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مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية بعد دخول المجال الجوي المحظور فوق منتجع ترامب
مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية بعد دخول المجال الجوي المحظور فوق منتجع ترامب
سبوتنيك عربي
اعترضت مقاتلات أمريكية طائرة مدنية، أمس الأحد، بعد دخولها المجال الجوي المحظور فوق منتجع ترامب في نيوجيرسي. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T02:21+0000
2025-08-04T02:21+0000
ترامب
منتجع
الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلة أمريكية
العالم
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وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، حلقت الطائرة داخل منطقة حظر طيران مؤقت "حوالي الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة"، وفقا لبيان صادر عن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد".وأفادت "نوراد" بأن هذا الاعتراض هو الثاني لهذا اليوم، مشيرة إلى دخول طائرة أخرى منطقة حظر الطيران المؤقت. وفي المجمل، سجلت خمس عمليات توغل غير مصرح بها خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضافت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، أن الحالة الثانية تضمنت إطلاق مشاعل ضوئية، ربما كانت مرئية للعامة.وأوضحت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، أن المشاعل الضوئية "تستخدم بأعلى درجات الانضباط لسلامة الطائرة المعترضة والأشخاص على الأرض".كما ذكرت قيادة الطيران المدني، أن هذه الصواريخ تحترق بسرعة وبشكل كامل، لذا لا يشكل انتشارها أي خطر على المتواجدين على الأرض.
https://sarabic.ae/20250804/-ترامب-ويتكوف-قد-يزور-روسيا-الأربعاء-أو-الخميس-1103340182.html
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ترامب, منتجع, الولايات المتحدة الأمريكية, مقاتلة أمريكية, العالم
ترامب, منتجع, الولايات المتحدة الأمريكية, مقاتلة أمريكية, العالم

مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية بعد دخول المجال الجوي المحظور فوق منتجع ترامب

02:21 GMT 04.08.2025
© AP Photoطائرات مقاتلة أمريكية
طائرات مقاتلة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
اعترضت مقاتلات أمريكية طائرة مدنية، أمس الأحد، بعد دخولها المجال الجوي المحظور فوق منتجع ترامب في نيوجيرسي.
وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، حلقت الطائرة داخل منطقة حظر طيران مؤقت "حوالي الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة"، وفقا لبيان صادر عن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد".
رافقت مقاتلات "نوراد" الطائرة المدنية إلى خارج المنطقة بعد استخدام مشاعل ضوئية لجذب انتباه الطيار.
وأفادت "نوراد" بأن هذا الاعتراض هو الثاني لهذا اليوم، مشيرة إلى دخول طائرة أخرى منطقة حظر الطيران المؤقت. وفي المجمل، سجلت خمس عمليات توغل غير مصرح بها خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضافت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، أن الحالة الثانية تضمنت إطلاق مشاعل ضوئية، ربما كانت مرئية للعامة.
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وأوضحت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، أن المشاعل الضوئية "تستخدم بأعلى درجات الانضباط لسلامة الطائرة المعترضة والأشخاص على الأرض".
كما ذكرت قيادة الطيران المدني، أن هذه الصواريخ تحترق بسرعة وبشكل كامل، لذا لا يشكل انتشارها أي خطر على المتواجدين على الأرض.
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