية السودانية، في بيان مشترك، نقلته صحيفة "سودان تربيون"، يوم الخميس، من كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.وقال البيان إن "الحصار تسبب في انعدام معظم السلع الغذائية، بما في ذلك الذرة والدخن، إضافة إلى نفاد الغذاء الرئيسي للسكان خلال الأشهر الماضية".واتهم البيان "قوات الدعم السريع بتدمير المرافق الصحية والخدمية"، مطالبا "بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الدعم السريع من محيط المدينة، إلى جانب فتح ممرات إنسانية تحت إشراف دولي لتأمين وصول المواد الإغاثية والأدوية والمياه والوقود، وضمان عمل المنظمات الإنسانية دون عوائق".وشملت الجهات الموقعة على البيان كل من "حزب الأمة القومي بقيادة محمد عبد الله الدومة، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة جعفر الميرغني، والأمانة العامة للتجمع الاتحادي، التيار الوطني، والحزب الوطني الاتحادي، تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر، حركة الحقوق الشبابية، ولجان مقاومة الدروشاب".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الأمم المتحدة إن نحو 38 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة في مخيمات النزوح بالفاشر يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 11 في المئة يعانون من حالات حرجة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250722/الجيش-السوداني-يتصدى-لهجوم-عنيف-على-الفاشر-1102897232.html
https://sarabic.ae/20250708/الأمم-المتحدة-تحذر-من-خطر-يهدد-38-من-الأطفال-النازحين-بمدينة-الفاشر-السودانية-1102494755.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

قوى سياسية سودانية تطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر

05:28 GMT 01.08.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
 الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
طالبت قوى سياسية ولجان مقاومة في السودان، بكسر الحصار المفروض على مدينة الفاشر في شمال دارفور، كما دعت إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة لتوصيل الغذاء والدواء إلى السكان المحاصرين.
وحذرت القوى السياسية السودانية، في بيان مشترك، نقلته صحيفة "سودان تربيون"، يوم الخميس، من كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.
وقال البيان إن "الحصار تسبب في انعدام معظم السلع الغذائية، بما في ذلك الذرة والدخن، إضافة إلى نفاد الغذاء الرئيسي للسكان خلال الأشهر الماضية".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
الجيش السوداني يتصدى لهجوم عنيف على الفاشر
22 يوليو, 05:59 GMT
واتهم البيان "قوات الدعم السريع بتدمير المرافق الصحية والخدمية"، مطالبا "بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الدعم السريع من محيط المدينة، إلى جانب فتح ممرات إنسانية تحت إشراف دولي لتأمين وصول المواد الإغاثية والأدوية والمياه والوقود، وضمان عمل المنظمات الإنسانية دون عوائق".
وشملت الجهات الموقعة على البيان كل من "حزب الأمة القومي بقيادة محمد عبد الله الدومة، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة جعفر الميرغني، والأمانة العامة للتجمع الاتحادي، التيار الوطني، والحزب الوطني الاتحادي، تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر، حركة الحقوق الشبابية، ولجان مقاومة الدروشاب".
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
الأمم المتحدة تحذر من خطر يهدد 38% من الأطفال النازحين بمدينة الفاشر السودانية
8 يوليو, 14:06 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الأمم المتحدة إن نحو 38 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة في مخيمات النزوح بالفاشر يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 11 في المئة يعانون من حالات حرجة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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