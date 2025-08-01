"كتبوا على وجهه"... مشهد صادم للاعتداء على فنان في سوريا... فيديو
© Photo / social mediaصورة من فيديو للاعتداء على فنان سوري انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي
© Photo / social media
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أثار اعتقال وإهانة المطرب السوري عمر خيري في مدينة الباب في ريف حلب، على يد عناصر تابعين لجهاز الأمن العام، جدلا واسعا في سوريا، حيث تعرض للاعتداء والإهانة المتعمدة خلال عملية الاعتقال في مشهد أثار استنكارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب وسائل إعلام عربية، فقد أقدمت مجموعة مسلّحة تابعة للجيش الوطني في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي على اعتقال مطرب شعبي والاعتداء عليه بالضرب، مع حلق شعره وإهانته، وسط توثيق لحظات إجباره على ترديد أغانٍ للرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، ورسم رسومات على وجهه، خلال عملية دهم إحدى صالات الزفاف في المدينة.
🔴حلب: اعتداء وضرب وإهانة للفنان "عمر خيري" في مدينة الباب بريف محافظة حلب من قبل عدد من الهمج— GHIAS FARZAT (@farzat77) August 1, 2025
#بالحب_بدنا_نعمرها pic.twitter.com/QG1LRqkj7S
وجاءت عملية اعتقال خيري بسبب غنائه، في وقت سابق، للجيش السوري خلال عهد النظام السوري السابق، واتهامه بـ"التشبيح" وفقا للأخبار المتداولة، بينما ذكر ناشطون أن اعتقال خيري جاء بسبب أن "الغناء حرام".
أمس, 13:25 GMT
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بخبر الاعتقال مع الكثير من التصريحات والتعليقات التي تدين هذه الحادثة، وأدان النشطاء استمرار تكرار هذه الأفعال بشكل غير مبرر.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا مثل هذه الحوادث، إذ سبق أن أظهرت فيديوهات اعتقالات واعتداءات على مدنيين خلال الأيام الأخيرة، حيث لا يزال الجدل محتدما حول ظروف اعتقال الشاب يوسف اللباد ووفاته في العاصمة دمشق، بالإضافة إلى خبر اعتقال الشاب عبد الرزاق ثلجي، من قبل أشخاص يزعمون انتسابهم للأمن العام.