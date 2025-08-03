https://sarabic.ae/20250803/خبير-عسكري-أمريكي-تدهور-وضع-أوكرانيا-على-الجبهة-سيؤثر-على-المفاوضات-الجديدة-1103314435.html

خبير عسكري أمريكي: تدهور وضع أوكرانيا على الجبهة سيؤثر على المفاوضات الجديدة

خبير عسكري أمريكي: تدهور وضع أوكرانيا على الجبهة سيؤثر على المفاوضات الجديدة

سبوتنيك عربي

أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، أن تدهور موقف أوكرانيا في الجبهة والمشاكل الداخلية لنظام كييف سيؤثرعلى جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T05:56+0000

2025-08-03T05:56+0000

2025-08-03T05:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال ديفيس: "جميع الأرقام، وجميع الديناميات تستمر في الحصول على أسوأ وأسوأ بالنسبة للجانب الأوكراني... تذكر أنهم (الروس) إنهم مستعدون دائما للمفاوضات، لكن شروطهم لم تتغير".وأضاف: "إنهم (الأوكرانيين) لقد فعلوا ذلك دائما، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا سيستمر".وأوضح أنه في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، وكذلك اغتنام الفرصة لحث نظام كييف على الدخول في حوار فوري مع روسيا.جرت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في يوليو في قصر شيراغان في اسطنبول واستمرت حوالي ساعة. بعد المحادثات ، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أنه ، أنه يجب بلورة شروط الاتفاق لعرضها على قمة الجانبين، وتحديد ما سيُناقش في هذا الاجتماع.أفاد رئيس الوفد الأوكراني في اسطنبول ، رستم أوميروف، أن أوكرانيا اقترحت عقد اجتماع بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحلول نهاية أغسطس، بينما لم تتحدث موسكو عن التوقيت، وأصرت أولا على التحضير الدقيق لمحتوى مثل هذا الاجتماع.ضابط أمريكي: توريد الأسلحة الأمريكية إلى كييف هو مجرد عمل تجاري بالنسبة لترامب"مثلما حدث في ألمانيا النازية"... ضابط أمريكي يكشف عن خطة أوكرانيا الوحشية

https://sarabic.ae/20250801/خبير-عسكري-أمريكي-يتوقع-حدوث-خسارة-كبرى-قادمة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1103286019.html

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