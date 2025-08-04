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الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تخطط لدفع حلفاء الناتو لشن هجوم ضد ما يسمى بـ"أسطول الظل"
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https://sarabic.ae/20250804/حوت-يقذف-سيدة-من-قارب-فيديو-1103350326.html
حوت يقذف سيدة من قارب... فيديو
حوت يقذف سيدة من قارب... فيديو
سبوتنيك عربي
اصطدم حوت غاضب طوله 20 قدما، بقارب قبالة شاطئ نيوجيرسي، ما تسبب في إسقاط سيدة في البحر. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T10:39+0000
2025-08-04T10:39+0000
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وقعت الحادثة، يوم السبت 2 أغسطس/آب، قبالة خليج بارنيغ في نيوجيرسي، عندما اقترب قارب بخاري صغير من حوت المنك الذي شوهد وهو يتخبط في المياه الضحلة.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حوتًا منكًا يبلغ طوله 20 قدمًا يصطدم بقارب بخاري، ما تسبب بإلقاء امرأة في البحر، تم سحبها بسرعة إلى بر الأمان، ولم تصب بأذى.وكانت زعنفة الحوت وظهره يبرزان من تحت الماء في علامة واضحة على محنته.وقد تم توثيق الحادثة عبر الكاميرا من قبل كيم مانسيني، التي قالت إن الحوت بدا وكأنه في ورطة قبل وصول القارب.وأشارت مانسيني أن الحوت بدا وكأنه يكافح للوصول إلى مياه أكثر ضحالة.وقال مركز إنقاذ الثدييات البحرية، وهو منظمة غير ربحية للإنقاذ والإطلاق، إنه تم العثور على الحوت ميتًا.وقالت المنظمة في بيان إن مسؤوليها لم يتمكنوا من الوصول إلى مسافة 30 ياردة من الحوت بسبب ظروف المد والجزر، وبالتالي لم يتمكنوا من إجراء فحص أكثر عمقا للحيوان.مشهد مرعب... بركان يثور في إندونيسيا ويقذف رماده إلى ارتفاع 10 كيلومتراتمشهد بطولي.. أطباء روس يكملون عملية جراحية معقدة رغم الزلزال في كامتشاتكا.. فيديو
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حوت يقذف سيدة من قارب... فيديو

10:39 GMT 04.08.2025
© AP Photo / Matias Delacroixالحوت الأحدب بالقرب من جزيرة إغوانا، بنما. ويمتد موسم مراقبة الحيتان من يوليو إلى أكتوبر، وهو الوقت الذي تهاجر فيه الحيتان الحدباء إلى المياه الدافئة قبالة ساحل بنما على المحيط الهادئ للتكاثر والولادة
الحوت الأحدب بالقرب من جزيرة إغوانا، بنما. ويمتد موسم مراقبة الحيتان من يوليو إلى أكتوبر، وهو الوقت الذي تهاجر فيه الحيتان الحدباء إلى المياه الدافئة قبالة ساحل بنما على المحيط الهادئ للتكاثر والولادة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
اصطدم حوت غاضب طوله 20 قدما، بقارب قبالة شاطئ نيوجيرسي، ما تسبب في إسقاط سيدة في البحر.
وقعت الحادثة، يوم السبت 2 أغسطس/آب، قبالة خليج بارنيغ في نيوجيرسي، عندما اقترب قارب بخاري صغير من حوت المنك الذي شوهد وهو يتخبط في المياه الضحلة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حوتًا منكًا يبلغ طوله 20 قدمًا يصطدم بقارب بخاري، ما تسبب بإلقاء امرأة في البحر، تم سحبها بسرعة إلى بر الأمان، ولم تصب بأذى.
وكانت زعنفة الحوت وظهره يبرزان من تحت الماء في علامة واضحة على محنته.
وقد تم توثيق الحادثة عبر الكاميرا من قبل كيم مانسيني، التي قالت إن الحوت بدا وكأنه في ورطة قبل وصول القارب.
وأشارت مانسيني أن الحوت بدا وكأنه يكافح للوصول إلى مياه أكثر ضحالة.
أعماق البحار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مجتمع
اكتشاف مدينة غامضة تحت البحر قد تسبق الأهرامات بآلاف السنين
أمس, 06:35 GMT
وقال مركز إنقاذ الثدييات البحرية، وهو منظمة غير ربحية للإنقاذ والإطلاق، إنه تم العثور على الحوت ميتًا.
وقالت المنظمة في بيان إن مسؤوليها لم يتمكنوا من الوصول إلى مسافة 30 ياردة من الحوت بسبب ظروف المد والجزر، وبالتالي لم يتمكنوا من إجراء فحص أكثر عمقا للحيوان.
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مشهد بطولي.. أطباء روس يكملون عملية جراحية معقدة رغم الزلزال في كامتشاتكا.. فيديو
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