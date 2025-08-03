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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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26 د
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11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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20 د
عالم سبوتنيك
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123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
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مصر تدعو إلى نظام أمني إقليمي بالتنسيق مع الدول العربية
مصر تدعو إلى نظام أمني إقليمي بالتنسيق مع الدول العربية
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر بدأت تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في معسكراتها، ولا تمانع من صدور قرار أممي لنشر قوات دولية في غزة لضمان أمن... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T18:19+0000
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وأوضح عبد العاطي في تصريحات لـ"العربية الحدث"، اليوم الأحد، أن القاهرة تواجه حملة تشويه لدورها في دعم القضية الفلسطينية بهدف صرف الأنظار عن جرائم الاحتلال، مشيرا إلى وجود تنسيق عربي لوضع نظام أمني إقليمي يضمن مصالح الدول العربية ويحمي الأمن القومي العربي.وأكد الوزير المصري التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية منذ النكبة وحتى اليوم، وسعيها لإيجاد حل سياسي عادل عبر حل الدولتين، رافضا أية حلول عسكرية لأزمات المنطقة.وأشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحركا دوليا، كاشفا أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري 24 ساعة يوميا، لكنه مغلق من جانب الاحتلال.وقال بدر عبد العاطي: "70 في المئة من المساعدات التي دخلت غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت مصرية".كما أوضح أن عدم التوصل إلى هدنة يعود لغياب الإرادة السياسية لدى الاحتلال للتوصل إلى اتفاق شامل يشمل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق الرهائن. وأكد أن المخابرات المصرية تبذل جهودا حثيثة بهذا الاتجاه.وردا على سؤال حول الاحتجاجات أمام سفارات مصر بالخارج، اتهم عبد العاطي من يقفون وراءها بالارتباط بجماعة الإخوان (المصنفة في مصر جماعة إرهابية) بما يخدم مصالح الاحتلال. كما نفى خروج أي قوارب هجرة غير شرعية من مصر منذ عام 2016.وختم الوزير بالتأكيد على متانة العلاقات المصرية الأمريكية وأهمية دور مصر الإقليمي بالنسبة لواشنطن.
https://sarabic.ae/20250730/رئيس-الوزراء-المصري-مصر-تكبدت-خسائر-كثيرة-منذ-بدء-الأزمة-في-قطاع-غزة-1103200029.html
https://sarabic.ae/20250731/مصر-هناك-محاولات-لإحداث-انقسام-عربي-حول-غزة-1103247893.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة

مصر تدعو إلى نظام أمني إقليمي بالتنسيق مع الدول العربية

18:19 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر بدأت تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في معسكراتها، ولا تمانع من صدور قرار أممي لنشر قوات دولية في غزة لضمان أمن الفلسطينيين.
وأوضح عبد العاطي في تصريحات لـ"العربية الحدث"، اليوم الأحد، أن القاهرة تواجه حملة تشويه لدورها في دعم القضية الفلسطينية بهدف صرف الأنظار عن جرائم الاحتلال، مشيرا إلى وجود تنسيق عربي لوضع نظام أمني إقليمي يضمن مصالح الدول العربية ويحمي الأمن القومي العربي.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
رئيس الوزراء المصري: مصر تكبدت خسائر كثيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة
30 يوليو, 16:01 GMT
وأكد الوزير المصري التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية منذ النكبة وحتى اليوم، وسعيها لإيجاد حل سياسي عادل عبر حل الدولتين، رافضا أية حلول عسكرية لأزمات المنطقة.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحركا دوليا، كاشفا أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري 24 ساعة يوميا، لكنه مغلق من جانب الاحتلال.
وقال بدر عبد العاطي: "70 في المئة من المساعدات التي دخلت غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت مصرية".
شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية، في رفح، مصر، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
مصر: هناك محاولات لإحداث انقسام عربي حول غزة
31 يوليو, 19:00 GMT
كما أوضح أن عدم التوصل إلى هدنة يعود لغياب الإرادة السياسية لدى الاحتلال للتوصل إلى اتفاق شامل يشمل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق الرهائن. وأكد أن المخابرات المصرية تبذل جهودا حثيثة بهذا الاتجاه.
وردا على سؤال حول الاحتجاجات أمام سفارات مصر بالخارج، اتهم عبد العاطي من يقفون وراءها بالارتباط بجماعة الإخوان (المصنفة في مصر جماعة إرهابية) بما يخدم مصالح الاحتلال. كما نفى خروج أي قوارب هجرة غير شرعية من مصر منذ عام 2016.
وختم الوزير بالتأكيد على متانة العلاقات المصرية الأمريكية وأهمية دور مصر الإقليمي بالنسبة لواشنطن.
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