"كتبوا على وجهه"... مشهد صادم للاعتداء على فنان في سوريا... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250801/كتبوا-على-وجهه-مشهد-صادم-للاعتداء-على-فنان-في-سوريا-فيديو-1103269001.html
"كتبوا على وجهه"... مشهد صادم للاعتداء على فنان في سوريا... فيديو
"كتبوا على وجهه"... مشهد صادم للاعتداء على فنان في سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار اعتقال وإهانة المطرب السوري عمر خيري في مدينة الباب في ريف حلب، على يد عناصر تابعين لجهاز الأمن العام، جدلا واسعا في سوريا، حيث تعرض للاعتداء والإهانة... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T12:06+0000
2025-08-01T12:06+0000
أخبار سوريا اليوم
حلب
دمشق
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103269359_0:30:354:229_1920x0_80_0_0_947b91013fcb515fe6da65ebb88c3d09.jpg
وجاءت عملية اعتقال خيري بسبب غنائه، في وقت سابق، للجيش السوري خلال عهد النظام السوري السابق، واتهامه بـ"التشبيح" وفقا للأخبار المتداولة، بينما ذكر ناشطون أن اعتقال خيري جاء بسبب أن "الغناء حرام".وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا مثل هذه الحوادث، إذ سبق أن أظهرت فيديوهات اعتقالات واعتداءات على مدنيين خلال الأيام الأخيرة، حيث لا يزال الجدل محتدما حول ظروف اعتقال الشاب يوسف اللباد ووفاته في العاصمة دمشق، بالإضافة إلى خبر اعتقال الشاب عبد الرزاق ثلجي، من قبل أشخاص يزعمون انتسابهم للأمن العام.
https://sarabic.ae/20250731/جدل-في-سوريا-بعد-وفاة-شاب-عاد-إلى-البلاد-من-ألمانيا-1103232170.html
حلب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103269359_0:0:354:267_1920x0_80_0_0_36fa461046788bb0fe41bd285925e810.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, حلب, دمشق, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حلب, دمشق, العالم العربي

"كتبوا على وجهه"... مشهد صادم للاعتداء على فنان في سوريا... فيديو

12:06 GMT 01.08.2025
© Photo / social mediaصورة من فيديو للاعتداء على فنان سوري انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي
صورة من فيديو للاعتداء على فنان سوري انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Photo / social media
تابعنا عبر
أثار اعتقال وإهانة المطرب السوري عمر خيري في مدينة الباب في ريف حلب، على يد عناصر تابعين لجهاز الأمن العام، جدلا واسعا في سوريا، حيث تعرض للاعتداء والإهانة المتعمدة خلال عملية الاعتقال في مشهد أثار استنكارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام عربية، فقد أقدمت مجموعة مسلّحة تابعة للجيش الوطني في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي على اعتقال مطرب شعبي والاعتداء عليه بالضرب، مع حلق شعره وإهانته، وسط توثيق لحظات إجباره على ترديد أغانٍ للرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، ورسم رسومات على وجهه، خلال عملية دهم إحدى صالات الزفاف في المدينة.

وجاءت عملية اعتقال خيري بسبب غنائه، في وقت سابق، للجيش السوري خلال عهد النظام السوري السابق، واتهامه بـ"التشبيح" وفقا للأخبار المتداولة، بينما ذكر ناشطون أن اعتقال خيري جاء بسبب أن "الغناء حرام".
ساحة الأمويين - دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
جدل في سوريا بعد وفاة شاب عاد إلى البلاد من ألمانيا
أمس, 13:25 GMT

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بخبر الاعتقال مع الكثير من التصريحات والتعليقات التي تدين هذه الحادثة، وأدان النشطاء استمرار تكرار هذه الأفعال بشكل غير مبرر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا مثل هذه الحوادث، إذ سبق أن أظهرت فيديوهات اعتقالات واعتداءات على مدنيين خلال الأيام الأخيرة، حيث لا يزال الجدل محتدما حول ظروف اعتقال الشاب يوسف اللباد ووفاته في العاصمة دمشق، بالإضافة إلى خبر اعتقال الشاب عبد الرزاق ثلجي، من قبل أشخاص يزعمون انتسابهم للأمن العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала