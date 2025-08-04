https://sarabic.ae/20250804/نائب-عن-حزب-الله-اللبناني-الانسحاب-من-الجلسة-غير-مطروح-ولا-دعوات-للتحرك-في-الشارع-حتى-الساعة-1103366758.html
نائب عن "حزب الله" اللبناني: الانسحاب من الجلسة غير مطروح ولا دعوات للتحرك في الشارع حتى الساعة
نائب عن "حزب الله" اللبناني: الانسحاب من الجلسة غير مطروح ولا دعوات للتحرك في الشارع حتى الساعة
سبوتنيك عربي
تناول النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إيهاب حمادة، موقف الحزب من المشاركة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، قائلا إنها "كغيرها من الجلسات"، وإنها... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T16:24+0000
2025-08-04T16:24+0000
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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد حمادة على أن "حزب الله" جزء من البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، مؤكدًا أن "مسألة حصر السلاح مدرجة ضمن الاستراتيجية الأمنية المتفق عليها، إلا إذا أراد البعض التنصل من مضمون البيان"، مشيرًا إلى أنه"سيتم التعامل مع الموقف الذي سيصدر ليبنى على الشيء مقتضاه".وفي ما يتعلق بلقاءات "حزب الله" مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، أشار حمادة إلى أن "النتائج إيجابية بشكل عام"، معتبرًا أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعوق الوحيد، بشهادة قائد الجيش نفسه، كاشفًا عن "لقاءات سياسية مرتقبة للحزب"، مؤكدًا أن "العلاقات مستمرة مع مختلف القوى السياسية، باستثناء طرف أو طرفين معروف الموقف منهما".بين ضغط واشنطن على بيروت وتهديد إسرائيل... لبنان بين "المطرقة والسندان"
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لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
نائب عن "حزب الله" اللبناني: الانسحاب من الجلسة غير مطروح ولا دعوات للتحرك في الشارع حتى الساعة
حصري
تناول النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إيهاب حمادة، موقف الحزب من المشاركة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، قائلا إنها "كغيرها من الجلسات"، وإنها تُعقد تحت عنوان "استكمال تنفيذ مندرجات البيان الوزاري"، لا سيما لجهة "بسط سلطة الدولة، إلى جانب مناقشة العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701".
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد حمادة على أن "حزب الله" جزء من البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، مؤكدًا أن "مسألة حصر السلاح مدرجة ضمن الاستراتيجية الأمنية المتفق عليها، إلا إذا أراد البعض التنصل من مضمون البيان"، مشيرًا إلى أنه"سيتم التعامل مع الموقف الذي سيصدر ليبنى على الشيء مقتضاه".
ولفت إلى أن "بعض الوزراء يسعون إلى فرض واقع معين وخلق انقسام سياسي عبر التهويل"، ما يدل، على وجود نية لدفع لبنان نحو "مكان آخر"، مضيفًا أن الوضع "ليس بالسوء الذي يحاول البعض تصويره، والدولة لا تعمل لصالح أي طرف".
وشدد على أن "حزب الله" لا يتحرك من موقع الضعيف ولا من وراء الأقنعة"، مؤكدا أن "الانسحاب من الجلسة غير مطروح، ولا دعوات للتحرك في الشارع حتى الساعة".
وفي ما يتعلق بلقاءات "حزب الله" مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، أشار حمادة إلى أن "النتائج إيجابية بشكل عام"، معتبرًا أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعوق الوحيد، بشهادة قائد الجيش نفسه، كاشفًا عن "لقاءات سياسية مرتقبة للحزب"، مؤكدًا أن "العلاقات مستمرة مع مختلف القوى السياسية، باستثناء طرف أو طرفين معروف الموقف منهما".