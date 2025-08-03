https://sarabic.ae/20250803/وزير-كندي-محادثات-مرتقبة-خلال-أيام-بين-رئيس-الوزراء-وترامب---1103336162.html

وزير كندي: محادثات مرتقبة خلال أيام بين رئيس الوزراء وترامب

وزير كندي: محادثات مرتقبة خلال أيام بين رئيس الوزراء وترامب

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول كندي، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني محادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T18:17+0000

2025-08-03T18:17+0000

2025-08-03T18:17+0000

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وأعرب دومينيك لوبلان، وزير التجارة الكندي المسؤول عن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، عن تفاؤله خلال ظهوره في برنامج "واجه الأمة" على إحدى القنوات الغربية، مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة مع الجانب الأمريكي كانت "مشجعة".وأضاف لوبلان أن التوصل إلى اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية يظل خيارا مطروحا.وأوضح لوبلان أن المباحثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وممثل التجارة الأمريكي جيمسون غرير أظهرت تقدما، لكنه شدد على أن "الطريق لا يزال طويلا" للوصول إلى اتفاق يخدم مصالح اقتصادي البلدين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 35 بالمئة على السلع المستوردة من كندا، ابتداء من الشهر المقبل، كما أنه يخطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين لبلاده.وفي رسالة نشرها ترامب عبر منصة "تروث سوشال" التي يملكها، أبلغ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن "المعدل الجديد للرسوم سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس (آب المقبل)، وسيرتفع إذا ردت كندا".وقال ترامب في المقابلة: "ليس من الضروري أن يتلقى الجميع رسالة... سنقول إن جميع الدول المتبقية ستدفع نسبة 20 أو 15 بالمئة. سنحدد ذلك الآن".ووسع ترامب نطاق حربه التجارية في الأيام الماضية وحدد رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50 بالمئة على النحاس.

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