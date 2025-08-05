https://sarabic.ae/20250805/ترامب-من-المرجح-ألا-أترشح-للرئاسة-مرة-أخرى-1103403025.html
ترامب: من المرجح ألا أترشح للرئاسة مرة أخرى
ترامب: من المرجح ألا أترشح للرئاسة مرة أخرى
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه "على الأرجح" لن يترشح مجددا للانتخابات الرئاسية. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T14:03+0000
2025-08-05T14:03+0000
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وردا على سؤال حول إمكانية خوضه سباق الرئاسة مرة أخرى، أجاب ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "على الأرجح لا".وعبّر ترامب خلال المقابلة عن رغبته في الترشح مجددا، رغم قوله إنه لا يخطط لحملة انتخابية جديدة. وقال: "أرغب في الترشح، لدي أعلى نسب تأييد في استطلاعات الرأي... والسبب؟ لأن الناس يحبون الرسوم الجمركية".ويمنع الدستور الأمريكي الرؤساء من تولي أكثر من فترتين رئاسيتين، وترامب حاليا في ولايته الثانية غير المتتالية، بعدما شغل المنصب أول مرة بين 2017 و2021.ورغم ذلك، يطالب بعض حلفائه، مثل المستشار السابق، ستيف بانون، بأن يسعى ترامب لولاية ثالثة، وهو أمر ألمح إليه مرارا منذ عودته إلى المنصب في يناير/ كانون الثاني 2025.
https://sarabic.ae/20250430/سيناتور-أمريكي-يدعو-للنظر-في-ترشح-ترامب-للبابوية-1100024506.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب: من المرجح ألا أترشح للرئاسة مرة أخرى
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه "على الأرجح" لن يترشح مجددا للانتخابات الرئاسية.
وردا على سؤال حول إمكانية خوضه سباق الرئاسة مرة أخرى، أجاب ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "على الأرجح لا".
وعبّر ترامب خلال المقابلة عن رغبته في الترشح مجددا، رغم قوله إنه لا يخطط لحملة انتخابية جديدة.
وقال: "أرغب في الترشح، لدي أعلى نسب تأييد في استطلاعات الرأي... والسبب؟ لأن الناس يحبون الرسوم الجمركية".
ويمنع الدستور الأمريكي الرؤساء من تولي أكثر من فترتين رئاسيتين، وترامب حاليا في ولايته الثانية غير المتتالية، بعدما شغل المنصب أول مرة بين 2017 و2021.
ورغم ذلك، يطالب بعض حلفائه، مثل المستشار السابق، ستيف بانون، بأن يسعى ترامب لولاية ثالثة، وهو أمر ألمح إليه مرارا منذ عودته إلى المنصب في يناير/ كانون الثاني 2025.