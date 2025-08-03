https://sarabic.ae/20250803/خبير-عسكري-أمريكي-تدهور-وضع-أوكرانيا-على-الجبهة-سيؤثر-على-المفاوضات-الجديدة-1103314435.html
خبير عسكري أمريكي: تدهور وضع أوكرانيا على الجبهة سيؤثر على المفاوضات الجديدة
خبير عسكري أمريكي: تدهور وضع أوكرانيا على الجبهة سيؤثر على المفاوضات الجديدة
سبوتنيك عربي
أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، أن تدهور موقف أوكرانيا في الجبهة والمشاكل الداخلية لنظام كييف سيؤثرعلى جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T05:56+0000
2025-08-03T05:56+0000
2025-08-03T05:56+0000
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وقال ديفيس: "جميع الأرقام، وجميع الديناميات تستمر في الحصول على أسوأ وأسوأ بالنسبة للجانب الأوكراني... تذكر أنهم (الروس) إنهم مستعدون دائما للمفاوضات، لكن شروطهم لم تتغير".وأضاف: "إنهم (الأوكرانيين) لقد فعلوا ذلك دائما، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا سيستمر".وأوضح أنه في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، وكذلك اغتنام الفرصة لحث نظام كييف على الدخول في حوار فوري مع روسيا.جرت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في يوليو في قصر شيراغان في اسطنبول واستمرت حوالي ساعة. بعد المحادثات ، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أنه ، أنه يجب بلورة شروط الاتفاق لعرضها على قمة الجانبين، وتحديد ما سيُناقش في هذا الاجتماع.أفاد رئيس الوفد الأوكراني في اسطنبول ، رستم أوميروف، أن أوكرانيا اقترحت عقد اجتماع بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحلول نهاية أغسطس، بينما لم تتحدث موسكو عن التوقيت، وأصرت أولا على التحضير الدقيق لمحتوى مثل هذا الاجتماع.ضابط أمريكي: توريد الأسلحة الأمريكية إلى كييف هو مجرد عمل تجاري بالنسبة لترامب"مثلما حدث في ألمانيا النازية"... ضابط أمريكي يكشف عن خطة أوكرانيا الوحشية
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
خبير عسكري أمريكي: تدهور وضع أوكرانيا على الجبهة سيؤثر على المفاوضات الجديدة
أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، أن تدهور موقف أوكرانيا في الجبهة والمشاكل الداخلية لنظام كييف سيؤثرعلى جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ديفيس: "جميع الأرقام، وجميع الديناميات تستمر في الحصول على أسوأ وأسوأ بالنسبة للجانب الأوكراني... تذكر أنهم (الروس) إنهم مستعدون دائما للمفاوضات، لكن شروطهم لم تتغير".
وبحسب ديفيس، فإن موسكو منفتحة دائما على الحوار، لكن الجانب الأوكراني قد يستمر في تخريب مبادرات السلام الروسية وتأخير عملية السلام.
وأضاف: "إنهم (الأوكرانيين) لقد فعلوا ذلك دائما، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا سيستمر".
وأوضح أنه في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، وكذلك اغتنام الفرصة لحث نظام كييف على الدخول في حوار فوري مع روسيا.
جرت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في يوليو في قصر شيراغان في اسطنبول واستمرت حوالي ساعة. بعد المحادثات ، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أنه ، أنه يجب بلورة شروط الاتفاق لعرضها على قمة الجانبين، وتحديد ما سيُناقش في هذا الاجتماع.
أفاد رئيس الوفد الأوكراني في اسطنبول ، رستم أوميروف، أن أوكرانيا اقترحت عقد اجتماع بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحلول نهاية أغسطس، بينما لم تتحدث موسكو عن التوقيت، وأصرت أولا على التحضير الدقيق لمحتوى مثل هذا الاجتماع.