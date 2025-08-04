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السفارة الأمريكية في لبنان تدعو إلى إنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت "وليس حماية النخب"
السفارة الأمريكية في لبنان تدعو إلى إنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت "وليس حماية النخب"
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الاثنين، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تضامنها مع الشعب اللبناني ومطالبته بالعدالة والمساءلة، مشددة على ضرورة... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T08:09+0000
2025-08-04T08:09+0000
لبنان
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وقالت السفارة في بيان لها: "نستذكر اليوم الأرواح التي فُقدت في الانفجار المأساوي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وشرّد الآلاف. نقف إلى جانب اللبنانيين في مطالبتهم بنظام قضائي مستقل ونزيه يُنصف الضحايا ويُحقق العدالة".وأضاف البيان: "يستحق لبنان قضاء لا يحمي أصحاب النفوذ، بل يخدم مصلحة المواطنين ويضمن المحاسبة".وأكدت السفارة "التزام أمريكا المستمر بدعم لبنان يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار، على أن يكون وطنًا يُشكّله شعبه وحده، دون تدخلات خارجية".وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أكد صباح اليوم الاثنين، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، "التزام الدولة اللبنانية بكشف الحقيقة كاملة"، مشددا أن "العدالة لا تعرف الاستثناءات، وأن القانون يطال الجميع دون تمييز مهما علت المناصب".ووصف عون، في بيان بهذه المناسبة، الانفجار بأنه "جريمة كبرى هزت ضمير الأمة والعالم"، مستذكرًا أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى والدمار الواسع الذي طال العاصمة اللبنانية.ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.
https://sarabic.ae/20250804/الرئيس-اللبناني-في-الذكرى-الخامسة-لانفجار-مرفأ-بيروت-العدالة-قادمة-والحساب-آت-1103342049.html
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لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

السفارة الأمريكية في لبنان تدعو إلى إنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت "وليس حماية النخب"

08:09 GMT 04.08.2025
© AP Photo / Hussein Mallaتداعيات انفجار مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس/ آب 2020
تداعيات انفجار مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
تداعيات انفجار مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس/ آب 2020
© AP Photo / Hussein Malla
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أكدت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الاثنين، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تضامنها مع الشعب اللبناني ومطالبته بالعدالة والمساءلة، مشددة على ضرورة تحقيق الإنصاف لضحايا الانفجار بعيدا عن أي حصانة للنخب.
وقالت السفارة في بيان لها: "نستذكر اليوم الأرواح التي فُقدت في الانفجار المأساوي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وشرّد الآلاف. نقف إلى جانب اللبنانيين في مطالبتهم بنظام قضائي مستقل ونزيه يُنصف الضحايا ويُحقق العدالة".
وأضاف البيان: "يستحق لبنان قضاء لا يحمي أصحاب النفوذ، بل يخدم مصلحة المواطنين ويضمن المحاسبة".
وأكدت السفارة "التزام أمريكا المستمر بدعم لبنان يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار، على أن يكون وطنًا يُشكّله شعبه وحده، دون تدخلات خارجية".
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أكد صباح اليوم الاثنين، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، "التزام الدولة اللبنانية بكشف الحقيقة كاملة"، مشددا أن "العدالة لا تعرف الاستثناءات، وأن القانون يطال الجميع دون تمييز مهما علت المناصب".
ووصف عون، في بيان بهذه المناسبة، الانفجار بأنه "جريمة كبرى هزت ضمير الأمة والعالم"، مستذكرًا أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى والدمار الواسع الذي طال العاصمة اللبنانية.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
الرئيس اللبناني في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: العدالة لن تموت والمحاسبة حتمية
05:20 GMT
ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.
وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.
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