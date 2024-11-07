https://sarabic.ae/20241107/لوكاشينكو-يرشح-ترامب-لجائزة-نوبل-للسلام-بشرط-1094580710.html
لوكاشينكو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بشرط
لوكاشينكو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بشرط
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه إذا تمكن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، من وقف الحروب، فإن مينسك سترشحه لجائزة نوبل. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T13:28+0000
2024-11-07T13:28+0000
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وأشار لوكاشينكو إلى أن ترامب وعد خلال الحملة الانتخابية بإنهاء الحروب، بما في ذلك في أوكرانيا.ووصف لوكاشينكو ترامب بأنه "قوة".وتابع: "أما كامالا هاريس فهي امرأة بطولة، لا يتعين عليها أن تبكي، فالولايات المتحدة لم تنضج بعد بما يكفي لانتخاب امرأة رئيسة لها، وأمريكا ليست مستعدة لذلك. ولا ينبغي لها أن تبكي تحت أي ظرف من الظروف".فاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.وزعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا إنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.لافروف: روسيا مستعدة لحوار عادل مع الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنيةالخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا
لوكاشينكو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بشرط
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه إذا تمكن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، من وقف الحروب، فإن مينسك سترشحه لجائزة نوبل.
وأشار لوكاشينكو إلى أن ترامب وعد خلال الحملة الانتخابية بإنهاء الحروب، بما في ذلك في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو: "إذا فعل ذلك، فسنرسل التماسا من جانبنا لحصوله على جائزة نوبل".
ووصف لوكاشينكو ترامب بأنه "قوة".
وأضاف: "بغض النظر عن شعوري تجاهه، فما يقوم به هو عمل رائع. أطلقوا النار عليه، وضغطوا عليه، وأرادوا وضعه في السجن، لكنه مر مثل الجرافة، وهذا إنجازه باسمه الشخصي باسم الشعب الأمريكي".
وتابع: "أما كامالا هاريس فهي امرأة بطولة، لا يتعين عليها أن تبكي، فالولايات المتحدة لم تنضج بعد بما يكفي لانتخاب امرأة رئيسة لها، وأمريكا ليست مستعدة لذلك. ولا ينبغي لها أن تبكي تحت أي ظرف من الظروف".
فاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
وزعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا إنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.