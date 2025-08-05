https://sarabic.ae/20250805/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-قرب-ساحل-كامتشاتكا-الروسية-1103376984.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب ساحل كامتشاتكا الروسية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب ساحل كامتشاتكا الروسية
سبوتنيك عربي
سجل زلزال بقوة 6.0 درجات، اليوم الثلاثاء، قرب ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي شهدت مؤخرا واحدة من أقوى الهزات في تاريخ الرصد، وفقا لما ذكره الفرع... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T00:15+0000
2025-08-05T00:15+0000
2025-08-05T00:15+0000
كامتشاتكا
روسيا
زلزال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103179958_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_77baefeb8e0a44b1b92ac2dd1b64a15a.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأفاد البيان المنشور على تلغرام، "المسافة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي: 234 كيلومترا [145 ميلًا]. العمق: 64.8 كيلومترًا. قوة الزلزال: 6 درجات".في 30 يوليو/تموز، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ليصبح الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، تلاه زلزالان آخران بقوة 6.0 و5.1 درجة على مقياس ريختر في 31 يوليو/تموز.تقع كامتشاتكا في منطقة نشطة زلزاليا، تعرف باسم حلقة النار، وكثيرا ما تتعرض لزلازل قوية.
https://sarabic.ae/20250803/ثوران-بركان-في-كامتشاتكا-الروسية-لأول-مرة-منذ-600-عام-1103313414.html
كامتشاتكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103179958_106:0:743:478_1920x0_80_0_0_aa84314b6102436d406f10e1ac03ee43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كامتشاتكا, روسيا, زلزال
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب ساحل كامتشاتكا الروسية
سجل زلزال بقوة 6.0 درجات، اليوم الثلاثاء، قرب ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي شهدت مؤخرا واحدة من أقوى الهزات في تاريخ الرصد، وفقا لما ذكره الفرع الإقليمي للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في بيان.
موسكو –سبوتنيك. وأفاد البيان المنشور على تلغرام، "المسافة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي: 234 كيلومترا [145 ميلًا]. العمق: 64.8 كيلومترًا. قوة الزلزال: 6 درجات
".
في 30 يوليو/تموز، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ليصبح الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، تلاه زلزالان آخران بقوة 6.0 و5.1 درجة على مقياس ريختر في 31 يوليو/تموز.
تقع كامتشاتكا في منطقة نشطة زلزاليا، تعرف باسم حلقة النار، وكثيرا ما تتعرض لزلازل قوية.