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أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250803/خبير-عسكري-أمريكي-تدهور-وضع-أوكرانيا-على-الجبهة-سيؤثر-على-المفاوضات-الجديدة-1103314435.html
خبير عسكري أمريكي: تدهور وضع أوكرانيا على الجبهة سيؤثر على المفاوضات الجديدة
خبير عسكري أمريكي: تدهور وضع أوكرانيا على الجبهة سيؤثر على المفاوضات الجديدة
سبوتنيك عربي
أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، أن تدهور موقف أوكرانيا في الجبهة والمشاكل الداخلية لنظام كييف سيؤثرعلى جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T05:56+0000
2025-08-03T05:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس: "جميع الأرقام، وجميع الديناميات تستمر في الحصول على أسوأ وأسوأ بالنسبة للجانب الأوكراني... تذكر أنهم (الروس) إنهم مستعدون دائما للمفاوضات، لكن شروطهم لم تتغير".وأضاف: "إنهم (الأوكرانيين) لقد فعلوا ذلك دائما، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا سيستمر".وأوضح أنه في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، وكذلك اغتنام الفرصة لحث نظام كييف على الدخول في حوار فوري مع روسيا.جرت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في يوليو في قصر شيراغان في اسطنبول واستمرت حوالي ساعة. بعد المحادثات ، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أنه ، أنه يجب بلورة شروط الاتفاق لعرضها على قمة الجانبين، وتحديد ما سيُناقش في هذا الاجتماع.أفاد رئيس الوفد الأوكراني في اسطنبول ، رستم أوميروف، أن أوكرانيا اقترحت عقد اجتماع بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحلول نهاية أغسطس، بينما لم تتحدث موسكو عن التوقيت، وأصرت أولا على التحضير الدقيق لمحتوى مثل هذا الاجتماع.ضابط أمريكي: توريد الأسلحة الأمريكية إلى كييف هو مجرد عمل تجاري بالنسبة لترامب"مثلما حدث في ألمانيا النازية"... ضابط أمريكي يكشف عن خطة أوكرانيا الوحشية
https://sarabic.ae/20250801/خبير-عسكري-أمريكي-يتوقع-حدوث-خسارة-كبرى-قادمة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1103286019.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

خبير عسكري أمريكي: تدهور وضع أوكرانيا على الجبهة سيؤثر على المفاوضات الجديدة

05:56 GMT 03.08.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، أن تدهور موقف أوكرانيا في الجبهة والمشاكل الداخلية لنظام كييف سيؤثرعلى جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ديفيس: "جميع الأرقام، وجميع الديناميات تستمر في الحصول على أسوأ وأسوأ بالنسبة للجانب الأوكراني... تذكر أنهم (الروس) إنهم مستعدون دائما للمفاوضات، لكن شروطهم لم تتغير".

وبحسب ديفيس، فإن موسكو منفتحة دائما على الحوار، لكن الجانب الأوكراني قد يستمر في تخريب مبادرات السلام الروسية وتأخير عملية السلام.

وأضاف: "إنهم (الأوكرانيين) لقد فعلوا ذلك دائما، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا سيستمر".
وأوضح أنه في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، وكذلك اغتنام الفرصة لحث نظام كييف على الدخول في حوار فوري مع روسيا.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث خسارة كبرى قادمة للقوات المسلحة الأوكرانية
1 أغسطس, 20:24 GMT
جرت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في يوليو في قصر شيراغان في اسطنبول واستمرت حوالي ساعة. بعد المحادثات ، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أنه ، أنه يجب بلورة شروط الاتفاق لعرضها على قمة الجانبين، وتحديد ما سيُناقش في هذا الاجتماع.
أفاد رئيس الوفد الأوكراني في اسطنبول ، رستم أوميروف، أن أوكرانيا اقترحت عقد اجتماع بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحلول نهاية أغسطس، بينما لم تتحدث موسكو عن التوقيت، وأصرت أولا على التحضير الدقيق لمحتوى مثل هذا الاجتماع.
ضابط أمريكي: توريد الأسلحة الأمريكية إلى كييف هو مجرد عمل تجاري بالنسبة لترامب
"مثلما حدث في ألمانيا النازية"... ضابط أمريكي يكشف عن خطة أوكرانيا الوحشية
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