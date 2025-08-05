https://sarabic.ae/20250805/ليبيا-ترحيل-250-مهاجرا-صوماليا-عبر-مطار-طبرق-1103402080.html
ليبيا... ترحيل 250 مهاجرا صوماليا عبر مطار طبرق
ليبيا... ترحيل 250 مهاجرا صوماليا عبر مطار طبرق
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، ترحيل 250 مهاجرا صوماليا غير قانوني عبر مطار طبرق الدولي إلى مطار سبها الدولي تمهيدا لإعادتهم إلى... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T13:34+0000
2025-08-05T13:34+0000
2025-08-05T13:34+0000
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ونقلت بوابة الوسط، اليوم الثلاثاء، عن الجهاز الليبي أن عملية ترحيل المهاجرين تأتي في إطار الجهود المتواصلة للبلاد في تنفيذ الخطة الأمنية الرامية إلى مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.وأوضح الجهاز أن هناك تعليمات مشددة بوجوب مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها والحفاظ على الأمن القومي الليبي.يشار إلى أن السلطات الليبية قامت باستخدام طائرة النقل العسكري الثقيلة "إليوشن 76" التابعة لـ"القيادة العامة" في تنفيذ عملية نقل المهاجرين إلى بلادهم.وكانت "بوابة الوسط" نقلت، الأحد الماضي، عن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في البطنان في ليبيا، ترحيل 103 مهاجرين غير نظاميين، يحملون الجنسية المصرية، عبر منفذ امساعد البري، مؤكدا أن الترحيل جرى بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبأن عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي، وتُنفّذ بأعلى درجات الانضباط والجاهزية. وأفاد الجهاز بأن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تكثيف جهود جميع الفروع للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل وخارج المدن.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية باتجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.
https://sarabic.ae/20250802/الأمم-المتحدة-تحذر-من-زيادة-المهاجرين-إلى-أوروبا-عبر-ليبيا-1103305490.html
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
ليبيا... ترحيل 250 مهاجرا صوماليا عبر مطار طبرق
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، ترحيل 250 مهاجرا صوماليا غير قانوني عبر مطار طبرق الدولي إلى مطار سبها الدولي تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.
ونقلت بوابة
الوسط، اليوم الثلاثاء، عن الجهاز الليبي أن عملية ترحيل المهاجرين تأتي في إطار الجهود المتواصلة للبلاد في تنفيذ الخطة الأمنية الرامية إلى مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الجهاز أن هناك تعليمات مشددة بوجوب مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها والحفاظ على الأمن القومي الليبي.
يشار إلى أن السلطات الليبية قامت باستخدام طائرة النقل العسكري الثقيلة "إليوشن 76" التابعة لـ"القيادة العامة" في تنفيذ عملية نقل المهاجرين إلى بلادهم.
وكانت "بوابة
الوسط" نقلت، الأحد الماضي، عن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في البطنان في ليبيا، ترحيل 103 مهاجرين غير نظاميين، يحملون الجنسية المصرية، عبر منفذ امساعد البري، مؤكدا أن الترحيل جرى بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبأن عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي، وتُنفّذ بأعلى درجات الانضباط والجاهزية.
وأفاد الجهاز بأن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تكثيف جهود جميع الفروع للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل وخارج المدن.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية باتجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.