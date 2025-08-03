وزير كندي: محادثات مرتقبة خلال أيام بين رئيس الوزراء وترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
On air
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250803/وزير-كندي-محادثات-مرتقبة-خلال-أيام-بين-رئيس-الوزراء-وترامب---1103336162.html
وزير كندي: محادثات مرتقبة خلال أيام بين رئيس الوزراء وترامب
وزير كندي: محادثات مرتقبة خلال أيام بين رئيس الوزراء وترامب
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول كندي، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني محادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T18:17+0000
2025-08-03T18:17+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101350/49/1013504939_0:313:3077:2044_1920x0_80_0_0_908a3473cf0557b5a7dd8b9d8254d299.jpg
وأعرب دومينيك لوبلان، وزير التجارة الكندي المسؤول عن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، عن تفاؤله خلال ظهوره في برنامج "واجه الأمة" على إحدى القنوات الغربية، مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة مع الجانب الأمريكي كانت "مشجعة".وأضاف لوبلان أن التوصل إلى اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية يظل خيارا مطروحا.وأوضح لوبلان أن المباحثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وممثل التجارة الأمريكي جيمسون غرير أظهرت تقدما، لكنه شدد على أن "الطريق لا يزال طويلا" للوصول إلى اتفاق يخدم مصالح اقتصادي البلدين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 35 بالمئة على السلع المستوردة من كندا، ابتداء من الشهر المقبل، كما أنه يخطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين لبلاده.وفي رسالة نشرها ترامب عبر منصة "تروث سوشال" التي يملكها، أبلغ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن "المعدل الجديد للرسوم سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس (آب المقبل)، وسيرتفع إذا ردت كندا".وقال ترامب في المقابلة: "ليس من الضروري أن يتلقى الجميع رسالة... سنقول إن جميع الدول المتبقية ستدفع نسبة 20 أو 15 بالمئة. سنحدد ذلك الآن".ووسع ترامب نطاق حربه التجارية في الأيام الماضية وحدد رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50 بالمئة على النحاس.
https://sarabic.ae/20250730/ترامب-ينفي-أنباء-تمديده-موعد-تعليق-الرسوم-الجمركية-1103194889.html
https://sarabic.ae/20250717/إعلام-المستثمرون-لا-يثقون-في-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-ضد-روسيا-1102749285.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101350/49/1013504939_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_ef645a53db37f2cedea4edc13e57a66f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير كندي: محادثات مرتقبة خلال أيام بين رئيس الوزراء وترامب

18:17 GMT 03.08.2025
© Sputnik . Vladimir Baranov / الانتقال إلى بنك الصوركندا
كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Sputnik . Vladimir Baranov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح مسؤول كندي، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني محادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 35% على البضائع غير المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأعرب دومينيك لوبلان، وزير التجارة الكندي المسؤول عن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، عن تفاؤله خلال ظهوره في برنامج "واجه الأمة" على إحدى القنوات الغربية، مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة مع الجانب الأمريكي كانت "مشجعة".
وأضاف لوبلان أن التوصل إلى اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية يظل خيارا مطروحا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
ترامب ينفي أنباء اعتزامه تمديد موعد تعليق الرسوم الجمركية
30 يوليو, 12:48 GMT
وأوضح لوبلان أن المباحثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وممثل التجارة الأمريكي جيمسون غرير أظهرت تقدما، لكنه شدد على أن "الطريق لا يزال طويلا" للوصول إلى اتفاق يخدم مصالح اقتصادي البلدين.

وأشار لوبلان إلى أن "هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة من شأنها خفض الرسوم الجمركية وتوفير استقرار أكبر للاستثمارات، مضيفا أن محادثات مرتقبة بين ترامب وكارني قد تساهم في دفع هذه الجهود."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 35 بالمئة على السلع المستوردة من كندا، ابتداء من الشهر المقبل، كما أنه يخطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين لبلاده.

وفي رسالة نشرها ترامب عبر منصة "تروث سوشال" التي يملكها، أبلغ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن "المعدل الجديد للرسوم سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس (آب المقبل)، وسيرتفع إذا ردت كندا".

وفي مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، بُثت مطلع الشهر الماضي، قال ترامب إن "الشركاء التجاريين الآخرين الذين لم يتلقوا مثل هذه الرسائل حتى الآن، سيواجهون على الأرجح رسوما جمركية موحدة".

وقال ترامب في المقابلة: "ليس من الضروري أن يتلقى الجميع رسالة... سنقول إن جميع الدول المتبقية ستدفع نسبة 20 أو 15 بالمئة. سنحدد ذلك الآن".
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
إعلام: المستثمرون لا يثقون في تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ضد روسيا
17 يوليو, 07:36 GMT
ووسع ترامب نطاق حربه التجارية في الأيام الماضية وحدد رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50 بالمئة على النحاس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала