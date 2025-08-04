https://sarabic.ae/20250804/الدفاع-الإيرانية-إنتاج-الأسلحة-لم-يتوقف-ونواصل-تطوير-قدراتنا-الهجومية-1103350534.html
الدفاع الإيرانية: إنتاج الأسلحة لم يتوقف ونواصل تطوير قدراتنا الهجومية
الدفاع الإيرانية: إنتاج الأسلحة لم يتوقف ونواصل تطوير قدراتنا الهجومية
سبوتنيك عربي
قال العميد رضا طلائي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، إن الصناعة الدفاعية في إيران تعتمد على قدرات محلية وعلمية بالكامل، مشيرا إلى أن هذا الأمر أتاح لها... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها طلائي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأكد متحدث الدفاع الإيرانية أن تحديث الأسلحة وتعزيز القدرات الهجومية والدفاعية يجري بشكل منتظم، مشددًا على أن آليات التصنيع المحلي تضمن استمرار عمليات التطوير دون انقطاع.وأوضح المسؤول الإيراني أن القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات زادت بصورة كبيرة لتلبية احتياجات القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنها تجاوزت المعدلات التي كانت موجودة في السابق.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن وجود آليات واسعة محلية حمى البلاد من أي انقطاع في تحديث وإنتاج المعدات والأسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
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الدفاع الإيرانية: إنتاج الأسلحة لم يتوقف ونواصل تطوير قدراتنا الهجومية
قال العميد رضا طلائي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، إن الصناعة الدفاعية في إيران تعتمد على قدرات محلية وعلمية بالكامل، مشيرا إلى أن هذا الأمر أتاح لها الاستمرار في تلبية متطلبات طهران من الأسلحة الهجومية والدفاعية على السواء.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها طلائي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأكد متحدث الدفاع الإيرانية أن تحديث الأسلحة وتعزيز القدرات الهجومية والدفاعية يجري بشكل منتظم، مشددًا على أن آليات التصنيع المحلي تضمن استمرار عمليات التطوير دون انقطاع.
وأوضح المسؤول الإيراني أن القدرة على إنتاج الأسلحة
والمعدات زادت بصورة كبيرة لتلبية احتياجات القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنها تجاوزت المعدلات التي كانت موجودة في السابق.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن وجود آليات واسعة محلية حمى البلاد من أي انقطاع في تحديث وإنتاج المعدات والأسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة".
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل
وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.