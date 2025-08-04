https://sarabic.ae/20250804/تقرير-أمريكي-نتنياهو-يدرس-اللجوء-إلى-حل-عسكري-لتحرير-المحتجزين-الإسرائيليين-في-غزة-1103344098.html

تقرير أمريكي: نتنياهو يدرس اللجوء إلى "حل عسكري" لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة

تقرير أمريكي: نتنياهو يدرس اللجوء إلى "حل عسكري" لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس خيارًا عسكريًا لتحرير المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T06:31+0000

2025-08-04T06:31+0000

2025-08-04T06:31+0000

غزة

قطاع غزة

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "نتنياهو في ظل عجزه عن إيجاد حل دبلوماسي، يهدف إلى توسيع نطاق العمليات في قطاع غزة، وسط جمود في المفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية".ونقل التقرير الأمريكي عن المسؤول الإسرائيلي، قوله: "لذلك، يسعى رئيس الوزراء نتنياهو، إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية لتحرير المحتجزين، من خلال حل عسكري".وأضاف أن "هناك حاليا نحو 20 محتجزا على قيد الحياة، لا يزالون محتجزين لدى "حماس".وفي وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن إسرائيل وأمريكا قد تستغرقان شهورا لإعداد صفقة جديدة مع "حماس"، والتي تشترط السماح بدخول مئات شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة كشرط مسبق لاستمرار المفاوضات مع إسرائيل.ويشهد قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق، ردًا على هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس الفلسطينية على جنوبي إسرائيل. الحرب خلّفت دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية. وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

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غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم