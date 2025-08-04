https://sarabic.ae/20250804/السفارة-الأمريكية-في-لبنان-تدعو-إلى-إنصاف-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-وليس-حماية-النخب-1103345939.html
السفارة الأمريكية في لبنان تدعو إلى إنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت "وليس حماية النخب"
السفارة الأمريكية في لبنان تدعو إلى إنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت "وليس حماية النخب"
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الاثنين، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تضامنها مع الشعب اللبناني ومطالبته بالعدالة والمساءلة، مشددة على ضرورة... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت السفارة في بيان لها: "نستذكر اليوم الأرواح التي فُقدت في الانفجار المأساوي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وشرّد الآلاف. نقف إلى جانب اللبنانيين في مطالبتهم بنظام قضائي مستقل ونزيه يُنصف الضحايا ويُحقق العدالة".وأضاف البيان: "يستحق لبنان قضاء لا يحمي أصحاب النفوذ، بل يخدم مصلحة المواطنين ويضمن المحاسبة".وأكدت السفارة "التزام أمريكا المستمر بدعم لبنان يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار، على أن يكون وطنًا يُشكّله شعبه وحده، دون تدخلات خارجية".وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أكد صباح اليوم الاثنين، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، "التزام الدولة اللبنانية بكشف الحقيقة كاملة"، مشددا أن "العدالة لا تعرف الاستثناءات، وأن القانون يطال الجميع دون تمييز مهما علت المناصب".ووصف عون، في بيان بهذه المناسبة، الانفجار بأنه "جريمة كبرى هزت ضمير الأمة والعالم"، مستذكرًا أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى والدمار الواسع الذي طال العاصمة اللبنانية.ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.
https://sarabic.ae/20250804/الرئيس-اللبناني-في-الذكرى-الخامسة-لانفجار-مرفأ-بيروت-العدالة-قادمة-والحساب-آت-1103342049.html
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السفارة الأمريكية في لبنان تدعو إلى إنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت "وليس حماية النخب"
أكدت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الاثنين، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تضامنها مع الشعب اللبناني ومطالبته بالعدالة والمساءلة، مشددة على ضرورة تحقيق الإنصاف لضحايا الانفجار بعيدا عن أي حصانة للنخب.
وقالت السفارة في بيان لها: "نستذكر اليوم الأرواح التي فُقدت في الانفجار المأساوي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وشرّد الآلاف. نقف إلى جانب اللبنانيين في مطالبتهم بنظام قضائي مستقل ونزيه يُنصف الضحايا ويُحقق العدالة".
وأضاف البيان: "يستحق لبنان قضاء لا يحمي أصحاب النفوذ، بل يخدم مصلحة المواطنين ويضمن المحاسبة".
وأكدت السفارة "التزام أمريكا المستمر بدعم لبنان يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار، على أن يكون وطنًا يُشكّله شعبه وحده، دون تدخلات خارجية".
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أكد صباح اليوم الاثنين، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، "التزام الدولة اللبنانية بكشف الحقيقة كاملة"، مشددا أن "العدالة لا تعرف الاستثناءات، وأن القانون يطال الجميع دون تمييز مهما علت المناصب".
ووصف عون، في بيان بهذه المناسبة، الانفجار بأنه "جريمة كبرى هزت ضمير الأمة والعالم"، مستذكرًا أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى والدمار الواسع الذي طال العاصمة اللبنانية.
ووقع انفجار مرفأ بيروت
، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.
وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.