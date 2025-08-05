https://sarabic.ae/20250805/روستيخ-تحدد-موعد-بدء-الإنتاج-التسلسي-للطائرات-المدنية-الروسية-الجديدة-1103402860.html

"روستيخ" تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسي للطائرات المدنية الروسية الجديدة

"روستيخ" تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسي للطائرات المدنية الروسية الجديدة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن الشركة ستبدأ الإنتاج التسلسلي للطائرات "إم إس-21" و"إس جيه-100" و"إيل-114" في عام 2026. 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T14:12+0000

2025-08-05T14:12+0000

2025-08-05T14:12+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال تشيميزوف خلال لقائه مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن "طائراتنا من طراز "سوبرجيت" قد أصبحت مستقلة تماما عن المكونات الأجنبية، وتخضع حاليا لرحلات اختبار التصديق، وسنبدأ الإنتاج التسلسلي لها في عام 2026، والوضع نفسه ينطبق على طائرة "إيل-114".وأضاف: "تنتشر مصانع إصلاح تابعة لشركة "روستيخ" لخدمات المروحيات في جميع أنحاء روسيا، وتقدم خدماتها لجميع مروحيات "روستيخ"، وتعتزم الشركة تركيب مراوح جديدة على مروحيات "أنسات" لتحسين أدائها التقني، كما طورت "روستيخ" محرك "في كيه-650 في" الذي سيستخدم في مروحيات "أنسات" و"مي-34".وقال ميشوستين: "يجب أن يتم ذلك مع مراعاة، من بين أمور أخرى، الوضع الاقتصادي الكلي. يبدو لي أنه سيكون من الرائع لو درسنا هذا النموذج بدقة حتى النهاية. ربما دعمنا بعض خيارات الوقود الأخرى. يجب مناقشة كل هذا في الحكومة".وأشار إلى أن "الروس ينتظرون الطائرات المحلية، مؤكداً أن كل شيء يجب أن يكون آمناً أثناء إنتاجها".وأقلعت الطائرة، في أبريل/ نيسان الماضي، من مصنعها في إركوتسك، وحلقت بنجاح لمدة ساعة و15 دقيقة، بعد تزويدها بأنظمة تحليق ووقود وتكييف للهواء روسية، والتخلي عن المكونات الغربية التي استخدمتها منذ ثماني سنوات.وتعد الطائرة "إم إس-21" خطوة مهمة في صناعة الطيران، والاستقلال التكنولوجي في هذا المجال، كما تظهر قدرة روسيا على المنافسة في سوق الطيران المدني العالمي وتعويض الاعتماد على الطائرات الغربية خاصة بعد العقوبات.

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