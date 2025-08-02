https://sarabic.ae/20250802/وكالة-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-أخفى-اسم-ترامب-من-ملفات-مرتبطة-بقضية-إبستين-1103289170.html
وكالة: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب من ملفات مرتبطة بقضية إبستين
وكالة: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب من ملفات مرتبطة بقضية إبستين
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تُكشف هويتها، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أخفى اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسماء شخصيات رفيعة أخرى من... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T04:18+0000
2025-08-02T04:18+0000
2025-08-02T04:18+0000
ترامب
مكتب التحقيقات الفيدرالي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب المصادر، جرى إخفاء اسم ترامب لأنه كان مواطناً خاصاً عند بدء التحقيق عام 2006.وأشارت الوكالة إلى أن ورود اسم شخص في مثل هذه الوثائق لا يعني بالضرورة تورطه في جريمة.وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
https://sarabic.ae/20250801/إيلون-ماسك-يؤكد-وجود-شخصيات-ديمقراطية-بارزة-في-قائمة-إبستين-1103286800.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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ترامب, مكتب التحقيقات الفيدرالي, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, مكتب التحقيقات الفيدرالي, الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب من ملفات مرتبطة بقضية إبستين
أفادت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تُكشف هويتها، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أخفى اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسماء شخصيات رفيعة أخرى من ملفات حكومية مرتبطة بقضية جيفري إبستين.
وبحسب المصادر، جرى إخفاء اسم ترامب لأنه كان مواطناً خاصاً عند بدء التحقيق عام 2006.
وأشارت الوكالة إلى أن ورود اسم شخص في مثل هذه الوثائق لا يعني بالضرورة تورطه في جريمة.
وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات
، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.
وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.