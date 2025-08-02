دراسة: ظاهرة "كراهية الحركات" قد تؤثر على شخص من كل ثلاثة أشخاص

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250802/دراسة-ظاهرة-كراهية-الحركات-قد-تؤثر-على-شخص-من-كل-ثلاثة-أشخاص--1103306211.html
دراسة: ظاهرة "كراهية الحركات" قد تؤثر على شخص من كل ثلاثة أشخاص
دراسة: ظاهرة "كراهية الحركات" قد تؤثر على شخص من كل ثلاثة أشخاص
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن نحو ثلث الأشخاص يعاني من اضطراب نفسي يُعرف بـ"كراهية الحركات"، وهي حالة تثير انزعاجا شديدًا عند مشاهدة حركات صغيرة ومتكررة للآخرين، مثل... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T16:07+0000
2025-08-02T16:07+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
أخبار كندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg
وتشبه هذه الظاهرة، التي لم تُدرس على نطاق واسع حتى السنوات الأخيرة، إلى حد كبير "كراهية الأصوات"، لكنها تركز على المحفزات البصرية بدلاً من السمعية، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وشملت الدراسة، التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها، أكثر من 4100 مشارك من طلاب الجامعات والعامة، وكشفت أن هذه الحساسية المفرطة للحركات المتكررة تمثل تحديا اجتماعيا واسع الانتشار.وأوضح الباحثون أن "كراهية الحركات" لا تقتصر على حالات طبية معينة، بل تؤثر على أشخاص من مختلف الفئات، وإن كانت شدتها تختلف من شخص لآخر.ويشعر بعض الأفراد بانزعاج طفيف، بينما يعاني آخرون من تأثيرات شديدة تعيق حياتهم اليومية. وفي بعض الحالات، قد تصاحب هذه الحالة حساسية تجاه الأصوات، لكنها ليست مرتبطة بها دائما.من جهته، أشار عالم النفس تود هاندي، أحد الباحثين في الدراسة، إلى أن هذه الحالة قد تدفع البعض لتجنب الأنشطة الاجتماعية. وروى هاندي أن اهتمامه بالموضوع بدأ عندما أخبرته شريكته بتوترها من حركاته المستمرة، واصفة إياها بـ"المضطربة". ودفع هذا هاندي، المتخصص في علم الأعصاب الإدراكي البصري، لاستكشاف ما يحدث في الدماغ خلال هذه الحالات، مما أفضى إلى هذه الدراسة المعمّقة. ويُعد هذا البحث خطوة أولى نحو فهم أعمق لهذه الظاهرة النفسية وتأثيراتها، مما قد يساعد في تطوير استراتيجيات لدعم الأشخاص الذين يعانون منها في حياتهم اليومية.
https://sarabic.ae/20250802/دراسة-حديثة-مرض-خطير-يهدد-الرجال-المولودين-في-فصل-الصيف-1103292909.html
https://sarabic.ae/20250801/دراسة-انخفاض-نسبة-السكر-في-الدم-قبل-الحمل-يرتبط-بارتفاع-خطر-الولادة-المبكرة---1103274321.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2ce8fffa356a4d46186e0dd573e184c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, بريطانيا, أخبار كندا
منوعات, بريطانيا, أخبار كندا

دراسة: ظاهرة "كراهية الحركات" قد تؤثر على شخص من كل ثلاثة أشخاص

16:07 GMT 02.08.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصوردراسة
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن نحو ثلث الأشخاص يعاني من اضطراب نفسي يُعرف بـ"كراهية الحركات"، وهي حالة تثير انزعاجا شديدًا عند مشاهدة حركات صغيرة ومتكررة للآخرين، مثل تحريك اليد أو القدم بشكل لا إرادي.
وتشبه هذه الظاهرة، التي لم تُدرس على نطاق واسع حتى السنوات الأخيرة، إلى حد كبير "كراهية الأصوات"، لكنها تركز على المحفزات البصرية بدلاً من السمعية، وفقا لموقع "ساينس أليرت".

وأظهرت الدراسة، التي قادها عالم النفس سوميت جاسوال من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، أن "كراهية الحركات" تُسبب استجابة عاطفية سلبية قوية، تتراوح بين الغضب والقلق والإحباط، وقد تؤدي إلى تقليل التفاعل الاجتماعي والشعور بالمتعة في بيئات العمل والتعليم.
وشملت الدراسة، التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها، أكثر من 4100 مشارك من طلاب الجامعات والعامة، وكشفت أن هذه الحساسية المفرطة للحركات المتكررة تمثل تحديا اجتماعيا واسع الانتشار.

وأوضح الباحثون أن "كراهية الحركات" لا تقتصر على حالات طبية معينة، بل تؤثر على أشخاص من مختلف الفئات، وإن كانت شدتها تختلف من شخص لآخر.
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
مجتمع
دراسة حديثة: مرض خطير يهدد الرجال المولودين في فصل الصيف
08:26 GMT
ويشعر بعض الأفراد بانزعاج طفيف، بينما يعاني آخرون من تأثيرات شديدة تعيق حياتهم اليومية. وفي بعض الحالات، قد تصاحب هذه الحالة حساسية تجاه الأصوات، لكنها ليست مرتبطة بها دائما.

من جهته، أشار عالم النفس تود هاندي، أحد الباحثين في الدراسة، إلى أن هذه الحالة قد تدفع البعض لتجنب الأنشطة الاجتماعية.
الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
مجتمع
دراسة: انخفاض نسبة السكر في الدم قبل الحمل يرتبط بارتفاع خطر الولادة المبكرة
أمس, 13:29 GMT
وروى هاندي أن اهتمامه بالموضوع بدأ عندما أخبرته شريكته بتوترها من حركاته المستمرة، واصفة إياها بـ"المضطربة".

ودفع هذا هاندي، المتخصص في علم الأعصاب الإدراكي البصري، لاستكشاف ما يحدث في الدماغ خلال هذه الحالات، مما أفضى إلى هذه الدراسة المعمّقة.

ويُعد هذا البحث خطوة أولى نحو فهم أعمق لهذه الظاهرة النفسية وتأثيراتها، مما قد يساعد في تطوير استراتيجيات لدعم الأشخاص الذين يعانون منها في حياتهم اليومية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала