https://sarabic.ae/20250801/كمبوديا-تعتزم-ترشيح-ترامب-لجائزة-نوبل-للسلام-1103273114.html
كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
سبوتنيك عربي
تعتزم كمبوديا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، بعد تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي مع تايلاند أخيرا. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T12:50+0000
2025-08-01T12:50+0000
2025-08-01T12:50+0000
دونالد ترامب
باكستان
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101269976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc4049de739f39d60eac823efb2cef21.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن سون تشانتول، نائب رئيس وزراء كمبوديا، أن بلاده سترشح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام، على خلفية تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي الذي نشب في الآونة الأخيرة مع تايلاند.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه رسالتين إلى تايلاند وكمبوديا يهدد فيهما بفرض رسوم جمركية بنسبة 36% على معظم صادراتهما إلى الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات قبل الأول من أغسطس/آب الجاري.ويذكر أن الحكومة الباكستانية قد أعلنت، في العشرين من الشهر الماضي، أنها رشحت رسميًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لـ"تدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته المحورية" خلال التصعيد الأخير بين باكستان والهند.وتعد نوبل للسلام أرفع جائزة دولية تمنح لفرد أو منظمة تعد الأكثر إسهاما في "تعزيز أواصر الإخاء بين الأمم"، وحال فاز ترامب بالجائزة، سيصبح خامس رئيس أمريكي يظفر بها، بعد تيودور روزفلت وودرو ويلسون وجيمي كارتر وباراك أوباما.ويفترض أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لهذا العام في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في معهد نوبل النرويجي في أوسلو.
https://sarabic.ae/20241107/لوكاشينكو-يرشح-ترامب-لجائزة-نوبل-للسلام-بشرط-1094580710.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101269976_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a2dd8a5ee99a90a3af8832be556a4baf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, باكستان, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, باكستان, العالم, الأخبار
كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
تعتزم كمبوديا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، بعد تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي مع تايلاند أخيرا.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن سون تشانتول، نائب رئيس وزراء كمبوديا، أن بلاده سترشح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام، على خلفية تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي الذي نشب في الآونة الأخيرة مع تايلاند.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه رسالتين إلى تايلاند وكمبوديا يهدد فيهما بفرض رسوم جمركية بنسبة 36% على معظم صادراتهما إلى الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات قبل الأول من أغسطس/آب الجاري.
ويذكر أن الحكومة الباكستانية قد أعلنت، في العشرين من الشهر الماضي، أنها رشحت رسميًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لـ"تدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته المحورية" خلال التصعيد الأخير بين باكستان والهند.
وتعد نوبل للسلام
أرفع جائزة دولية تمنح لفرد أو منظمة تعد الأكثر إسهاما في "تعزيز أواصر الإخاء بين الأمم"، وحال فاز ترامب بالجائزة، سيصبح خامس رئيس أمريكي يظفر بها، بعد تيودور روزفلت وودرو ويلسون وجيمي كارتر وباراك أوباما.
ويفترض أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لهذا العام في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في معهد نوبل النرويجي في أوسلو.