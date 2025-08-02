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الأونروا: تهميش دور الوكالة إجراء متعمد لمعاقبة الفلسطينيين جماعيا
الأونروا: تهميش دور الوكالة إجراء متعمد لمعاقبة الفلسطينيين جماعيا
سبوتنيك عربي
أدان مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإجراءات المتعمدة التي تهدف إلى تهميش دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T15:50+0000
2025-08-02T15:50+0000
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وأكد أن منع الأونروا، التي تُعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ 2 مارس 2025، أدى إلى تفاقم الأزمة. وطالب المفوض باتخاذ قرار سياسي عاجل لفتح المعابر دون شروط، مشددا على أن الأونروا تمتلك الخبرة والموارد البشرية والمادية الكافية للمساهمة بشكل كامل في تخفيف معاناة القطاع. وكان الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد صرح، أمس الجمعة، بأن هناك عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية، نفذتها بعض الدول العربية مثل مصر والإمارات والأردن على بعض مناطق قطاع غزة.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المواد الإغاثية والإنسانية والأغذية التي يتم إسقاطها، لا تأتي للأمم المتحدة مباشرة، حيث تسقط في مناطق معينة، وهي غير موجهة لوكالة الأونروا أو للمنظمات الإنسانية لكي يتم توزيعها. وأكد أن عشرات الشاحنات تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لكنها تتعرض للسيطرة عليها من قبل مئات الآلاف من الفلسطينيين الجوعى، في الشمال والجنوب من القطاع، وبعضها يتم نهبها وسلبها ولا تصل إلى مخازن الأمم المتحدة. وأوضح أن الأمم المتحدة أو الأونروا لا تقومان بتوزيعها بالطريقة المعتادة عبر الأسماء وعدد أفراد الأسرة، حسب المعلومات الموجودة لدى الوكالة.وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، قال أبو حسنة، إن الوضع الآن خطير للغاية، ولا يزال متدهورا، حتى اللحظة، سوء التغذية ينتشر بصورة كبيرة، والموت يتصاعد، خاصة بين الأطفال وكبار السن، وأكثر من 95% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، إضافة إلى الانتشار الكبير للأمراض بشكل غير مسبوق". وأشار إلى أن وكالة الأونروا لا تزال تستقبل 18 ألف مريض في عياداتها، كما تمارس الوكالة عمليات جمع النفايات الصلبة، وتوزيع المياه بقدر الإمكان في مراكز الإيواء وخارجها، ولكن عمليات توزيع المواد الغذائية حتى الآن لم تقم الأمم المتحدة بدورها في ظل هذه الفوضى الكبيرة في إدخال المساعدات.وأفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، بأن 1373 فلسطينيا قتلوا أثناء انتظار المساعدات في قطاع غزة منذ أواخر مايو الماضي. وأكد المكتب الأممي، الجمعة الماضية، أن معظم القتلى سقطوا بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة والذي يعاني سكانه من نقص حاد في الغذاء منذ أواخر مايو/أيار. واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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https://sarabic.ae/20250802/حماس-زيارة-ويتكوف-إلى-مراكز-توزيع-المساعدات-في-غزة-مسرحية-معدة-مسبقا-1103303196.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة

الأونروا: تهميش دور الوكالة إجراء متعمد لمعاقبة الفلسطينيين جماعيا

15:50 GMT 02.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أدان مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإجراءات المتعمدة التي تهدف إلى تهميش دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصفا إياها بأنها محاولة للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين على استمرارهم في العيش في القطاع.
وأشار المفوض، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن "المجاعة التي تسبب بها الإنسان في غزة تفاقمت نتيجة محاولات استبدال نظام الإغاثة الإنسانية المنسق من قبل الأمم المتحدة بما يُعرف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهو نظام إغاثة مزعوم ذو دوافع سياسية، تسبب في مقتل ما يقرب من 1400 شخص يعانون من الجوع. "
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وأكد أن منع الأونروا، التي تُعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ 2 مارس 2025، أدى إلى تفاقم الأزمة.
ونفى المفوض "أن يكون تهميش الوكالة مرتبطا بادعاءات تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تُعدّ جزءا من سياسة متعمدة للضغط على الفلسطينيين."
وطالب المفوض باتخاذ قرار سياسي عاجل لفتح المعابر دون شروط، مشددا على أن الأونروا تمتلك الخبرة والموارد البشرية والمادية الكافية للمساهمة بشكل كامل في تخفيف معاناة القطاع.
وكان الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد صرح، أمس الجمعة، بأن هناك عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية، نفذتها بعض الدول العربية مثل مصر والإمارات والأردن على بعض مناطق قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المواد الإغاثية والإنسانية والأغذية التي يتم إسقاطها، لا تأتي للأمم المتحدة مباشرة، حيث تسقط في مناطق معينة، وهي غير موجهة لوكالة الأونروا أو للمنظمات الإنسانية لكي يتم توزيعها.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
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وأكد أن عشرات الشاحنات تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لكنها تتعرض للسيطرة عليها من قبل مئات الآلاف من الفلسطينيين الجوعى، في الشمال والجنوب من القطاع، وبعضها يتم نهبها وسلبها ولا تصل إلى مخازن الأمم المتحدة.
وأوضح أن الأمم المتحدة أو الأونروا لا تقومان بتوزيعها بالطريقة المعتادة عبر الأسماء وعدد أفراد الأسرة، حسب المعلومات الموجودة لدى الوكالة.
وتابع: "هذه الشاحنات تسلك ممرات غير آمنة، وكان الطلب للجانب الإسرائيلي أن تسير هذه الشاحنات في ممرات آمنة، وتصل إلى مخازن الأمم المتحدة وبعد ذلك تقوم الأمم المتحدة بتوزيعها بطريقة عادلة ومنظمة، لكن الجيش الإسرائيلي يحدد للشاحنات طرقا معينة بها مئات الآلاف من الجائعين، لذلك لا تصل، وتتعرض لفوضى كبيرة وغير معقولة".
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، قال أبو حسنة، إن الوضع الآن خطير للغاية، ولا يزال متدهورا، حتى اللحظة، سوء التغذية ينتشر بصورة كبيرة، والموت يتصاعد، خاصة بين الأطفال وكبار السن، وأكثر من 95% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، إضافة إلى الانتشار الكبير للأمراض بشكل غير مسبوق".
وأشار إلى أن وكالة الأونروا لا تزال تستقبل 18 ألف مريض في عياداتها، كما تمارس الوكالة عمليات جمع النفايات الصلبة، وتوزيع المياه بقدر الإمكان في مراكز الإيواء وخارجها، ولكن عمليات توزيع المواد الغذائية حتى الآن لم تقم الأمم المتحدة بدورها في ظل هذه الفوضى الكبيرة في إدخال المساعدات.
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وأفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، بأن 1373 فلسطينيا قتلوا أثناء انتظار المساعدات في قطاع غزة منذ أواخر مايو الماضي.
وأكد المكتب الأممي، الجمعة الماضية، أن معظم القتلى سقطوا بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة والذي يعاني سكانه من نقص حاد في الغذاء منذ أواخر مايو/أيار.
وأوضح المكتب أنه "في المجمل، منذ 27 مايو، قُتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على طعام، 859 منهم في محيط مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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