https://sarabic.ae/20250804/نائب-عن-حزب-الله-اللبناني-الانسحاب-من-الجلسة-غير-مطروح-ولا-دعوات-للتحرك-في-الشارع-حتى-الساعة-1103366758.html

نائب عن "حزب الله" اللبناني: الانسحاب من الجلسة غير مطروح ولا دعوات للتحرك في الشارع حتى الساعة

نائب عن "حزب الله" اللبناني: الانسحاب من الجلسة غير مطروح ولا دعوات للتحرك في الشارع حتى الساعة

سبوتنيك عربي

تناول النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إيهاب حمادة، موقف الحزب من المشاركة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، قائلا إنها "كغيرها من الجلسات"، وإنها... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T16:24+0000

2025-08-04T16:24+0000

2025-08-04T16:24+0000

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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد حمادة على أن "حزب الله" جزء من البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، مؤكدًا أن "مسألة حصر السلاح مدرجة ضمن الاستراتيجية الأمنية المتفق عليها، إلا إذا أراد البعض التنصل من مضمون البيان"، مشيرًا إلى أنه"سيتم التعامل مع الموقف الذي سيصدر ليبنى على الشيء مقتضاه".وفي ما يتعلق بلقاءات "حزب الله" مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، أشار حمادة إلى أن "النتائج إيجابية بشكل عام"، معتبرًا أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعوق الوحيد، بشهادة قائد الجيش نفسه، كاشفًا عن "لقاءات سياسية مرتقبة للحزب"، مؤكدًا أن "العلاقات مستمرة مع مختلف القوى السياسية، باستثناء طرف أو طرفين معروف الموقف منهما".بين ضغط واشنطن على بيروت وتهديد إسرائيل... لبنان بين "المطرقة والسندان"

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