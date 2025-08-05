https://sarabic.ae/20250805/فيل-هائج-يثير-الذعر-في-موكب-ديني-جنوبي-سريلانكا-فيديو--1103416375.html
فيل هائج يثير الذعر في موكب ديني جنوبي سريلانكا... فيديو
فيل هائج يثير الذعر في موكب ديني جنوبي سريلانكا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة مروعة خلال موكب ديني، حيث تسبب فيل هائج في حالة من الفوضى الكبيرة في مدينة ديفينوارا جنوبي سريلانكا. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T20:19+0000
2025-08-05T20:19+0000
2025-08-05T20:19+0000
مجتمع
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وتظهر في الفيديو المتداول لحظات الرعب التي عاشها الحضور، حيث هاجم الفيل مدربه وطرحه أرضا بعنف، مما دفع الحشود إلى الفرار خوفا على سلامتهم.وأثار الحادث الذي وقع أثناء الاحتفال الديني حالة من الذعر بين المشاركين، دون ورود تقارير فورية عن إصابات خطيرة أو خسائر بشرية، في حين السلطات المحلية تحقق في أسباب هياج الفيل لضمان سلامة الفعاليات المستقبلية."بأكثر من 100 ألف قارب"... انطلاق موسم صيد الأسماك في الصينحوت يقذف سيدة من قارب... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
فيل هائج يثير الذعر في موكب ديني جنوبي سريلانكا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة مروعة خلال موكب ديني، حيث تسبب فيل هائج في حالة من الفوضى الكبيرة في مدينة ديفينوارا جنوبي سريلانكا.
وتظهر في الفيديو المتداول لحظات الرعب التي عاشها الحضور، حيث هاجم الفيل مدربه وطرحه أرضا بعنف، مما دفع الحشود إلى الفرار خوفا على سلامتهم.
وأثار الحادث الذي وقع أثناء الاحتفال الديني حالة من الذعر بين المشاركين، دون ورود تقارير فورية عن إصابات خطيرة أو خسائر بشرية، في حين السلطات المحلية تحقق في أسباب هياج الفيل لضمان سلامة الفعاليات المستقبلية.