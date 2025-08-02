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حماس: زيارة ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات في غزة "مسرحية معدة مسبقا"
حماس: زيارة ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات في غزة "مسرحية معدة مسبقا"
سبوتنيك عربي
قالت حركة حماس، اليوم السبنت، إن "الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها “مؤسسة غزة الإنسانية"، لا تعدو... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T13:32+0000
2025-08-02T13:32+0000
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واعتبرت حماس، في بيان لها، الزيارة، منح إسرائيل غطاء سياسيا لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج للأطفال والمدنيين العزّل من أبناء الشعب في قطاع غزة"، مؤكدة أن "تصريحاته المضلّلة، بالتوازي مع بثّ صور دعائية موجَّهة حاولت إظهار سلمية توزيع المساعدات، تكذّبها حقائق الميدان والأرض التي وقف عليها، حيث سقط أكثر من ألف وثلاثمائة شهيد من المجوَّعين الأبرياء برصاص جيش الاحتلال وموظفي “مؤسسة غزة” اللا إنسانية، التي أُنشئت لاستكمال فصول القتل والإبادة".وأضاف البيان ان "الإدارة الأمريكية شريك كامل في جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي تقع على مرأى ومسمع العالم أجمع"، داعية إياها إلى "تحمّل مسؤوليتها التاريخية، برفع الغطاء عن جريمة العصر في غزة، والمضيّ نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، بدلًا من التماهي مع سياسات الاحتلال وانتهاكاته التي يندى لها جبين البشرية، والتي لا تؤدي إلا إلى تعميق الكارثة الإنسانية، واستدامة الصراع في فلسطين والمنطقة".كان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قال في وقت سابق اليوم، إن الوضع في قطاع غزة لا يُصنّف كمجاعة، وإنما يشهد صعوبات في الوصول إلى الغذاء.وأوضح ويتكوف أن الهدف الأمريكي يتمثل في التوصل إلى صفقة شاملة، تفضي إلى استعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وليس الدخول في صفقات جزئية.تأتي تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بعدما أجرى زيارة إلى غزة، أمس الجمعة، مشيرا إلى أنه أمضى أكثر من 5 ساعات داخل القطاع، محاولا وضع خطة لتسهيل إيصال المساعدات إلى المنطقة، وفهم الوضع هناك بشكل أفضل.وتابع: "كان الغرض من الزيارة هو إعطاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فهما واضحا للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة".وكان مرافقا لويتكوف في زيارته لغزة، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي أشار أمس الجمعة إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من أمريكا تقدم أكثر من مليون وجبة يوميا، واصفا بذلك بأنه "إنجاز مذهل".ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية جراء حرب مستمرة تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة بالقطاع.
https://sarabic.ae/20250802/قائد-عسكري-إسرائيلي-سابق-يحذر-من-أن-إسرائيل-على-شفا-كارثة-في-غزة-بعد-عامين-من-الحرب-1103291251.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حماس: زيارة ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات في غزة "مسرحية معدة مسبقا"

13:32 GMT 02.08.2025
© AP Photo / David Azaguriالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / David Azaguri
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قالت حركة حماس، اليوم السبنت، إن "الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها “مؤسسة غزة الإنسانية"، لا تعدو كونها مسرحية معدة مسبقًا، لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال".
واعتبرت حماس، في بيان لها، الزيارة، منح إسرائيل غطاء سياسيا لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج للأطفال والمدنيين العزّل من أبناء الشعب في قطاع غزة"، مؤكدة أن "تصريحاته المضلّلة، بالتوازي مع بثّ صور دعائية موجَّهة حاولت إظهار سلمية توزيع المساعدات، تكذّبها حقائق الميدان والأرض التي وقف عليها، حيث سقط أكثر من ألف وثلاثمائة شهيد من المجوَّعين الأبرياء برصاص جيش الاحتلال وموظفي “مؤسسة غزة” اللا إنسانية، التي أُنشئت لاستكمال فصول القتل والإبادة".
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06:53 GMT
وأضاف البيان ان "الإدارة الأمريكية شريك كامل في جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي تقع على مرأى ومسمع العالم أجمع"، داعية إياها إلى "تحمّل مسؤوليتها التاريخية، برفع الغطاء عن جريمة العصر في غزة، والمضيّ نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، بدلًا من التماهي مع سياسات الاحتلال وانتهاكاته التي يندى لها جبين البشرية، والتي لا تؤدي إلا إلى تعميق الكارثة الإنسانية، واستدامة الصراع في فلسطين والمنطقة".
كان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قال في وقت سابق اليوم، إن الوضع في قطاع غزة لا يُصنّف كمجاعة، وإنما يشهد صعوبات في الوصول إلى الغذاء.
وأكد في لقاء مع أهالي المحتجزين الإسرائيليين في تل أبيب، أن أمريكا ستواصل المفاوضات بعد تفنيد ما وصفه بـ"ادعاءات حماس" بشأن الأزمة الإنسانية.
وأوضح ويتكوف أن الهدف الأمريكي يتمثل في التوصل إلى صفقة شاملة، تفضي إلى استعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وليس الدخول في صفقات جزئية.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
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تأتي تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بعدما أجرى زيارة إلى غزة، أمس الجمعة، مشيرا إلى أنه أمضى أكثر من 5 ساعات داخل القطاع، محاولا وضع خطة لتسهيل إيصال المساعدات إلى المنطقة، وفهم الوضع هناك بشكل أفضل.
وتابع: "كان الغرض من الزيارة هو إعطاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فهما واضحا للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة".
وكان مرافقا لويتكوف في زيارته لغزة، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي أشار أمس الجمعة إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من أمريكا تقدم أكثر من مليون وجبة يوميا، واصفا بذلك بأنه "إنجاز مذهل".
إسقاط مساعدات إنسانية جوا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، 29 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
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أمس, 18:08 GMT
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية جراء حرب مستمرة تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة بالقطاع.
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