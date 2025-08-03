https://sarabic.ae/20250803/سيناتور-أمريكي-تعارض-تمويل-الصراع-في-أوكرانيا-1103313206.html
سيناتور أمريكي يعارض تمويل الصراع في أوكرانيا
سيناتور أمريكي يعارض تمويل الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دعت عضوة الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، لوقف الدعم الامريكي المتواصل في قتل الأبرياء في الحروب الخارجية. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T04:37+0000
2025-08-03T04:37+0000
2025-08-03T04:38+0000
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وكتبت تايلور غرين في منصة "إكس": "في العام 2024، صوت الأمريكيون من أجل إنهاء تمويل الحروب الخارجية... إن تمويل، وتأجيج، وفي نهاية المطاف، خوض الحرب ضد روسيا على الأراضي الأوكرانية يعد خيانة لغالبية الأمريكيين، الذين لا يريدون أن يكون لهم أي دور في تمويل قتل الأبرياء في صراعات لا علاقة لها بحياتهم اليومية".وتابعت: "بدأ هذا الجيل الأصغر من الناخبين (الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا وأصغر) يشعرون بأنهم غير ممثلين على الإطلاق من قبل كلا الحزبين بسبب سياسات أميركا السخيفة"، التي تضع أولويات الأمريكيين في آخر القائمة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وغياب الأمل بالمستقبلوأشارت تايلور غرين إلى أن الحزب الديمقراطي يدعم بنسبة 100% الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن جذور هذا الصراع تعود إلى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، حين كان الرئيس جو بايدن نائبا له. وتابعت: "إنها حرب أشعلها الديمقراطيون، وكالعادة، سارع المحافظون الجدد من الجمهوريين إلى تأييدها".وسبق لتايلور غرين أن دعت إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مشددة على ضرورة إنهاء التورط الأمريكي في النزاعات الخارجية.من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 1 أغسطس إن الهدف الرئيسي لموسكو هو إزالة جذور الأزمة الأوكرانية وضمان أمن روسيا، مضيفا أن بلاده مستعدة للانتظار في حال رأت كييف أن الوقت غير مناسب للتفاوض.تعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وتُورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، وأنها "تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لموسكو. وصرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا يُسهم في المفاوضات، وسيكون له أثر سلبي.سيناتور أمريكي: مسلحون من القوات الأوكرانية تجولوا في أروقة الكونغرس وتوسلوا المساعدةنائب أمريكي: لا يجب تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة
https://sarabic.ae/20250723/سيناتور-أمريكي-يحث-الولايات-المتحدة-على-وقف-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1102931637.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, إسرائيل, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, إسرائيل, روسيا
سيناتور أمريكي يعارض تمويل الصراع في أوكرانيا
04:37 GMT 03.08.2025 (تم التحديث: 04:38 GMT 03.08.2025)
دعت عضوة الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، لوقف الدعم الامريكي المتواصل في قتل الأبرياء في الحروب الخارجية.
وكتبت تايلور غرين في منصة "إكس": "في العام 2024، صوت الأمريكيون من أجل إنهاء تمويل الحروب الخارجية... إن تمويل، وتأجيج، وفي نهاية المطاف، خوض الحرب ضد روسيا على الأراضي الأوكرانية يعد خيانة لغالبية الأمريكيين، الذين لا يريدون أن يكون لهم أي دور في تمويل قتل الأبرياء في صراعات لا علاقة لها بحياتهم اليومية".
كما عارضت مشرع دعم واشنطن العسكري للحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن استمرار تورط الولايات المتحدة في النزاعات قد يؤدي إلى فقدان الناخبين لصالح الحزب الجمهوري.
وتابعت: "بدأ هذا الجيل الأصغر من الناخبين (الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا وأصغر) يشعرون بأنهم غير ممثلين على الإطلاق من قبل كلا الحزبين بسبب سياسات أميركا السخيفة"، التي تضع أولويات الأمريكيين في آخر القائمة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وغياب الأمل بالمستقبل
وأكدت أن الإدارة الأمريكية تواصل أيضا تمويل "الحروب الهجومية" في الشرق الأوسط، تحديدا لصالح إسرائيل، مؤكدة أن هذا النهج سيكلف الحزب الجمهوري فقدان دعم جيل كامل من الناخبين "قد لا يعود أبدا".
وأشارت تايلور غرين إلى أن الحزب الديمقراطي يدعم بنسبة 100% الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن جذور هذا الصراع تعود إلى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، حين كان الرئيس جو بايدن نائبا له. وتابعت: "إنها حرب أشعلها الديمقراطيون، وكالعادة، سارع المحافظون الجدد من الجمهوريين إلى تأييدها".
وسبق لتايلور غرين أن دعت إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مشددة على ضرورة إنهاء التورط الأمريكي في النزاعات الخارجية.
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة جديدة لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا عبر حلفاء الناتو: ستبيع الولايات المتحدة للدول الأوروبية دفعة كبيرة من الأسلحة بمليارات الدولارات، تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر، وبعد ذلك سينقل الحلفاء الأسلحة إلى كييف.
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 1 أغسطس إن الهدف الرئيسي لموسكو هو إزالة جذور الأزمة الأوكرانية وضمان أمن روسيا، مضيفا أن بلاده مستعدة للانتظار في حال رأت كييف أن الوقت غير مناسب للتفاوض.
تعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وتُورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، وأنها "تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لموسكو. وصرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا يُسهم في المفاوضات، وسيكون له أثر سلبي.