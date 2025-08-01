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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
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لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
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خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
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"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
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183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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https://sarabic.ae/20250801/كمبوديا-تعتزم-ترشيح-ترامب-لجائزة-نوبل-للسلام-1103273114.html
كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
سبوتنيك عربي
تعتزم كمبوديا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، بعد تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي مع تايلاند أخيرا. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T12:50+0000
2025-08-01T12:50+0000
دونالد ترامب
باكستان
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن سون تشانتول، نائب رئيس وزراء كمبوديا، أن بلاده سترشح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام، على خلفية تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي الذي نشب في الآونة الأخيرة مع تايلاند.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه رسالتين إلى تايلاند وكمبوديا يهدد فيهما بفرض رسوم جمركية بنسبة 36% على معظم صادراتهما إلى الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات قبل الأول من أغسطس/آب الجاري.ويذكر أن الحكومة الباكستانية قد أعلنت، في العشرين من الشهر الماضي، أنها رشحت رسميًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لـ"تدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته المحورية" خلال التصعيد الأخير بين باكستان والهند.وتعد نوبل للسلام أرفع جائزة دولية تمنح لفرد أو منظمة تعد الأكثر إسهاما في "تعزيز أواصر الإخاء بين الأمم"، وحال فاز ترامب بالجائزة، سيصبح خامس رئيس أمريكي يظفر بها، بعد تيودور روزفلت وودرو ويلسون وجيمي كارتر وباراك أوباما.ويفترض أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لهذا العام في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في معهد نوبل النرويجي في أوسلو.
https://sarabic.ae/20241107/لوكاشينكو-يرشح-ترامب-لجائزة-نوبل-للسلام-بشرط-1094580710.html
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دونالد ترامب, باكستان, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, باكستان, العالم, الأخبار

كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

12:50 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
تعتزم كمبوديا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، بعد تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي مع تايلاند أخيرا.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن سون تشانتول، نائب رئيس وزراء كمبوديا، أن بلاده سترشح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام، على خلفية تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي الذي نشب في الآونة الأخيرة مع تايلاند.
المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب يبتسم للسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب في حفل مراقبة ليلة الانتخابات في مركز بالم بيتش للمؤتمرات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
لوكاشينكو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بشرط
7 نوفمبر 2024, 13:28 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه رسالتين إلى تايلاند وكمبوديا يهدد فيهما بفرض رسوم جمركية بنسبة 36% على معظم صادراتهما إلى الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات قبل الأول من أغسطس/آب الجاري.
ويذكر أن الحكومة الباكستانية قد أعلنت، في العشرين من الشهر الماضي، أنها رشحت رسميًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لـ"تدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته المحورية" خلال التصعيد الأخير بين باكستان والهند.
وتعد نوبل للسلام أرفع جائزة دولية تمنح لفرد أو منظمة تعد الأكثر إسهاما في "تعزيز أواصر الإخاء بين الأمم"، وحال فاز ترامب بالجائزة، سيصبح خامس رئيس أمريكي يظفر بها، بعد تيودور روزفلت وودرو ويلسون وجيمي كارتر وباراك أوباما.
ويفترض أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لهذا العام في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في معهد نوبل النرويجي في أوسلو.
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