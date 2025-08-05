https://sarabic.ae/20250805/بأكثر-من-100-ألف-قارب-انطلاق-موسم-صيد-الأسماك-في-الصين-1103403943.html
"بأكثر من 100 ألف قارب"... انطلاق موسم صيد الأسماك في الصين
"بأكثر من 100 ألف قارب"... انطلاق موسم صيد الأسماك في الصين
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جميل، لانطلاق موسم الصيد في الصين بمشاركة عدد كبير من قوارب الصيد. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T14:25+0000
2025-08-05T14:25+0000
2025-08-05T14:25+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103404363_0:285:684:670_1920x0_80_0_0_e3585150b91ca19f44ffd4cb9d72300a.png
بدأ موسم الصيد في بحر الصين الشرقي، والبحر الأصفر، وبحر الصين الجنوبي، وخليج بوهاي في الصين، من الـ5 أغسطس/ آب الجاري إلى 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث انطلقت أكثر من 100 ألف سفينة إلى البحر للصيد.ويبلغ طول الخط الساحلي للصين 14.500 كم، والصين لديها خمس سكان العالم وتستأثر بثلث إنتاج الأسماك في العالم وكذلك ثلثي إنتاج تربية المائيات في العالم.حوت يقذف سيدة من قارب... فيديومراسلة تلفزيونية تتعرض لمحاولة سرقة هاتفها على الهواء.. فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103404363_0:221:684:734_1920x0_80_0_0_3c3f95650d6b9295ab1eca01b4658b98.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
"بأكثر من 100 ألف قارب"... انطلاق موسم صيد الأسماك في الصين
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جميل، لانطلاق موسم الصيد في الصين بمشاركة عدد كبير من قوارب الصيد.
بدأ موسم الصيد في بحر الصين الشرقي، والبحر الأصفر، وبحر الصين الجنوبي، وخليج بوهاي في الصين، من الـ5 أغسطس/ آب الجاري إلى 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث انطلقت أكثر من 100 ألف سفينة إلى البحر للصيد.
ويبلغ طول الخط الساحلي للصين 14.500 كم، والصين لديها خمس سكان العالم وتستأثر بثلث إنتاج الأسماك في العالم وكذلك ثلثي إنتاج تربية المائيات في العالم.