https://sarabic.ae/20250804/في-ذكرى-كارثة-مرفأ-بيروت-رئيس-تجمع-أهالي-شهداء-وجرحى-الانفجار-نرفض-المتاجرة-بالقرار-الظني-1103362514.html
في ذكرى كارثة مرفأ بيروت... رئيس "تجمع أهالي شهداء وجرحى الانفجار": نرفض المتاجرة بالقرار الظني
في ذكرى كارثة مرفأ بيروت... رئيس "تجمع أهالي شهداء وجرحى الانفجار": نرفض المتاجرة بالقرار الظني
سبوتنيك عربي
أكد رئيس "تجمع أهالي شهداء وجرحى انفجار مرفأ بيروت"، إبراهيم حطيط، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أن "المساءلة يجب أن تكون شاملة ودون أي حصانة"، مثنيا... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T14:53+0000
2025-08-04T14:53+0000
2025-08-04T14:53+0000
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وأشار حطيط في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "أهمية المستندات والوثائق التي قدمتها اللجنة للإعلام والقضاء"، لافتا إلى "استدعاء ريمون خوري بموجب مستند قدمته اللجنة ضده"، منتقدا التأخير في اتخاذ هذا الإجراء، وإلى وجود إخبارات أخرى لم يبت بها حتى الآن.وأشار إلى أن "نمط التحقيق أدى إلى انقسام بين أهالي الضحايا وحتى داخل الجسم القضائي"، موضحًا أن "اللجنة التأسيسية كانت داعمة للقاضي طارق البيطار، إلا أن تدخل بعض الأحزاب، حتى في صياغة البيانات، ساهم في الانقسام".وانتقد حطيط "المتاجرة بالقرار الظني"، متحديًا أن يصدر اليوم لأنه "فارغ" لدى القاضي. وختم: "لا نقبل إلا بقرار ظني كامل، متكامل، غير منقوص، واضح وشفاف، خاصة أن هناك شخصيات تتحمل مسؤولية كبرى في التفجير لم يتجرأ القاضي على استدعائهم".
https://sarabic.ae/20250804/الرئيس-اللبناني-في-الذكرى-الخامسة-لانفجار-مرفأ-بيروت-العدالة-قادمة-والحساب-آت-1103342049.html
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لبنان, ميناء, انفجار ضخم, العالم العربي
لبنان, ميناء, انفجار ضخم, العالم العربي
في ذكرى كارثة مرفأ بيروت... رئيس "تجمع أهالي شهداء وجرحى الانفجار": نرفض المتاجرة بالقرار الظني
أكد رئيس "تجمع أهالي شهداء وجرحى انفجار مرفأ بيروت"، إبراهيم حطيط، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أن "المساءلة يجب أن تكون شاملة ودون أي حصانة"، مثنيا على موقفي رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس الجمهورية جوزيف عون.
وأشار حطيط في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "أهمية المستندات والوثائق التي قدمتها اللجنة للإعلام والقضاء
"، لافتا إلى "استدعاء ريمون خوري بموجب مستند قدمته اللجنة ضده"، منتقدا التأخير في اتخاذ هذا الإجراء، وإلى وجود إخبارات أخرى لم يبت بها حتى الآن.
ولفت حطيط إلى عدم رضا اللجنة وأهالي الضحايا والجرحى عن مسار التحقيق، مشددا على أن "العدالة بعد خمس سنوات ليست عدالة"، آسفا لما شهده هذا الملف من "عراقيل نتيجة النظر بعين واحدة، ومن خلال طلبات الرد والمخاصمة وكف اليد".
وأشار إلى أن "نمط التحقيق أدى إلى انقسام بين أهالي الضحايا وحتى داخل الجسم القضائي"، موضحًا أن "اللجنة التأسيسية كانت داعمة للقاضي طارق البيطار، إلا أن تدخل بعض الأحزاب، حتى في صياغة البيانات، ساهم في الانقسام".
وأضاف: "الثوار" استثمروا في القضية لخدمة أجندات سياسية، ما هدد وحدة التجمع وأضعف الأمل في هذه القضية الجامعة، رغم أن الخلاف كان فقط حول أداء القاضي".
وانتقد حطيط "المتاجرة بالقرار الظني"، متحديًا أن يصدر اليوم لأنه "فارغ" لدى القاضي. وختم: "لا نقبل إلا بقرار ظني كامل، متكامل، غير منقوص، واضح وشفاف، خاصة أن هناك شخصيات تتحمل مسؤولية كبرى في التفجير
لم يتجرأ القاضي على استدعائهم".