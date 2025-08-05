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https://sarabic.ae/20250805/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-قرب-ساحل-كامتشاتكا-الروسية-1103376984.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب ساحل كامتشاتكا الروسية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب ساحل كامتشاتكا الروسية
سبوتنيك عربي
سجل زلزال بقوة 6.0 درجات، اليوم الثلاثاء، قرب ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي شهدت مؤخرا واحدة من أقوى الهزات في تاريخ الرصد، وفقا لما ذكره الفرع... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T00:15+0000
2025-08-05T00:15+0000
كامتشاتكا
روسيا
زلزال
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موسكو –سبوتنيك. وأفاد البيان المنشور على تلغرام، "المسافة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي: 234 كيلومترا [145 ميلًا]. العمق: 64.8 كيلومترًا. قوة الزلزال: 6 درجات".في 30 يوليو/تموز، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ليصبح الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، تلاه زلزالان آخران بقوة 6.0 و5.1 درجة على مقياس ريختر في 31 يوليو/تموز.تقع كامتشاتكا في منطقة نشطة زلزاليا، تعرف باسم حلقة النار، وكثيرا ما تتعرض لزلازل قوية.
https://sarabic.ae/20250803/ثوران-بركان-في-كامتشاتكا-الروسية-لأول-مرة-منذ-600-عام-1103313414.html
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كامتشاتكا, روسيا, زلزال
كامتشاتكا, روسيا, زلزال

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب ساحل كامتشاتكا الروسية

00:15 GMT 05.08.2025
© Kamchatka branch of the Federal Research Center of the Unified Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences / الانتقال إلى بنك الصورآثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا
آثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Kamchatka branch of the Federal Research Center of the Unified Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences
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سجل زلزال بقوة 6.0 درجات، اليوم الثلاثاء، قرب ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي شهدت مؤخرا واحدة من أقوى الهزات في تاريخ الرصد، وفقا لما ذكره الفرع الإقليمي للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في بيان.
موسكو –سبوتنيك. وأفاد البيان المنشور على تلغرام، "المسافة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي: 234 كيلومترا [145 ميلًا]. العمق: 64.8 كيلومترًا. قوة الزلزال: 6 درجات".
ثوران بركان كاريمسكي في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
ثوران بركان في كامتشاتكا الروسية لأول مرة منذ 600 عام
3 أغسطس, 04:55 GMT
في 30 يوليو/تموز، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ليصبح الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، تلاه زلزالان آخران بقوة 6.0 و5.1 درجة على مقياس ريختر في 31 يوليو/تموز.
تقع كامتشاتكا في منطقة نشطة زلزاليا، تعرف باسم حلقة النار، وكثيرا ما تتعرض لزلازل قوية.
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