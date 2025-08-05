https://sarabic.ae/20250805/لرسم-خارطة-طريق-جديدة-وزير-الاقتصاد-السوري-يزور-تركيا-1103382132.html

لـ"وضع خارطة طريق جديدة".. وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا

لـ"وضع خارطة طريق جديدة".. وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا

سبوتنيك عربي

يبدأ وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تركيا، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، تستمر حتى الخميس المقبل، في خطوة تعكس... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

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جاءت الزيارة تلبية لدعوة من وزير التجارة التركي عمر بولاط، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى أنها تهدف إلى "وضع خارطة طريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، عبر سلسلة من الاجتماعات الثنائية بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص".وأشارت الوكالة التركية إلى أن بعض المسؤولين بوزارة التجارة التركية، يصفون زيارة وزير الاقتصاد السوري إلى بلادهم بأنها "خطوة تاريخية لتأسيس شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المتبادلة، وتهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة الاقتصادية بما يتماشى مع متغيرات المرحلة".كما تشمل أجندة المحادثات بين الجانبين تعزيز التعاون الجمركي والاستثماري ودعم مرحلة إعادة إعمار سوريا، وتطوير الروابط اللوجستية بين البلدين، إضافة إلى بحث نماذج تمويل بديلة للمشاريع المشتركة.وتمثل هذه الزيارة جزءا من زيارات مسؤولين سوريين لتركيا تهدف إلى فتح صفحة جديدة من التعاون بعد فترة من التوترات التي سادت العلاقات بين البلدين.ولفتت الوكالة التركية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار في عام 2024، في حين نفذت شركات المقاولات التركية 26 مشروعا في سوريا، بقيمة إجمالية تجاوزت 794 مليون دولار.

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