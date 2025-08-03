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نتنياهو يطالب رئيس الصليب الأحمر بتوفير الطعام والرعاية الطبية للرهائن
نتنياهو يطالب رئيس الصليب الأحمر بتوفير الطعام والرعاية الطبية للرهائن
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الغذاء والرعاية الطبية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T16:08+0000
2025-08-03T16:08+0000
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واتهم نتنياهو، وفق بيان صادر عن مكتبه، حركة حماس بترويج "ادعاءات كاذبة" حول المجاعة في غزة، مؤكدا أن الرهائن هم من يواجهون "مجاعة حقيقية" نتيجة الانتهاكات الجسدية والنفسية "الوحشية" التي يتعرضون لها.وحث نتنياهو المجتمع الدولي على إدانة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، مطالبا بوقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لهاتين الجماعتين، مشددا على أن أفعالهما تنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف بشكل صارخ. ولم يصدر تعليق فوري من ليريسون أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول المحادثة. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد علقت، أمس السبت، على فيديو "كتائب القسام"، الذي يظهر تراجع وزن أسير إسرائيلي. وشدد البيان، على "ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن في غزة فورا"، مؤكدة أن "هذه هي المجاعة الحقيقية في القطاع". وبثت كتائب القسام، مساء أمس السبت، مقطعا مصورا لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل أنفاق قطاع غزة. وظهر الأسير، في المقطع، بحالة صحية متدهورة، وقد بدت عليه علامات الهزال وسوء التغذية بشكل واضح. وتابع: "أنا أحفر قبري بيدي؛ لأن جسدي يضعف كل يوم، وربما سأُدفن هنا في النفق". وكانت "عز الدين القسام"، نشرت، أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وحمل الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة و20 ثانية، عنوان "يأكلون مما نأكل"، وظهر فيه الرهينـة وهو في حالة إعياء ونحول داخل ما يبدو أنه نفق تحت الأرض، حيث يتحرك بين الجلوس والمشي. واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه. وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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نتنياهو يطالب رئيس الصليب الأحمر بتوفير الطعام والرعاية الطبية للرهائن

16:08 GMT 03.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الغذاء والرعاية الطبية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وأكد نتنياهو، خلال محادثة هاتفية أجراها، اليوم الأحد، مع جوليان ليريسون، رئيس وفد الصليب الأحمر في المنطقة، أن "مشاهد الرهائن تثير ذكريات جرائم النازية، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا أمامها"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
واتهم نتنياهو، وفق بيان صادر عن مكتبه، حركة حماس بترويج "ادعاءات كاذبة" حول المجاعة في غزة، مؤكدا أن الرهائن هم من يواجهون "مجاعة حقيقية" نتيجة الانتهاكات الجسدية والنفسية "الوحشية" التي يتعرضون لها.
وحث نتنياهو المجتمع الدولي على إدانة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، مطالبا بوقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لهاتين الجماعتين، مشددا على أن أفعالهما تنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف بشكل صارخ.
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ولم يصدر تعليق فوري من ليريسون أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول المحادثة.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد علقت، أمس السبت، على فيديو "كتائب القسام"، الذي يظهر تراجع وزن أسير إسرائيلي.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، إن "رهائننا في غزة يتضورون جوعا ويتعرضون للتعذيب"، مشيرة إلى أهمية "توفير الرعاية الطبية العاجلة والطعام المناسب للرهينة إيفياتار ديفيد، المحتجز لدى حماس".
وشدد البيان، على "ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن في غزة فورا"، مؤكدة أن "هذه هي المجاعة الحقيقية في القطاع".
وبثت كتائب القسام، مساء أمس السبت، مقطعا مصورا لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل أنفاق قطاع غزة.
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وظهر الأسير، في المقطع، بحالة صحية متدهورة، وقد بدت عليه علامات الهزال وسوء التغذية بشكل واضح.
وقال: "أنا لم آكل منذ أيام، وطعامنا القليل هو عدس وفاصولياء، والآسرون يقدمون لنا ما يستطيعون"، مضيفا: "نتنياهو تخلى عنا، وكل ما تربينا عليه في إسرائيل هو كذب".
وتابع: "أنا أحفر قبري بيدي؛ لأن جسدي يضعف كل يوم، وربما سأُدفن هنا في النفق".
وكانت "عز الدين القسام"، نشرت، أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وحمل الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة و20 ثانية، عنوان "يأكلون مما نأكل"، وظهر فيه الرهينـة وهو في حالة إعياء ونحول داخل ما يبدو أنه نفق تحت الأرض، حيث يتحرك بين الجلوس والمشي.
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واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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