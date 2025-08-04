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بمسيرتين متزامنتين... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
بمسيرتين متزامنتين... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
سبوتنيك عربي
أحيا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذكرى الخامسة للفاجعة بمسيرتين متزامنتين، انطلقت الأولى من أمام مركز فوج الإطفاء "تكريمًا لشهداء الفوج"، فيما انطلقت... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
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وشهدت المسيرة مشاركة حاشدة من الوزراء، تقدمتهم وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التي فقدت والدتها في الانفجار.من جهته، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "هذه السنة تختلف عن سابقاتها، إذ نلمس اقترابا من تحقيق العدالة وكشف الحقيقة"، لافتا إلى أن "المشاركة الحكومية الكثيفة في المسيرة تهدف إلى التأكيد على التزام الدولة بإعداد الأرضية اللازمة لإحقاق الحق من خلال القضاء، مع الحفاظ على استقلاليته ومبدأ فصل السلطات".ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.
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لبنان, أخبار لبنان, ميناء, انفجار ضخم, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار لبنان, ميناء, انفجار ضخم, تقارير سبوتنيك, حصري

بمسيرتين متزامنتين... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة

16:17 GMT 04.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أحيا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذكرى الخامسة للفاجعة بمسيرتين متزامنتين، انطلقت الأولى من أمام مركز فوج الإطفاء "تكريمًا لشهداء الفوج"، فيما انطلقت الثانية من ساحة "الشهداء"، قبل أن تلتقيا أمام المرفأ في وقفة رمزية جسدت وجع الأهالي وإصرارهم على معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
وشهدت المسيرة مشاركة حاشدة من الوزراء، تقدمتهم وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التي فقدت والدتها في الانفجار.
وفي هذا السياق، أعرب عدد من أهالي الضحايا عن شعور متجدد بالأمل هذا العام، مشيرين إلى أن المسار القضائي يبدو سالكا حتى الآن، متمنين ألا يتم عرقلته كما في السابق، كي لا يُضطروا مجددا للعودة إلى الشارع.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "هذه السنة تختلف عن سابقاتها، إذ نلمس اقترابا من تحقيق العدالة وكشف الحقيقة"، لافتا إلى أن "المشاركة الحكومية الكثيفة في المسيرة تهدف إلى التأكيد على التزام الدولة بإعداد الأرضية اللازمة لإحقاق الحق من خلال القضاء، مع الحفاظ على استقلاليته ومبدأ فصل السلطات".
وأشار مرقص إلى "وجود خطوات حكومية وتشريعية ملموسة في هذا الإطار، بدءا من إقرار قانون استقلالية القضاء قبل أيام، ووصولا إلى التشكيلات القضائية التي باتت قيد الإنجاز".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
1/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
2/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
3/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
4/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
5/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
6/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
7/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.
وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.
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