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من الجيل الرابع.. الصين تطور مفاعلا نوويا سريعا ينتج 1.2 غيغاواط من الكهرباء
من الجيل الرابع.. الصين تطور مفاعلا نوويا سريعا ينتج 1.2 غيغاواط من الكهرباء
سبوتنيك عربي
أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية عن استكمال التصميم الأولي لمفاعل نووي متقدم من الجيل الرابع، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الطاقة النووية... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T11:47+0000
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المفاعل الجديد سيكون أول مفاعل سريع يعمل بـ "النيوترونات"، وهو الأول من نوعه في الصين، وتقدر طاقته الإنتاجية بـ 1.2 غيغاواط من الكهرباء، حسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يدخل الخدمة بعد عام 2030، عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.ويعد تطوير مفاعلات سريعة تعمل بـ "النيوترونات" جزءا من الاستراتيجية النووية الثلاثية التي تتبعها بكين، والتي تتضمن إنشاء المفاعلات الحرارية ثم المفاعلات السريعة، وصولا إلى مفاعلات الاندماج النووي.وقالت المؤسسة الوطنية للطاقة النووية إن الصين "أتقنت بشكل مستقل جميع التقنيات الأساسية والداعمة للمفاعلات السريعة على نطاق واسع"، مشيرة إلى أنها طوّرت سلسلة صناعية كاملة للمفاعلات السريعة.وتعتمد المفاعلات السريعة على "النيوترونات" عالية الطاقة لإحداث سلسلة انشطارية نووية، وهو ما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود النووي، مقارنة بالمفاعلات الحرارية التقليدية التي تستخدم النيوترونات البطيئة وتتطلب مبردات مائية.لكن هذا النوع من المفاعلات يمكن أن ينتج "البلوتونيوم-239"، القابل للاستخدام في إنتاج الطاقة أو الأسلحة النووية، وهو ما يثير مخاوف من الاعتماد عليه في الاستخدامات العسكرية على نطاق واسع.
https://sarabic.ae/20250510/الرئيس-البرازيلي-يكشف-عن-تعاون-مع-روسيا-للاستفادة-من-تقنية-المفاعلات-النووية-الصغيرة-1100370016.html
https://sarabic.ae/20250424/الصين-تكشف-عن-خطط-لبناء-مفاعل-نووي-على-القمر-1099861798.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الصين, الأخبار

من الجيل الرابع.. الصين تطور مفاعلا نوويا سريعا ينتج 1.2 غيغاواط من الكهرباء

11:47 GMT 01.08.2025
© Photo / MISIS Press Serviceمفاعل نووي
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Photo / MISIS Press Service
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أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية عن استكمال التصميم الأولي لمفاعل نووي متقدم من الجيل الرابع، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الطاقة النووية المستقبلية.
المفاعل الجديد سيكون أول مفاعل سريع يعمل بـ "النيوترونات"، وهو الأول من نوعه في الصين، وتقدر طاقته الإنتاجية بـ 1.2 غيغاواط من الكهرباء، حسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يدخل الخدمة بعد عام 2030، عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
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ويعد تطوير مفاعلات سريعة تعمل بـ "النيوترونات" جزءا من الاستراتيجية النووية الثلاثية التي تتبعها بكين، والتي تتضمن إنشاء المفاعلات الحرارية ثم المفاعلات السريعة، وصولا إلى مفاعلات الاندماج النووي.
وقالت المؤسسة الوطنية للطاقة النووية إن الصين "أتقنت بشكل مستقل جميع التقنيات الأساسية والداعمة للمفاعلات السريعة على نطاق واسع"، مشيرة إلى أنها طوّرت سلسلة صناعية كاملة للمفاعلات السريعة.
سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
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24 أبريل, 14:57 GMT
وتعتمد المفاعلات السريعة على "النيوترونات" عالية الطاقة لإحداث سلسلة انشطارية نووية، وهو ما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود النووي، مقارنة بالمفاعلات الحرارية التقليدية التي تستخدم النيوترونات البطيئة وتتطلب مبردات مائية.
لكن هذا النوع من المفاعلات يمكن أن ينتج "البلوتونيوم-239"، القابل للاستخدام في إنتاج الطاقة أو الأسلحة النووية، وهو ما يثير مخاوف من الاعتماد عليه في الاستخدامات العسكرية على نطاق واسع.
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