https://sarabic.ae/20250802/بعد-طلب-دعم-بقيمة-10-مليارات-دولار-ما-قدرات-الجيش-اللبناني؟-1103297231.html
بعد طلب دعم بقيمة 10 مليارات دولار.. ما قدرات الجيش اللبناني؟
بعد طلب دعم بقيمة 10 مليارات دولار.. ما قدرات الجيش اللبناني؟
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى دعم دولي مباشر بقيمة مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات لتعزيز قدرات الجيش، مطالبا القوى السياسية وعلى رأسها "حزب الله" بحصر... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T10:41+0000
2025-08-02T10:41+0000
2025-08-02T10:41+0000
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ويحتل الجيش اللبناني المرتبة 115 عالميا و15 إقليميا وفق تصنيف "غلوبال فاير باور" لعام 2025، ويضم 160 ألف فرد، بينهم 60 ألف قوات عاملة و35 ألف قوات احتياط و65 ألف قوات شبه عسكرية.
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انفوجرافيك, инфографика
بعد طلب دعم بقيمة 10 مليارات دولار.. ما قدرات الجيش اللبناني؟
دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى دعم دولي مباشر بقيمة مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات لتعزيز قدرات الجيش، مطالبا القوى السياسية وعلى رأسها "حزب الله" بحصر السلاح بيد الدولة.
ويحتل الجيش اللبناني المرتبة 115 عالميا و15 إقليميا وفق تصنيف "غلوبال فاير باور" لعام 2025، ويضم 160 ألف فرد، بينهم 60 ألف قوات عاملة و35 ألف قوات احتياط و65 ألف قوات شبه عسكرية.