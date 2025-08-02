وكالة: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب من ملفات مرتبطة بقضية إبستين

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صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
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ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
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القطيعة بين الآباء والأبناء
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
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شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
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مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
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26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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https://sarabic.ae/20250802/وكالة-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-أخفى-اسم-ترامب-من-ملفات-مرتبطة-بقضية-إبستين-1103289170.html
وكالة: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب من ملفات مرتبطة بقضية إبستين
وكالة: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب من ملفات مرتبطة بقضية إبستين
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تُكشف هويتها، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أخفى اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسماء شخصيات رفيعة أخرى من... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T04:18+0000
2025-08-02T04:18+0000
ترامب
مكتب التحقيقات الفيدرالي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب المصادر، جرى إخفاء اسم ترامب لأنه كان مواطناً خاصاً عند بدء التحقيق عام 2006.وأشارت الوكالة إلى أن ورود اسم شخص في مثل هذه الوثائق لا يعني بالضرورة تورطه في جريمة.وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
https://sarabic.ae/20250801/إيلون-ماسك-يؤكد-وجود-شخصيات-ديمقراطية-بارزة-في-قائمة-إبستين-1103286800.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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ترامب, مكتب التحقيقات الفيدرالي, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, مكتب التحقيقات الفيدرالي, الولايات المتحدة الأمريكية

وكالة: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب من ملفات مرتبطة بقضية إبستين

04:18 GMT 02.08.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أفادت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تُكشف هويتها، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أخفى اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسماء شخصيات رفيعة أخرى من ملفات حكومية مرتبطة بقضية جيفري إبستين.
وبحسب المصادر، جرى إخفاء اسم ترامب لأنه كان مواطناً خاصاً عند بدء التحقيق عام 2006.
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
إيلون ماسك يؤكد وجود شخصيات ديمقراطية بارزة في "قائمة إبستين"
أمس, 21:30 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن ورود اسم شخص في مثل هذه الوثائق لا يعني بالضرورة تورطه في جريمة.
وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.
وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
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