https://sarabic.ae/20250802/دراسة-ظاهرة-كراهية-الحركات-قد-تؤثر-على-شخص-من-كل-ثلاثة-أشخاص--1103306211.html

دراسة: ظاهرة "كراهية الحركات" قد تؤثر على شخص من كل ثلاثة أشخاص

دراسة: ظاهرة "كراهية الحركات" قد تؤثر على شخص من كل ثلاثة أشخاص

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن نحو ثلث الأشخاص يعاني من اضطراب نفسي يُعرف بـ"كراهية الحركات"، وهي حالة تثير انزعاجا شديدًا عند مشاهدة حركات صغيرة ومتكررة للآخرين، مثل... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T16:07+0000

2025-08-02T16:07+0000

2025-08-02T16:07+0000

مجتمع

منوعات

بريطانيا

أخبار كندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg

وتشبه هذه الظاهرة، التي لم تُدرس على نطاق واسع حتى السنوات الأخيرة، إلى حد كبير "كراهية الأصوات"، لكنها تركز على المحفزات البصرية بدلاً من السمعية، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وشملت الدراسة، التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها، أكثر من 4100 مشارك من طلاب الجامعات والعامة، وكشفت أن هذه الحساسية المفرطة للحركات المتكررة تمثل تحديا اجتماعيا واسع الانتشار.وأوضح الباحثون أن "كراهية الحركات" لا تقتصر على حالات طبية معينة، بل تؤثر على أشخاص من مختلف الفئات، وإن كانت شدتها تختلف من شخص لآخر.ويشعر بعض الأفراد بانزعاج طفيف، بينما يعاني آخرون من تأثيرات شديدة تعيق حياتهم اليومية. وفي بعض الحالات، قد تصاحب هذه الحالة حساسية تجاه الأصوات، لكنها ليست مرتبطة بها دائما.من جهته، أشار عالم النفس تود هاندي، أحد الباحثين في الدراسة، إلى أن هذه الحالة قد تدفع البعض لتجنب الأنشطة الاجتماعية. وروى هاندي أن اهتمامه بالموضوع بدأ عندما أخبرته شريكته بتوترها من حركاته المستمرة، واصفة إياها بـ"المضطربة". ودفع هذا هاندي، المتخصص في علم الأعصاب الإدراكي البصري، لاستكشاف ما يحدث في الدماغ خلال هذه الحالات، مما أفضى إلى هذه الدراسة المعمّقة. ويُعد هذا البحث خطوة أولى نحو فهم أعمق لهذه الظاهرة النفسية وتأثيراتها، مما قد يساعد في تطوير استراتيجيات لدعم الأشخاص الذين يعانون منها في حياتهم اليومية.

https://sarabic.ae/20250802/دراسة-حديثة-مرض-خطير-يهدد-الرجال-المولودين-في-فصل-الصيف-1103292909.html

https://sarabic.ae/20250801/دراسة-انخفاض-نسبة-السكر-في-الدم-قبل-الحمل-يرتبط-بارتفاع-خطر-الولادة-المبكرة---1103274321.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, بريطانيا, أخبار كندا