https://sarabic.ae/20250803/وزير-كندي-محادثات-مرتقبة-خلال-أيام-بين-رئيس-الوزراء-وترامب---1103336162.html
وزير كندي: محادثات مرتقبة خلال أيام بين رئيس الوزراء وترامب
وزير كندي: محادثات مرتقبة خلال أيام بين رئيس الوزراء وترامب
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول كندي، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني محادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
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وأعرب دومينيك لوبلان، وزير التجارة الكندي المسؤول عن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، عن تفاؤله خلال ظهوره في برنامج "واجه الأمة" على إحدى القنوات الغربية، مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة مع الجانب الأمريكي كانت "مشجعة".وأضاف لوبلان أن التوصل إلى اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية يظل خيارا مطروحا.وأوضح لوبلان أن المباحثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وممثل التجارة الأمريكي جيمسون غرير أظهرت تقدما، لكنه شدد على أن "الطريق لا يزال طويلا" للوصول إلى اتفاق يخدم مصالح اقتصادي البلدين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 35 بالمئة على السلع المستوردة من كندا، ابتداء من الشهر المقبل، كما أنه يخطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين لبلاده.وفي رسالة نشرها ترامب عبر منصة "تروث سوشال" التي يملكها، أبلغ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن "المعدل الجديد للرسوم سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس (آب المقبل)، وسيرتفع إذا ردت كندا".وقال ترامب في المقابلة: "ليس من الضروري أن يتلقى الجميع رسالة... سنقول إن جميع الدول المتبقية ستدفع نسبة 20 أو 15 بالمئة. سنحدد ذلك الآن".ووسع ترامب نطاق حربه التجارية في الأيام الماضية وحدد رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50 بالمئة على النحاس.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير كندي: محادثات مرتقبة خلال أيام بين رئيس الوزراء وترامب
صرح مسؤول كندي، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني محادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 35% على البضائع غير المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأعرب دومينيك لوبلان، وزير التجارة الكندي المسؤول عن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
، عن تفاؤله خلال ظهوره في برنامج "واجه الأمة" على إحدى القنوات الغربية، مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة مع الجانب الأمريكي كانت "مشجعة".
وأضاف لوبلان أن التوصل إلى اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية يظل خيارا مطروحا.
وأوضح لوبلان أن المباحثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وممثل التجارة الأمريكي جيمسون غرير أظهرت تقدما، لكنه شدد على أن "الطريق لا يزال طويلا" للوصول إلى اتفاق يخدم مصالح اقتصادي البلدين.
وأشار لوبلان إلى أن "هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة من شأنها خفض الرسوم الجمركية وتوفير استقرار أكبر للاستثمارات، مضيفا أن محادثات مرتقبة بين ترامب وكارني قد تساهم في دفع هذه الجهود."
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية
بنسبة 35 بالمئة على السلع المستوردة من كندا، ابتداء من الشهر المقبل، كما أنه يخطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين لبلاده.
وفي رسالة نشرها ترامب عبر منصة "تروث سوشال" التي يملكها، أبلغ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن "المعدل الجديد للرسوم سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس (آب المقبل)، وسيرتفع إذا ردت كندا".
وفي مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، بُثت مطلع الشهر الماضي، قال ترامب إن "الشركاء التجاريين الآخرين الذين لم يتلقوا مثل هذه الرسائل حتى الآن، سيواجهون على الأرجح رسوما جمركية موحدة".
وقال ترامب
في المقابلة: "ليس من الضروري أن يتلقى الجميع رسالة... سنقول إن جميع الدول المتبقية ستدفع نسبة 20 أو 15 بالمئة. سنحدد ذلك الآن".
ووسع ترامب نطاق حربه التجارية
في الأيام الماضية وحدد رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50 بالمئة على النحاس.