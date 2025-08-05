https://sarabic.ae/20250805/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-قرب-ساحل-كامتشاتكا-الروسية-1103376984.html

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب ساحل كامتشاتكا الروسية

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب ساحل كامتشاتكا الروسية

سبوتنيك عربي

سجل زلزال بقوة 6.0 درجات، اليوم الثلاثاء، قرب ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي شهدت مؤخرا واحدة من أقوى الهزات في تاريخ الرصد، وفقا لما ذكره الفرع... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T00:15+0000

2025-08-05T00:15+0000

2025-08-05T00:15+0000

كامتشاتكا

روسيا

زلزال

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موسكو –سبوتنيك. وأفاد البيان المنشور على تلغرام، "المسافة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي: 234 كيلومترا [145 ميلًا]. العمق: 64.8 كيلومترًا. قوة الزلزال: 6 درجات".في 30 يوليو/تموز، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ليصبح الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، تلاه زلزالان آخران بقوة 6.0 و5.1 درجة على مقياس ريختر في 31 يوليو/تموز.تقع كامتشاتكا في منطقة نشطة زلزاليا، تعرف باسم حلقة النار، وكثيرا ما تتعرض لزلازل قوية.

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كامتشاتكا, روسيا, زلزال