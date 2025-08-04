https://sarabic.ae/20250804/وزير-الخارجية-المصري-مصر-ترفض-الإجراءات-الأحادية-في-حوض-النيل-الشرقي-1103355461.html
وزير الخارجية المصري: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي
وزير الخارجية المصري: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي بما يتسق مع القانون الدولي، الذي يجب احترامه فيما يتعلق بإدارة مياه... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T11:52+0000
2025-08-04T11:52+0000
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جاء ذلك خلال محادثات مع نظيره الأوغندي، هنري أورييم أوكيلو، اليوم الاثنين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، حسبما ذكر بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على موقعها الرسمي.ولفت البيان إلى تأكيد عبد العاطي على رفض مصر لجميع الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، في ذات الوقت الذي أكد فيه حرص القاهرة على تطوير التعاون السياسي والاقتصادي مع أوغندا، والاستفادة من آلية تمويل المشروعات التنموية التي أطلقتها مصر لدول حوض النيل الجنوبي.كما سلم الوزير منحة مصرية من المعدات الزراعية ووسائل النقل الخفيف لإحدى الجمعيات الأهلية الأوغندية، دعمًا للشباب وصغار المزارعين، بحسب البيان.وأشار عبد العاطي إلى استعداد الشركات المصرية للمساهمة في خطط تحديث أوغندا، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعات الدوائية، مع توطين جزء من هذه الصناعات، في ظل النجاحات التي حققتها في الأسواق الأفريقية.كما نوه وزير الخارجية المصري إلى البرامج التدريبية التي توفرها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تحظى بتقدير الجانب الأوغندي.ولفت البيان إلى أن وزير الري المصري عرض أوجه التعاون القائم بين البلدين، مؤكدا أن احترام قواعد القانون الدولي هو أساس التعاون المشترك بين دول الحوض.
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وزير الخارجية المصري: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي بما يتسق مع القانون الدولي، الذي يجب احترامه فيما يتعلق بإدارة مياه حوض النيل.
جاء ذلك خلال محادثات مع نظيره الأوغندي، هنري أورييم أوكيلو، اليوم الاثنين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، حسبما ذكر بيان
نشرته وزارة الخارجية المصرية على موقعها الرسمي.
ولفت البيان إلى تأكيد عبد العاطي على رفض مصر
لجميع الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، في ذات الوقت الذي أكد فيه حرص القاهرة على تطوير التعاون السياسي والاقتصادي مع أوغندا، والاستفادة من آلية تمويل المشروعات التنموية التي أطلقتها مصر لدول حوض النيل الجنوبي.
كما سلم الوزير منحة مصرية من المعدات الزراعية ووسائل النقل الخفيف لإحدى الجمعيات الأهلية الأوغندية، دعمًا للشباب وصغار المزارعين، بحسب البيان.
وأشار عبد العاطي إلى استعداد الشركات المصرية للمساهمة في خطط تحديث أوغندا، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعات الدوائية، مع توطين جزء من هذه الصناعات، في ظل النجاحات التي حققتها في الأسواق الأفريقية.
كما نوه وزير الخارجية المصري إلى البرامج التدريبية التي توفرها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تحظى بتقدير الجانب الأوغندي.
ولفت البيان إلى أن وزير الري
المصري عرض أوجه التعاون القائم بين البلدين، مؤكدا أن احترام قواعد القانون الدولي هو أساس التعاون المشترك بين دول الحوض.