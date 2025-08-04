"رفعت 100 كغ بأسنانها".. إيرانية تحقق رقمين قياسيين جديدين في ألعاب القوة.. فيديو
© Photo / Social Media Imagesإيرانية تحقق رقمين قياسيين جديدين في ألعاب القوة
© Photo / Social Media Images
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حققت الرياضية الإيرانية، فائزة سرلك، رقمين قياسيين جديدين، الأول هو الحفاظ على وزن 310 كغ على الحائط لحوالي ثلاث دقائق، والثاني هو رفع 100 كغ بأسنانها.
وأثار مقطع فيديو، صوّر الرياضية سرلك وهي تفوز بالرقمين القياسييين، وتناقلته منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلا كبيرا بين المتابعين، لشجاعة سرلك وقوة تحملها.
وأظهر المقطع كيف رفعت سرلك على ركبتيها وزن 310 كغ وهي تسند ظهرها الحائط، وسط تشجيع الحضور، وتصفيقهم لها.
📹رياضية إيرانية تحقق رقمين قياسيين جديدين في ألعاب القوة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 4, 2025
حققت الرياضية الإيرانية فائزة سرلك، رقمين قياسسين جديدين في رياضة القوى، حيث تمكنت من الثبات في وضعية القرفصاء الجدارية مع وزن 310 كيلوغرامات لمدة تقارب ثلاث دقائق، بالإضافة إلى رفع وزن 100 كيلوغرام باستخدام أسنانها. بدأت… pic.twitter.com/1MnFbe3qXZ
كما وثق المقطع المصوّر، مشاهد لسرلك وهي تقبض بأسنانها على حبل يحمل وزن 100 كغ، وسط حماس الحضور وتفاعلهم معها.
وكانت الرياضية فائزة سرلك بدأت رحلتها في ألعاب القوى في سن 16، حيث كانت تسحب السيارات، حثت تمكنت في عام 2107 من سحب ثلاث سيارات بأسنانها، لمسافة 4.06 متر، لتسجل بذلك اسمها، في الاتحاد العالمي، كأول رياضية إيرانية في هذا المجال.