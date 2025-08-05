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https://sarabic.ae/20250805/روستيخ-تحدد-موعد-بدء-الإنتاج-التسلسي-للطائرات-المدنية-الروسية-الجديدة-1103402860.html
"روستيخ" تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسي للطائرات المدنية الروسية الجديدة
"روستيخ" تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسي للطائرات المدنية الروسية الجديدة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن الشركة ستبدأ الإنتاج التسلسلي للطائرات "إم إس-21" و"إس جيه-100" و"إيل-114" في عام 2026. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T14:12+0000
2025-08-05T14:12+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال تشيميزوف خلال لقائه مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن "طائراتنا من طراز "سوبرجيت" قد أصبحت مستقلة تماما عن المكونات الأجنبية، وتخضع حاليا لرحلات اختبار التصديق، وسنبدأ الإنتاج التسلسلي لها في عام 2026، والوضع نفسه ينطبق على طائرة "إيل-114".وأضاف: "تنتشر مصانع إصلاح تابعة لشركة "روستيخ" لخدمات المروحيات في جميع أنحاء روسيا، وتقدم خدماتها لجميع مروحيات "روستيخ"، وتعتزم الشركة تركيب مراوح جديدة على مروحيات "أنسات" لتحسين أدائها التقني، كما طورت "روستيخ" محرك "في كيه-650 في" الذي سيستخدم في مروحيات "أنسات" و"مي-34".وقال ميشوستين: "يجب أن يتم ذلك مع مراعاة، من بين أمور أخرى، الوضع الاقتصادي الكلي. يبدو لي أنه سيكون من الرائع لو درسنا هذا النموذج بدقة حتى النهاية. ربما دعمنا بعض خيارات الوقود الأخرى. يجب مناقشة كل هذا في الحكومة".وأشار إلى أن "الروس ينتظرون الطائرات المحلية، مؤكداً أن كل شيء يجب أن يكون آمناً أثناء إنتاجها".وأقلعت الطائرة، في أبريل/ نيسان الماضي، من مصنعها في إركوتسك، وحلقت بنجاح لمدة ساعة و15 دقيقة، بعد تزويدها بأنظمة تحليق ووقود وتكييف للهواء روسية، والتخلي عن المكونات الغربية التي استخدمتها منذ ثماني سنوات.وتعد الطائرة "إم إس-21" خطوة مهمة في صناعة الطيران، والاستقلال التكنولوجي في هذا المجال، كما تظهر قدرة روسيا على المنافسة في سوق الطيران المدني العالمي وتعويض الاعتماد على الطائرات الغربية خاصة بعد العقوبات.
https://sarabic.ae/20250723/روستيخ-تكشف-سر-تفوق-الدبابات-الروسية-على-نظيراتها-الغربية-1102930596.html
https://sarabic.ae/20250528/كيف-كسرت-طائرة-إم-إس--21-الروسية-جدار-العقوبات-الغربية؟-1101054428.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

"روستيخ" تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسي للطائرات المدنية الروسية الجديدة

14:12 GMT 05.08.2025
© Sputnik . Department of PR Corporation "Irkut" / الانتقال إلى بنك الصورإقلاع طائرة "إم إس-21" من إركوتسك في مدينة جوكوفسكي، روسيا
إقلاع طائرة إم إس-21 من إركوتسك في مدينة جوكوفسكي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Department of PR Corporation "Irkut"
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن الشركة ستبدأ الإنتاج التسلسلي للطائرات "إم إس-21" و"إس جيه-100" و"إيل-114" في عام 2026.
وقال تشيميزوف خلال لقائه مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن "طائراتنا من طراز "سوبرجيت" قد أصبحت مستقلة تماما عن المكونات الأجنبية، وتخضع حاليا لرحلات اختبار التصديق، وسنبدأ الإنتاج التسلسلي لها في عام 2026، والوضع نفسه ينطبق على طائرة "إيل-114".

وتابع: "استعاضت شركة "روستيخ" عن الواردات بأكثر من 70 نظاما لطائرات "إم إس-21"، وستضمن الشركة صيانة الطائرات وتزويدها بالقطع الغيار في الوقت المناسب، وبحلول عام 2030، ستمتلك الشركة الحكومية 15 مركز خدمة خاصا بها، حاليا لديها 8 مراكز".

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وأضاف: "تنتشر مصانع إصلاح تابعة لشركة "روستيخ" لخدمات المروحيات في جميع أنحاء روسيا، وتقدم خدماتها لجميع مروحيات "روستيخ"، وتعتزم الشركة تركيب مراوح جديدة على مروحيات "أنسات" لتحسين أدائها التقني، كما طورت "روستيخ" محرك "في كيه-650 في" الذي سيستخدم في مروحيات "أنسات" و"مي-34".

بدوره، وجه رئيس مجلس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، بإعداد مقترحات لنموذج تمويلي لإنتاج أسطول الطائرات والمروحيات، مع مراعاة الوضع الاقتصادي الكلي.

وقال ميشوستين: "يجب أن يتم ذلك مع مراعاة، من بين أمور أخرى، الوضع الاقتصادي الكلي. يبدو لي أنه سيكون من الرائع لو درسنا هذا النموذج بدقة حتى النهاية. ربما دعمنا بعض خيارات الوقود الأخرى. يجب مناقشة كل هذا في الحكومة".
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وأشار إلى أن "الروس ينتظرون الطائرات المحلية، مؤكداً أن كل شيء يجب أن يكون آمناً أثناء إنتاجها".

ويذكر أن "إم إس -21 " طائرة ركاب مدنية حديثة متوسطة المدى من الجيل الجديد، صممت هذه الطائرة، استنادًا إلى أحدث التطورات، لمنافسة طائرات "بوينغ 737" و"إيرباص "أ 320"، وتستهدف الشريحة الأكثر رواجًا في سوق نقل الركاب.

وأقلعت الطائرة، في أبريل/ نيسان الماضي، من مصنعها في إركوتسك، وحلقت بنجاح لمدة ساعة و15 دقيقة، بعد تزويدها بأنظمة تحليق ووقود وتكييف للهواء روسية، والتخلي عن المكونات الغربية التي استخدمتها منذ ثماني سنوات.
وتعد الطائرة "إم إس-21" خطوة مهمة في صناعة الطيران، والاستقلال التكنولوجي في هذا المجال، كما تظهر قدرة روسيا على المنافسة في سوق الطيران المدني العالمي وتعويض الاعتماد على الطائرات الغربية خاصة بعد العقوبات.
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