دراسة: ظاهرة "كراهية الحركات" قد تؤثر على شخص من كل ثلاثة أشخاص
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كشفت دراسة حديثة أن نحو ثلث الأشخاص يعاني من اضطراب نفسي يُعرف بـ"كراهية الحركات"، وهي حالة تثير انزعاجا شديدًا عند مشاهدة حركات صغيرة ومتكررة للآخرين، مثل تحريك اليد أو القدم بشكل لا إرادي.
وتشبه هذه الظاهرة، التي لم تُدرس على نطاق واسع حتى السنوات الأخيرة، إلى حد كبير "كراهية الأصوات"، لكنها تركز على المحفزات البصرية بدلاً من السمعية، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
وأظهرت الدراسة، التي قادها عالم النفس سوميت جاسوال من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، أن "كراهية الحركات" تُسبب استجابة عاطفية سلبية قوية، تتراوح بين الغضب والقلق والإحباط، وقد تؤدي إلى تقليل التفاعل الاجتماعي والشعور بالمتعة في بيئات العمل والتعليم.
وشملت الدراسة، التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها، أكثر من 4100 مشارك من طلاب الجامعات والعامة، وكشفت أن هذه الحساسية المفرطة للحركات المتكررة تمثل تحديا اجتماعيا واسع الانتشار.
وأوضح الباحثون أن "كراهية الحركات" لا تقتصر على حالات طبية معينة، بل تؤثر على أشخاص من مختلف الفئات، وإن كانت شدتها تختلف من شخص لآخر.
وأوضح الباحثون أن "كراهية الحركات" لا تقتصر على حالات طبية معينة، بل تؤثر على أشخاص من مختلف الفئات، وإن كانت شدتها تختلف من شخص لآخر.
ويشعر بعض الأفراد بانزعاج طفيف، بينما يعاني آخرون من تأثيرات شديدة تعيق حياتهم اليومية. وفي بعض الحالات، قد تصاحب هذه الحالة حساسية تجاه الأصوات، لكنها ليست مرتبطة بها دائما.
من جهته، أشار عالم النفس تود هاندي، أحد الباحثين في الدراسة، إلى أن هذه الحالة قد تدفع البعض لتجنب الأنشطة الاجتماعية.
من جهته، أشار عالم النفس تود هاندي، أحد الباحثين في الدراسة، إلى أن هذه الحالة قد تدفع البعض لتجنب الأنشطة الاجتماعية.
وروى هاندي أن اهتمامه بالموضوع بدأ عندما أخبرته شريكته بتوترها من حركاته المستمرة، واصفة إياها بـ"المضطربة".
ودفع هذا هاندي، المتخصص في علم الأعصاب الإدراكي البصري، لاستكشاف ما يحدث في الدماغ خلال هذه الحالات، مما أفضى إلى هذه الدراسة المعمّقة.
ويُعد هذا البحث خطوة أولى نحو فهم أعمق لهذه الظاهرة النفسية وتأثيراتها، مما قد يساعد في تطوير استراتيجيات لدعم الأشخاص الذين يعانون منها في حياتهم اليومية.
ودفع هذا هاندي، المتخصص في علم الأعصاب الإدراكي البصري، لاستكشاف ما يحدث في الدماغ خلال هذه الحالات، مما أفضى إلى هذه الدراسة المعمّقة.
ويُعد هذا البحث خطوة أولى نحو فهم أعمق لهذه الظاهرة النفسية وتأثيراتها، مما قد يساعد في تطوير استراتيجيات لدعم الأشخاص الذين يعانون منها في حياتهم اليومية.