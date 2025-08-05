إيران تعرض على ليبيا تقديم خبراتها في العلوم والتكنولوجيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
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نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
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من الملعب
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11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
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إيران تعرض على ليبيا تقديم خبراتها في العلوم والتكنولوجيا
إيران تعرض على ليبيا تقديم خبراتها في العلوم والتكنولوجيا
سبوتنيك عربي
عرض النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، على رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، استعداد بلاده لتقديم خبراتها إلى ليبيا، لا سيما في مجالات العلوم... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T09:57+0000
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جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، مساء الاثنين، على هامش المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية، المنعقد في تركمانستان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.وقال عارف إن إيران استطاعت تحويل التهديدات إلى فرص وتحقيق إنجازات كبيرة رغم العقوبات الخارجية المفروضة عليها، مؤكدا أن طهران تدعم وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، ووجود إمكانيات واسعة لتطوير التعاون الثنائي في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية.كما لفت إلى تحسن العلاقات السياسية وإعادة فتح سفارة إيران في طرابلس، وارتفاع مستوى التبادلات الاقتصادية، كما دعا إلى تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإيرانية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الوفود والخبراء.ومن جانبه، اعتبر محمد المنفي أن لقاءه مع المسؤول الإيراني يمثل خطوة مهمة نحو توسيع العلاقات، مشددا على أهمية تبادل السفراء بين البلدين لتعزيز التواصل وتطوير العلاقات الطويلة الأمد.
https://sarabic.ae/20230725/وزيرا-خارجية-إيران-وليبيا-يتفقان-على-تطوير-التعاون-الثنائي-في-مختلف-المجالات-1079392995.html
https://sarabic.ae/20250804/مجلس-الدولة-في-ليبيا-يطعن-بشرعية-المحكمة-الدستورية-ويحمل-النواب-مسؤولية-الفوضى-1103372658.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إيران, أخبار إيران

إيران تعرض على ليبيا تقديم خبراتها في العلوم والتكنولوجيا

09:57 GMT 05.08.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
عرض النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، على رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، استعداد بلاده لتقديم خبراتها إلى ليبيا، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، مساء الاثنين، على هامش المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية، المنعقد في تركمانستان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
وزيرا خارجية إيران وليبيا يتفقان على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات
25 يوليو 2023, 18:32 GMT
وقال عارف إن إيران استطاعت تحويل التهديدات إلى فرص وتحقيق إنجازات كبيرة رغم العقوبات الخارجية المفروضة عليها، مؤكدا أن طهران تدعم وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.
وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، ووجود إمكانيات واسعة لتطوير التعاون الثنائي في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية.
بلدية طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
مجلس الدولة في ليبيا يطعن بشرعية المحكمة الدستورية ويحمل النواب مسؤولية الفوضى
أمس, 19:54 GMT
كما لفت إلى تحسن العلاقات السياسية وإعادة فتح سفارة إيران في طرابلس، وارتفاع مستوى التبادلات الاقتصادية، كما دعا إلى تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإيرانية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الوفود والخبراء.
ومن جانبه، اعتبر محمد المنفي أن لقاءه مع المسؤول الإيراني يمثل خطوة مهمة نحو توسيع العلاقات، مشددا على أهمية تبادل السفراء بين البلدين لتعزيز التواصل وتطوير العلاقات الطويلة الأمد.
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