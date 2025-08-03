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https://sarabic.ae/20250803/إعلام-الناتو-يدرس-نشر-فيلق-ألماني-هولندي-في-إستونيا-1103319370.html
إعلام: الناتو يدرس نشر "فيلق ألماني هولندي" في إستونيا
إعلام: الناتو يدرس نشر "فيلق ألماني هولندي" في إستونيا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن وزارة الدفاع الإستونية، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد ينشر فيلقاً ألمانياً هولندياً من قوات التحالف في مدينة بارنو الإستونية. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T10:51+0000
2025-08-03T10:51+0000
الناتو
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روسيا
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وقالت الدفاع في بيان:"في حال نجاح السيناريو، ستصبح مدينة بارنو قاعدةً للفيلق. ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي في غضون عام".نقلت "ERR" عن وزير الدفاع هانو بيفكور قوله: "سيؤثر هذا ليس فقط على حلفائنا الذين يؤدون مهام قيادية، بل أيضًا على العسكريين الإستونيين، بمن فيهم المجندون. وهذه خطوة ذات أهمية استراتيجية لقوات الدفاع".أعمال الناتو العدوانيةفي السنوات الأخيرة، نفّذ حلف الناتو نشاطًا غير مسبوق قرب حدود روسيا. ففي يونيو/حزيران، أُجريت مناورات في فنلندا شاركت فيها أكثر من 40 طائرة من القوات الجوية الأمريكية والفرنسية والبريطانية.دعت بولندا أيضًا دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) للمشاركة في التدريبات التي تعتزم إجراءها ردًا على المناورات الروسية البيلاروسية "زاباد-2025" المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول.أكدت موسكو مرارًا وتكرارًا أنها لا تنوي مهاجمة أعضاء الحلف. وكما أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن السياسيين الغربيين يُرهبون الشعب بتهديد وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.لافروف: الغرب خطط لهزيمة استراتيجية لروسيا وانتهك مبدأ عدم المساس بالحدودضابط سويدي: تهديدات ترامب تسرع عسكرة أوروبا وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا
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الناتو, إستونيا, العالم, روسيا
الناتو, إستونيا, العالم, روسيا

إعلام: الناتو يدرس نشر "فيلق ألماني هولندي" في إستونيا

10:51 GMT 03.08.2025
© NATOالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© NATO
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أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن وزارة الدفاع الإستونية، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد ينشر فيلقاً ألمانياً هولندياً من قوات التحالف في مدينة بارنو الإستونية.
وقالت الدفاع في بيان:"في حال نجاح السيناريو، ستصبح مدينة بارنو قاعدةً للفيلق. ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي في غضون عام".

يتضمن نشر قوات الحلفاء في إستونيا إنشاء بنية تحتية تتسع لما بين 100 و200 فرد، بما في ذلك مباني المقرات والمرافق التقنية والاتصالات اللازمة. وتعتزم وزارة الدفاع الإستونية تخصيص 17 مليون يورو لهذا الغرض، وفقًا إذاعة "ERR" الإستونية.

نقلت "ERR" عن وزير الدفاع هانو بيفكور قوله: "سيؤثر هذا ليس فقط على حلفائنا الذين يؤدون مهام قيادية، بل أيضًا على العسكريين الإستونيين، بمن فيهم المجندون. وهذه خطوة ذات أهمية استراتيجية لقوات الدفاع".
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أعمال الناتو العدوانية
في السنوات الأخيرة، نفّذ حلف الناتو نشاطًا غير مسبوق قرب حدود روسيا. ففي يونيو/حزيران، أُجريت مناورات في فنلندا شاركت فيها أكثر من 40 طائرة من القوات الجوية الأمريكية والفرنسية والبريطانية.

وفي مايو/أيار، استضافت جزيرة غوتلاند السويدية أولى المناورات العسكرية لأعضاء الحلف باستخدام صواريخ "هيمارس". وشاركت فيها القوات الامريكية والبريطانية.

دعت بولندا أيضًا دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) للمشاركة في التدريبات التي تعتزم إجراءها ردًا على المناورات الروسية البيلاروسية "زاباد-2025" المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول.
أكدت موسكو مرارًا وتكرارًا أنها لا تنوي مهاجمة أعضاء الحلف. وكما أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن السياسيين الغربيين يُرهبون الشعب بتهديد وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
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