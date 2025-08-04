https://sarabic.ae/20250804/باحث-في-الشأن-الإيراني-تشكيل-مجلس-الدفاع-الوطني-تحضير-لمواجهة-محتملة-مع-إسرائيل-وأمريكا-1103370048.html

باحث في الشأن الإيراني: تشكيل مجلس الدفاع الوطني تحضير لمواجهة محتملة مع إسرائيل وأمريكا

باحث في الشأن الإيراني: تشكيل مجلس الدفاع الوطني تحضير لمواجهة محتملة مع إسرائيل وأمريكا

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث في الشأن الإيراني، الدكتور عماد أبيشناس، عن دلالات تشكيل مجلس الدفاع الوطني في إيران، معتبرا أنه خطوة "تحضيرية لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة"،... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T18:22+0000

2025-08-04T18:22+0000

2025-08-04T18:22+0000

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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار أبيشناس إلى أن "الظروف الراهنة توحي بإمكانية تجدد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل"، لافتا إلى أن "الإيرانيين يعيدون ترتيب بيتهم الداخلي تحسّبا لأي تصعيد محتمل". وأضاف أبيشناس أن "الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما لم تكن المواجهة الأولى بين طهران وتل أبيب، بل شكلت الجولة الثالثة في سلسلة من المواجهات، مشددا على أنه "لا ينبغي الاستخفاف بما جرى"، ومعتبرا أن "فشل إسرائيل والولايات المتحدة في تحقيق أهدافهما يُبقي احتمال تكرار الهجوم قائما". وفي ما يتعلق بملف الطاقة النووية، أكد أبيشناس أن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممنوعون من دخول طهران في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن "وفد الوكالة الآتي إلى إيران سيكتفي بمناقشة مسائل تقنية وبحث إمكانية التعاون المستقبلي".

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