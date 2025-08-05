https://sarabic.ae/20250805/إيران-تعرض-على-ليبيا-تقديم-خبراتها-في-العلوم-والتكنولوجيا-1103390386.html
إيران تعرض على ليبيا تقديم خبراتها في العلوم والتكنولوجيا
إيران تعرض على ليبيا تقديم خبراتها في العلوم والتكنولوجيا
سبوتنيك عربي
عرض النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، على رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، استعداد بلاده لتقديم خبراتها إلى ليبيا، لا سيما في مجالات العلوم... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، مساء الاثنين، على هامش المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية، المنعقد في تركمانستان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.وقال عارف إن إيران استطاعت تحويل التهديدات إلى فرص وتحقيق إنجازات كبيرة رغم العقوبات الخارجية المفروضة عليها، مؤكدا أن طهران تدعم وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، ووجود إمكانيات واسعة لتطوير التعاون الثنائي في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية.كما لفت إلى تحسن العلاقات السياسية وإعادة فتح سفارة إيران في طرابلس، وارتفاع مستوى التبادلات الاقتصادية، كما دعا إلى تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإيرانية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الوفود والخبراء.ومن جانبه، اعتبر محمد المنفي أن لقاءه مع المسؤول الإيراني يمثل خطوة مهمة نحو توسيع العلاقات، مشددا على أهمية تبادل السفراء بين البلدين لتعزيز التواصل وتطوير العلاقات الطويلة الأمد.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إيران, أخبار إيران
إيران تعرض على ليبيا تقديم خبراتها في العلوم والتكنولوجيا
عرض النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، على رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، استعداد بلاده لتقديم خبراتها إلى ليبيا، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، مساء الاثنين، على هامش المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية، المنعقد في تركمانستان، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
وقال عارف إن إيران استطاعت تحويل التهديدات إلى فرص وتحقيق إنجازات كبيرة رغم العقوبات الخارجية المفروضة عليها، مؤكدا أن طهران تدعم وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.
وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية
والثقافية المشتركة بين البلدين، ووجود إمكانيات واسعة لتطوير التعاون الثنائي في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية.
كما لفت إلى تحسن العلاقات السياسية وإعادة فتح سفارة إيران في طرابلس، وارتفاع مستوى التبادلات الاقتصادية، كما دعا إلى تفعيل اللجنة المشتركة الليبية
الإيرانية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الوفود والخبراء.
ومن جانبه، اعتبر محمد المنفي أن لقاءه مع المسؤول الإيراني يمثل خطوة مهمة نحو توسيع العلاقات، مشددا على أهمية تبادل السفراء بين البلدين لتعزيز التواصل وتطوير العلاقات الطويلة الأمد.