https://sarabic.ae/20250801/كتبوا-على-وجهه-مشهد-صادم-للاعتداء-على-فنان-في-سوريا-فيديو-1103269001.html

"كتبوا على وجهه"... مشهد صادم للاعتداء على فنان في سوريا... فيديو

"كتبوا على وجهه"... مشهد صادم للاعتداء على فنان في سوريا... فيديو

سبوتنيك عربي

أثار اعتقال وإهانة المطرب السوري عمر خيري في مدينة الباب في ريف حلب، على يد عناصر تابعين لجهاز الأمن العام، جدلا واسعا في سوريا، حيث تعرض للاعتداء والإهانة... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T12:06+0000

2025-08-01T12:06+0000

2025-08-01T12:06+0000

أخبار سوريا اليوم

حلب

دمشق

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103269359_0:30:354:229_1920x0_80_0_0_947b91013fcb515fe6da65ebb88c3d09.jpg

وجاءت عملية اعتقال خيري بسبب غنائه، في وقت سابق، للجيش السوري خلال عهد النظام السوري السابق، واتهامه بـ"التشبيح" وفقا للأخبار المتداولة، بينما ذكر ناشطون أن اعتقال خيري جاء بسبب أن "الغناء حرام".وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا مثل هذه الحوادث، إذ سبق أن أظهرت فيديوهات اعتقالات واعتداءات على مدنيين خلال الأيام الأخيرة، حيث لا يزال الجدل محتدما حول ظروف اعتقال الشاب يوسف اللباد ووفاته في العاصمة دمشق، بالإضافة إلى خبر اعتقال الشاب عبد الرزاق ثلجي، من قبل أشخاص يزعمون انتسابهم للأمن العام.

https://sarabic.ae/20250731/جدل-في-سوريا-بعد-وفاة-شاب-عاد-إلى-البلاد-من-ألمانيا-1103232170.html

حلب

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, حلب, دمشق, العالم العربي