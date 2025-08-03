https://sarabic.ae/20250803/سيناتور-أمريكي-تعارض-تمويل-الصراع-في-أوكرانيا-1103313206.html

سيناتور أمريكي يعارض تمويل الصراع في أوكرانيا

سيناتور أمريكي يعارض تمويل الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

دعت عضوة الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، لوقف الدعم الامريكي المتواصل في قتل الأبرياء في الحروب الخارجية. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T04:37+0000

2025-08-03T04:37+0000

2025-08-03T04:38+0000

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وكتبت تايلور غرين في منصة "إكس": "في العام 2024، صوت الأمريكيون من أجل إنهاء تمويل الحروب الخارجية... إن تمويل، وتأجيج، وفي نهاية المطاف، خوض الحرب ضد روسيا على الأراضي الأوكرانية يعد خيانة لغالبية الأمريكيين، الذين لا يريدون أن يكون لهم أي دور في تمويل قتل الأبرياء في صراعات لا علاقة لها بحياتهم اليومية".وتابعت: "بدأ هذا الجيل الأصغر من الناخبين (الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا وأصغر) يشعرون بأنهم غير ممثلين على الإطلاق من قبل كلا الحزبين بسبب سياسات أميركا السخيفة"، التي تضع أولويات الأمريكيين في آخر القائمة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وغياب الأمل بالمستقبلوأشارت تايلور غرين إلى أن الحزب الديمقراطي يدعم بنسبة 100% الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن جذور هذا الصراع تعود إلى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، حين كان الرئيس جو بايدن نائبا له. وتابعت: "إنها حرب أشعلها الديمقراطيون، وكالعادة، سارع المحافظون الجدد من الجمهوريين إلى تأييدها".وسبق لتايلور غرين أن دعت إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مشددة على ضرورة إنهاء التورط الأمريكي في النزاعات الخارجية.من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 1 أغسطس إن الهدف الرئيسي لموسكو هو إزالة جذور الأزمة الأوكرانية وضمان أمن روسيا، مضيفا أن بلاده مستعدة للانتظار في حال رأت كييف أن الوقت غير مناسب للتفاوض.تعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وتُورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، وأنها "تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لموسكو. وصرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا يُسهم في المفاوضات، وسيكون له أثر سلبي.سيناتور أمريكي: مسلحون من القوات الأوكرانية تجولوا في أروقة الكونغرس وتوسلوا المساعدةنائب أمريكي: لا يجب تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة

https://sarabic.ae/20250723/سيناتور-أمريكي-يحث-الولايات-المتحدة-على-وقف-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1102931637.html

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