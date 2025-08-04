https://sarabic.ae/20250804/استطلاع-أكثر-من-50-من-الألمان-غير-راضين-عن-أداء-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-1103341155.html

استطلاع: أكثر من 50% من الألمانيين غير راضين عن أداء رئيسة المفوضية الأوروبية

استطلاع: أكثر من 50% من الألمانيين غير راضين عن أداء رئيسة المفوضية الأوروبية

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "آي إن إس أي" لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية، أول أمس السبت، أن غالبية الألمانيين غير راضين عن أداء رئيسة المفوضية الأوروبية... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T04:30+0000

2025-08-04T04:30+0000

2025-08-04T05:16+0000

ترامب

المفوضية الأوروبية

العالم

الرسوم الجمركية

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وشمل الاستطلاع 1002 شخصا ألمانيًا، حيث أظهر 51% منهم عدم الرضا عن أداء فون دير لاين، مقابل 31% ممن يوافقون عليه، فيما لم يحسم 18% أمرهم بعد.وكشف الاستطلاع أن 66% من الألمانيين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن يكون لاتفاقية الرسوم الجمركية تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الألماني، بينما قال 14% إنها ستفيد الاقتصاد الوطني.وقال عُشر المشاركين إنهم لا يتوقعون أي تأثير لها على الاقتصاد.وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، توصلت فون دير لاين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اتفاق تجاري يُخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لرسوم جمركية بنسبة 15%.ولا يشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، ولكن من الممكن تخفيضها نتيجة لمزيد من المفاوضات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، كما تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار.

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ترامب, المفوضية الأوروبية, العالم, الرسوم الجمركية