https://sarabic.ae/20250801/وجدوه-مستلق-على-الأرض-رئيس-كوريا-الجنوبية-السابق-يرفض-مواجهة-المحققين-1103264900.html
وجدوه مستلقيا على الأرض.. رئيس كوريا الجنوبية السابق يرفض مواجهة المحققين
وجدوه مستلقيا على الأرض.. رئيس كوريا الجنوبية السابق يرفض مواجهة المحققين
سبوتنيك عربي
رفض الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سيوك-يول، تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحقه، اليوم الجمعة، في مركز احتجاز سيئول بمنطقة أويوانغ، جنوب العاصمة، وقاوم محاولات... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T09:58+0000
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ذكر ذلك فريق المستشار الخاص مين جونغ-كي، الذي يتولى التحقيق مع الرئيس السابق، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، التي أشارت إلى أن يون سيوك - يول، قاوم المحققين عبر الاستلقاء على أرضية زنزانته مرتديا ملابسه الداخلية فقط.ووفقا لما أوردته الوكالة، توجه فريق يضم مساعد المستشار الخاص ومدعيا عاما ومحققا إلى المركز لمحاولة تنفيذ المذكرة، بعد أن تجاهل يون استدعاءين سابقين للتحقيق.إلا أن الفريق انسحب بعد نحو ساعتين، إثر فشله في الحصول على تعاون من إدارة السجن لإخراج الرئيس السابق من زنزانته.وقالت أوه جونغ-هي، مساعدة المستشار الخاص، في مؤتمر صحفي، إن الفريق نصح يون بالامتثال طوعا نظرا لمكانته السابقة، لكنه رفض بشدة.وأضافت أن المحاولة تكررت أربع مرات، قبل تعليق التنفيذ خشية وقوع حادث، مع إبلاغ يون بأن التنفيذ سيستكمل لاحقا، بما في ذلك احتمال استخدام القوة.وتسعى السلطات إلى التحقيق مع يون في مزاعم تدخله، إلى جانب زوجته كيم كيون-هي، في ترشيحات الانتخابات البرلمانية الفرعية لعام 2022، عبر الحصول على استطلاعات رأي مجانية مقابل وعود سياسية.وصدرت مذكرة التوقيف يوم الخميس، بعد تذرعه بمشكلات صحية منعت حضوره للاستجواب. وقدم محاموه تقارير طبية تشير إلى معاناته من اضطرابات حرارية ومشاكل في العين قد تؤدي إلى فقدان البصر.ويُعد هذا ثاني أمر توقيف يصدر بحق يون، الذي اعتقل في يناير/ كانون الثاني الماضي على خلفية اتهامات بمحاولة فرض الأحكام العرفية، ثم أُطلق سراحه في مارس/آذار، قبل توقيفه مجددًا لاحقا.كما يُشتبه في مخالفته قانون الانتخابات عبر تصريحات كاذبة بشأن قضايا فساد مالي مرتبطة بزوجته، التي تخضع لتحقيقات في 19 تهمة جنائية، من بينها التلاعب بأسعار الأسهم.وتظل مذكرة التوقيف سارية المفعول حتى الخميس المقبل، فيما لا تعتزم السلطات محاولة تنفيذها مجددا خلال اليوم، بحسب الوكالة.
https://sarabic.ae/20250220/كوريا-الجنوبية-الرئيس-المعزول-يحضر-أول-جلسة-تمهيدية-لمحاكمته-الجنائية-1097982468.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار
وجدوه مستلقيا على الأرض.. رئيس كوريا الجنوبية السابق يرفض مواجهة المحققين
09:58 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 10:02 GMT 01.08.2025)
رفض الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سيوك-يول، تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحقه، اليوم الجمعة، في مركز احتجاز سيئول بمنطقة أويوانغ، جنوب العاصمة، وقاوم محاولات متكررة من المحققين وحراس السجن لاصطحابه إلى مركز التحقيق.
ذكر ذلك فريق المستشار الخاص مين جونغ-كي، الذي يتولى التحقيق مع الرئيس السابق، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، التي أشارت إلى أن يون سيوك - يول، قاوم المحققين عبر الاستلقاء على أرضية زنزانته مرتديا ملابسه الداخلية فقط.
ووفقا لما أوردته الوكالة، توجه فريق يضم مساعد المستشار الخاص ومدعيا عاما ومحققا إلى المركز لمحاولة تنفيذ المذكرة، بعد أن تجاهل يون استدعاءين سابقين للتحقيق.
إلا أن الفريق انسحب بعد نحو ساعتين، إثر فشله في الحصول على تعاون من إدارة السجن لإخراج الرئيس السابق
من زنزانته.
وقالت أوه جونغ-هي، مساعدة المستشار الخاص، في مؤتمر صحفي، إن الفريق نصح يون بالامتثال طوعا نظرا لمكانته السابقة، لكنه رفض بشدة.
وأضافت أن المحاولة تكررت أربع مرات، قبل تعليق التنفيذ خشية وقوع حادث، مع إبلاغ يون بأن التنفيذ سيستكمل لاحقا، بما في ذلك احتمال استخدام القوة.
وتسعى السلطات إلى التحقيق مع يون في مزاعم تدخله، إلى جانب زوجته كيم كيون-هي، في ترشيحات الانتخابات البرلمانية الفرعية لعام 2022، عبر الحصول على استطلاعات رأي مجانية مقابل وعود سياسية.
وصدرت مذكرة التوقيف يوم الخميس، بعد تذرعه بمشكلات صحية منعت حضوره للاستجواب
. وقدم محاموه تقارير طبية تشير إلى معاناته من اضطرابات حرارية ومشاكل في العين قد تؤدي إلى فقدان البصر.
ويُعد هذا ثاني أمر توقيف يصدر بحق يون، الذي اعتقل في يناير/ كانون الثاني الماضي على خلفية اتهامات بمحاولة فرض الأحكام العرفية، ثم أُطلق سراحه في مارس/آذار، قبل توقيفه مجددًا لاحقا.
كما يُشتبه في مخالفته قانون الانتخابات عبر تصريحات كاذبة بشأن قضايا فساد مالي مرتبطة بزوجته، التي تخضع لتحقيقات في 19 تهمة جنائية، من بينها التلاعب بأسعار الأسهم.
وتظل مذكرة التوقيف سارية المفعول حتى الخميس المقبل، فيما لا تعتزم السلطات محاولة تنفيذها مجددا خلال اليوم، بحسب الوكالة.