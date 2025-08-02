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https://sarabic.ae/20250802/رواد-الفضاء-يحتفلون-بعد-التحام-ناجح-لـكرو-دراغون-بمحطة-الفضاء-الدولية-1103307736.html
رواد الفضاء يحتفلون بعد التحام ناجح لـ"كرو دراغون" بمحطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء يحتفلون بعد التحام ناجح لـ"كرو دراغون" بمحطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
نفذت مركبة "كرو دراغون" الفضائية، التحاما ناجحا بمحطة الفضاء الدولية، وعلى متنها طاقم رواد فضاء دولي. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T17:16+0000
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وضمت المركبة كل من أوليغ بلاتونوف من روسيا، وزينا كاردمان ومايكل فينكي في الولايات المتحدة، وكيميا يوي من اليابان.وسيقضي الطاقم ستة أشهر في المدار، لإجراء تجارب علمية ومهام بحثية ضمن التعاون الدولي في الفضاء.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، أن صاروخ "فالكون-9" الذي يحمل مركبة الفضاء "كرو دراغون"، التي يوجد على متنها رائد الفضاء الروسي بلاتونوف، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية من فلوريدا.وأطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية مركبة الفضاء المأهولة كرو دراغون من مركز "جون إف كينيدي" للفضاء، (فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية)، باستخدام صاروخ فالكون 9. "روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية
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علوم, نادي الفيديو

رواد الفضاء يحتفلون بعد التحام ناجح لـ"كرو دراغون" بمحطة الفضاء الدولية

17:16 GMT 02.08.2025
© Photo / Roscosmosالمدير العام لـ"روسكوسموس" يلتقي بطاقم "كرو دراغون" في أمريكا.
المدير العام لـروسكوسموس يلتقي بطاقم كرو دراغون في أمريكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Photo / Roscosmos
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نفذت مركبة "كرو دراغون" الفضائية، التحاما ناجحا بمحطة الفضاء الدولية، وعلى متنها طاقم رواد فضاء دولي.
وضمت المركبة كل من أوليغ بلاتونوف من روسيا، وزينا كاردمان ومايكل فينكي في الولايات المتحدة، وكيميا يوي من اليابان.
وسيقضي الطاقم ستة أشهر في المدار، لإجراء تجارب علمية ومهام بحثية ضمن التعاون الدولي في الفضاء.
بعد الالتحام، من المتوقع أن تعود المركبة إلى الأرض على متنها رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف، ورائدتا فضاء ناسا آن ماكلين ونيكول آيرز، ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تاكويا أونيشي.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، أن صاروخ "فالكون-9" الذي يحمل مركبة الفضاء "كرو دراغون"، التي يوجد على متنها رائد الفضاء الروسي بلاتونوف، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية من فلوريدا.
وأطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية مركبة الفضاء المأهولة كرو دراغون من مركز "جون إف كينيدي" للفضاء، (فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية)، باستخدام صاروخ فالكون 9.
"روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية
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