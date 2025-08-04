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https://sarabic.ae/20250804/رفعت-100-كغ-بأسنانها-إيرانية-تحقق-رقمين-قياسيين-جديدين-في-ألعاب-القوة-فيديو-1103363657.html
"رفعت 100 كغ بأسنانها".. إيرانية تحقق رقمين قياسيين جديدين في ألعاب القوة.. فيديو
"رفعت 100 كغ بأسنانها".. إيرانية تحقق رقمين قياسيين جديدين في ألعاب القوة.. فيديو
سبوتنيك عربي
حققت الرياضية الإيرانية، فائزة سرلك، رقمين قياسيين جديدين، الأول هو الحفاظ على وزن 310 كغ على الحائط لحوالي ثلاث دقائق، والثاني هو رفع 100 كغ بأسنانها. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
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إيران
رياضية
بطولة رياضية
رفع أثقال
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وأثار مقطع فيديو، صوّر الرياضية سرلك وهي تفوز بالرقمين القياسييين، وتناقلته منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلا كبيرا بين المتابعين، لشجاعة سرلك وقوة تحملها.كما وثق المقطع المصوّر، مشاهد لسرلك وهي تقبض بأسنانها على حبل يحمل وزن 100 كغ، وسط حماس الحضور وتفاعلهم معها.وكانت الرياضية فائزة سرلك بدأت رحلتها في ألعاب القوى في سن 16، حيث كانت تسحب السيارات، حثت تمكنت في عام 2107 من سحب ثلاث سيارات بأسنانها، لمسافة 4.06 متر، لتسجل بذلك اسمها، في الاتحاد العالمي، كأول رياضية إيرانية في هذا المجال.
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إيران, رياضية, بطولة رياضية, رفع أثقال, وزن ثقيل, نادي الفيديو
إيران, رياضية, بطولة رياضية, رفع أثقال, وزن ثقيل, نادي الفيديو

"رفعت 100 كغ بأسنانها".. إيرانية تحقق رقمين قياسيين جديدين في ألعاب القوة.. فيديو

15:44 GMT 04.08.2025
© Photo / Social Media Imagesإيرانية تحقق رقمين قياسيين جديدين في ألعاب القوة
إيرانية تحقق رقمين قياسيين جديدين في ألعاب القوة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
حققت الرياضية الإيرانية، فائزة سرلك، رقمين قياسيين جديدين، الأول هو الحفاظ على وزن 310 كغ على الحائط لحوالي ثلاث دقائق، والثاني هو رفع 100 كغ بأسنانها.
وأثار مقطع فيديو، صوّر الرياضية سرلك وهي تفوز بالرقمين القياسييين، وتناقلته منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلا كبيرا بين المتابعين، لشجاعة سرلك وقوة تحملها.
وأظهر المقطع كيف رفعت سرلك على ركبتيها وزن 310 كغ وهي تسند ظهرها الحائط، وسط تشجيع الحضور، وتصفيقهم لها.
كما وثق المقطع المصوّر، مشاهد لسرلك وهي تقبض بأسنانها على حبل يحمل وزن 100 كغ، وسط حماس الحضور وتفاعلهم معها.
وكانت الرياضية فائزة سرلك بدأت رحلتها في ألعاب القوى في سن 16، حيث كانت تسحب السيارات، حثت تمكنت في عام 2107 من سحب ثلاث سيارات بأسنانها، لمسافة 4.06 متر، لتسجل بذلك اسمها، في الاتحاد العالمي، كأول رياضية إيرانية في هذا المجال.
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